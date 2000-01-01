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Vychovat si hokejistu? Nejen. I rozhodčího. Anebo moderátora a redaktora. A také kameramana či režiséra kostky. Hokejový Chomutov v sobotním prvoligovém zápase se Sokolovem zaujal povedenou akcí Děti dětem. Škvrňata a teenageři z místních škol se chopili aranžmá zápasu, které třeba jednou bude stát na nich. Oba celky navíc nastoupily v dresech, které nakreslily a navrhly děti; ten chomutovský čtvrťák Honzík Strádal, kterému se tleskalo na červeném koberci.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Speciální akce, speciální puky. Výtěžek podpoří městský projekt, kterým je rozvoj nadaných dětí prostřednictvím programu Invenio. Ten využívá soubor počítačových her, které pomůžou identifikovat nadané děti na chomutovských školách.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Jedna z dívek se chopila kamery za dozoru zkušenějšího mentora.
Autor: Piráti Chomutov
Nástup dospělých rozhodčích po boku jejich dětských kolegů v pruhovaných dresech.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Tradiční nástup Chomutova z nafouknuté pirátské lebky vedle ohňů. Týmy dovedli na led mládežníci.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Děti si vyrobily kartony s prosbami na hráče, klučina chtěl podepsat dres.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Honzík Strádal jako autor chomutovských dresů vhodil čestnou buly mezi kapitány a mládežníky.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Minidresy z dětských návrhů v Rocknet Aréně prodávaly hostesky.
Autor: Piráti Chomutov
Šlo o bitvu dvou nejhorších týmů soutěže, Martin Matějíček z Chomutova (v bílém) a Erik Pospíšil se potkali u mantinelu.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Domácí slaví úvodní gól Adama Titlbacha (druhý zprava), který spustil Plyšákománii.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Při Plyšákománii naházeli diváci na led 1 568 hraček, které poputují do nemocnice pro dětské pacienty.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Náhradní brankář hostů Adam Dybal uklízí plyšáky, které hrnul na hromadu betonem.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Chomutovský útočník Jan Stránský posílil Piráty nedávno na hostování z Pardubic.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Osmiletý Erik Procházka jako redaktor a moderátor zpovídal aktéry miniutkání.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Tomáš Vracovský ze Sokolova ve speciálním dresu, který navrhl Theodor Rohan, syn bývalého kapitána Baníku a současného asistenta trenéra.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Zábava na kostce, hledání známých pohádkových tváří. Jako Shreka našla režie kustoda áčka Daniela Šabaku.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Piráti slaví druhý, opět přesilovkový gól. Zleva Marek Baránek, Evan Boucher a jeho autor Jan Stránský.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Chomutov nedávno vyměnil trenéry, vedou jej jako hlavní David Čermák (vlevo) a coby asistent Ivan Majeský.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Domácí Martin Tůma (vlevo) a Tadeáš Svoboda v dresech, na kterých je chomutovská věž či pirátské logo.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Při děkovačce se radoval i Martin Havelka (číslo 16), výpomoc z Litvínova.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Klub po zápasech otevírá zadní mantinel, aby si hráči mohli plácnout s dětmi.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Brankář David Honzík přišel do Chomutova na výpomoc z Přerova a hned vychytal nulu. Kotel ho vyvolával a on si hopsnul.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Erik Procházka po utkání vyzpovídal i útočníka Pirátů Jana Stránského. Otázky pokládal jako profesionál.
Autor: Petr Bílek, MF DNES