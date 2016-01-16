Žádné sestupy, porážky, bankroty. Nejsmutnější den chomutovského hokeje připadl na 24. listopadu 1956, kdy při leteckém neštěstí ve Švýcarsku zemřelo pět členů klubu a jeden sportovní novinář. Mezi nimi i reprezentační brankář Miroslav Pašek. Klub dohledal dobové snímky a články mapující smutnou kapitolu jeho dějin. A na místě neštěstí u švýcarské obce Wasterkingen odhalil u příležitosti 70. výročí pamětní místo.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Stroj Iljušin Il-12B s označením OK-DBP, který spadl ve Švýcarsku. Už při cestě z Prahy do Curychu hlásili piloti potíže s motorem. Jeho porucha stála i za pádem při večerní cestě zpět, letadlo se zřítilo krátce po startu. Létalo sedm let, do provozu bylo uvedeno v roce 1949. Zemřelo všech 23 lidí na palubě.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Pole u švýcarské obce Wasterkingen, kam letadlo dopadlo. Mezi cestujícími bylo deset Číňanů, šest Čechů a dva Bolivijci. Let pilotoval Josef Plechatý.
Autor: Facebook Pirátů Chomutov
Stavení u švýcarské obce Wasterkingen nejbližší místu, kde v roce 1956 spadlo letadlo i s částí výpravy hokejového Chomutova.
Autor: Facebook Pirátů Chomutov
Místo dopadu v poli.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Ženy pokládají květiny na rakve obětí.
Autor: Facebook Pirátů Chomutov
Pohled, který poslal domů ze Švýcarska předseda chomutovského klubu a jeho spoluzakladatel Stanislav Vaisochr, jedna z obětí.
Autor: arichv Věry Šmejcové
Parte pěti členů hokejového klubu. Tři z nich - Jan Výborný, Stanislav Vaisochr a Ondřej Borovička měli pohřeb v Chomutově, Zdeněk Nový v Ledcích u Slaného, Miroslav Pašek ve Zbraslavi u Prahy. Měli osudovou smůlu, že je z původního letu přesadili kvůli spěchající kubánské delegaci.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Vizitka Miroslava Paška, hokejového reprezentanta, který zemřel ve 34 letech. „Pro svou velkou lásku - sport - položil i život,“ píše se.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Začátek smutečního průvodu v chomutovském Sportovním domě.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Smuteční průvod, věnce nesli chomutovští hráči v dresech.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Novinový článek o vítězném zápasu Baníku ve Švýcarsku.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Shrnutí turné ve Švýcarsku se závěrečnou notickou o leteckém neštěstí.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Zpráva o letecké katastrofě obletěla československá média.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Smutečního průvodu v Chomutově se zúčastnilo osm tisíc obyvatel města.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Zpráva Československé tiskové kanceláře.
Autor: Koláž - iDNES.cz
A další článek.
Autor: Koláž - iDNES.cz
Informace o smrti členů Čínského uměleckého souboru, který se vracel z turné po Jižní Americe.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Pohřební vůz před zimním stadionem v Chomutově a čestná stráž, kterou drželi spoluhráči zesnulých.
Autor: Archiv Pirátů Chomutov
Článek o pohřbu a smutečním průvodu.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Rozloučení s redaktorem deníku Práce Jindřichem Vrbou.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Prosincový smuteční průvod provázelo nehostinné počasí.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Pohřeb a pokládání květin.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Tichá vzpomínka.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Poděkování rodiny Miroslava Paška za slova soustrasti.
Autor: archiv Pirátů Chomutov
Představitelé švýcarské obce Wasterkingen s funkcionáři hokejových Pirátů Chomutov na prvním setkání, při němž plánovali na místě leteckého neštěstí zřídit pamětní desku.
Autor: Facebook Pirátů Chomutov
A současnost, pamětní puk u příležitosti výročí letecké katastrofy.
Autor: Piráti Chomutov
Odhalení památníku obětem leteckého neštěstí ve Wasterkingen, průvod na místo.
Autor: Piráti Chomutov
Vlevo Milan Märc, bývalý primátor Chomutova, vedle něj starosta Wasterkingenu Thomas Bosshard. Má české kořeny po mamince a mluví i česky.
Autor: Piráti Chomutov
Památník obětem leteckého neštěstí, který nechali vyrobit Piráti Chomutov. Odhalili ho 24. listopadu 2026, tedy přesně 70 let po katastrofě.
Autor: Piráti Chomutov
Návštěvníci slavnostního ceremoniálu.
Autor: Piráti Chomutov
Za každého zesnulého položily děti na památník růži.
Autor: Piráti Chomutov
Šála s historickými logy chomutovského hokeje.
Autor: Piráti Chomutov
Milan Märc pokládá květinu.
Autor: Piráti Chomutov
Lidé, kteří přišli na odhalení památníku.
Autor: Piráti Chomutov
Bílé růže za zesnulé.
Autor: Piráti Chomutov
Chomutovská výprava ve Wasterkingenu. Zleva Roman Jüngling a Libor Kult z marketingu Pirátů, pravnučka, dcera a vnučka oběti Stanislava Vaisochra, majitel klubu Jiří Sochor a bývalý chomutovský primátor Milan Märc.
Autor: Piráti Chomutov