Neomluvitelné, hlesl kouč hokejového Ústí po debaklu

„Po dvou slušných zápasech jsme propadli. Domácí nás od začátku přehrávali ve všech činnostech. Neomlouvá nás ani absence pěti zraněných hráčů,“ naštvaně hodnotil kouč Vladimír Evan. Hosté dali čestný gól až za stavu 0:9, dvě minuty před koncem se prosadil Procházka.



Chomutov hrál podruhé doma a podruhé zvítězil, Třebíč porazil 3:0 díky trefám Stloukala, Sklenáře a Blahy. „Zápas bych shrnul do tří věcí, se kterými můžu být spokojený: první třetina, tři body a výkon brankáře Dominika Pavláta,“ vypíchl na klubovém webu chomutovský kouč Martin Štrba.

Jinak ale své Piráty spíš kritizoval. „S druhou a třetí třetinou nemůžu být spokojen. Až soupeř boha neurazí, výsledek bude úplně jiný. Nelíbilo se mi to, protože jsme přestali hrát naši hru a zbytečně si to zkomplikovali. Jen díky brankáři Pavlátovi jsme zápas vyhráli 3:0.“ Kadaň pokračuje v trendu z minulé sezony, v Přerově dostala příděl 0:7 a je bez bodu poslední.

„Stejně jako první dva zápasy jsme si to prohráli v 1. třetině, kdy inkasujeme laciné góly. Tím samozřejmě soupeře dostaneme do hry, pak se mu hraje líp a my se s tím neumíme vyrovnat,“ komentoval porážku člen kadaňského realizačního týmu Tomáš Hamara.

Kadaňští Trhači nastoupili už bez produktivního útočníka Lukáše Klímy, který po dvou zápasech rozvázal s týmem smlouvu.

První porážku v sezoně si připsaly Litoměřice, na ledě Slavie padly 2:3 po samostatných nájezdech.

„Od 2. třetiny jsme začali ztrácet puky ve středním pásmu, soupeř se tím dostával víc do hry a ve třetí třetině jsme na ledě spíš nebyli, než byli. Slávisté byli lepší a zaslouženě vyrovnali,“ přiznal litoměřický útočník Martin Kadlec.

Už dnes 1. liga pokračuje 4. kolem, Kadaň v derby vyzve Chomutov (start v 18 hodin), Ústí hostí Přerov (18) a Litoměřice mají Havířov (17.30).