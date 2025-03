Oldo, ať babička tolik nehuláká. Válek o dětství i rivalitě se Spartou

Svojí obrovskou zarputilostí, bojovností a přesným zakončením, kterým na ledě zničil nejednoho soupeře, si bývalý vynikající útočník Oldřich Válek v 80. letech doslova ochočil jihlavské publikum.

Na Horáckém zimním stadionu tehdy nebyl snad jediný fanoušek, který by jméno tohoto urostlého bohatýra minimálně jednou za zápas s obdivem nevyvolával...

Ostatně vzpomínky na jeho hokejové kousky má uloženo v paměti i spousta dnešních starších příznivců Dukly, jako by je viděla teprve včera. Proto se také jen těžko věří tomu, že bouřlivák „Olda“ Válek o víkendu slaví už 65. narozeniny.

„Jak se aktuálně mám? No, jak bych to řekl: zrovna teď mě bolí pata jako čert. Mám v ní nějaké trny, se kterými jezdím pravidelně na laser do jihlavské nemocnice. Asi je to památka na život v bruslích,“ halasil s typickým úsměvem na tváři mistr světa z pražského šampionátu v roce 1985.