Werbik: Dukle věřím. A na oslavy do Jihlavy určitě přijedu

Před týdnem nastoupil podle očekávání do prvního čtvrtfinálového utkání s Litoměřicemi. Připsal si v něm jeden bod za asistenci u posledního jihlavského gólu a společně se svými spoluhráči se radoval nejen z vítězství 5:2, ale také z vedení 1:0 v celé sérii.

Jenže pak přišel šok. Místo toho, aby se hokejový útočník Nicolas Werbik chystal na druhý zápas s Duklou, musel sednout do auta a vyrazit domů do Zlína.

„Nečekal jsem, že se něco takového stane,“ přiznal jedenadvacetiletý odchovanec zlínského hokeje, pro něhož tím okamžikem působení v Jihlavě pro letošek skončilo.

Opravdu jste absolutně netušil, že se něco takového chystá?

Ne, bylo to velké překvapení. Ale nemohl jsem s tím nic dělat. Dostal jsem nařízení, že mám přijet a hrát druhý den za Zlín. Tak jsem sedl do auta a jel.

Co vám běželo hlavou? Byl to vztek, smutek, zklamání, nebo ještě něco jiného?

Zklamání ani ne. Ale je jasné, že trochu mě to mrzelo.

Asi o to víc, že s vámi Jihlava počítala, mám pravdu? Hrál jste pravidelně a už v základní části sbíral dost bodů...

Jo, chystal jsem se s klukama na play off, chtěli jsme udělat úspěch. Ovšem zase na druhou stranu celou situaci chápu. Prostě je to teď tak, jak to je.

Předpokládám ale, že s dnes už bývalými spoluhráči z Dukly jste v kontaktu zůstal.

Samozřejmě že ano, píšu si s nimi, fandím jim na dálku a sleduju každý jejich zápas. Strašně moc klukům přeju, aby udělali velký úspěch.

Chystáte se přijet podívat na nějaký zápas do Jihlavy i osobně?

Jasně, jak budu mít příležitost, sednu a jedu.

Dívala jsem se, že zatímco v neděli v Mladé Boleslavi jste ve zlínské sestavě figuroval, o dva dny později v Olomouci už jste v ní chyběl. Takže vás Zlín využil pouze na jeden zápas?

To ne, určitě to nebylo jenom na jeden zápas. Strávím ve Zlíně zbytek sezony, která bude doufám co nejdelší. A budu tady bojovat o místo v kádru.

Na jednu stranu je pravda, že jste přišel o play off s Duklou a o případnou baráž o postup do extraligy, ovšem zase naopak vidina toho, že si možná budete moci zahrát předkolo play off v nejvyšší domácí soutěži, taky není špatná. Co říkáte?

To určitě ne. Máme v pátek poslední zápas, který rozhodne. Musíme proti Kometě získat aspoň jeden bod a já věřím, že to vyjde. Že si předkolo opravdu zahrajeme.

A jak vidíte šance Dukly po úvodních čtyřech zápasech play off? Zatím se zdá, že jí Litoměřice dávají pořádně zabrat.

Já klukům věřím hodně. Bylo důležité, že vyhráli třetí utkání, a teď už sérii určitě zvládnou. Rozhodně postoupí do dalšího kola.

A na konci sezony možná budou slavit návrat do extraligy...

(skočí do řeči) Jo, na oslavy určitě přijedu. (usmívá se)