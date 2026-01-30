Narození Bati připomene také derby. Zlín potřebuje každý bod, Vsetín je v klidu

MF DNES zmapovala situaci v obou táborech před závěrečným střetem v základní části Maxa ligy.
Zlín decimuje marodka, hraje o záchranu
Je to jen teorie, ale sobotní utkání může být posledním soutěžním derby krajských soků na nějakou dobu. Když 17. prosince prohráli Berani na Lapači 2:4, trčeli na chvostu tabulky a poslední tým Maxa ligy padá na rozdíl od extraligy přímo.
Od té doby sice bodovali v devíti ze dvanácti duelů a zvedli se ze dna, ale zachránění zdaleka nejsou. Na 11. místě je dělí od sestupu pět bodů, na šestku a přímý postup do čtvrtfinále ztrácejí čtyři body.
„Bude to drama až do konce,“ tuší trenér Peter Oremus, který převzal trápící se tým na konci listopadu po sérii devíti porážek.
Sobotní derby bude Oremusovo druhé, ale první doma. Předchozí dvě koučoval jeho krajan Ján Pardavý. Říjnový mač ve Zlíně vidělo 5 319 diváků, sobotní návštěva má být ještě vyšší. Domácí hráči do něj vyjedou ve speciální retro sadě dresů připomínající 150. výročí od narození nejvýznamnější osobnosti historie města – Tomáše Bati.
„Těšíme se, věřím, že odhodlání a nasazení bude velké,“ pronesl Oremus, který se ovšem potýká s obří marodkou.
Při středeční porážce 1:4 v Kolíně, kde Zlín poprvé od prosincového derby ve Vsetíně inkasoval více než tři góly, mu scházel ze zdravotních důvodů nevídaný tucet hráčů.
Tady je jejich výčet: brankář Daniel Huf, obránci Tomáš Hanousek, Tom Ondračka, Jan Štibingr, Matěj Zavřel, útočníci Michal Gago, Petr Holík, Bedřich Köhler, Jaromír Kverka, Radek Mužík, Stanislav Sadovikov a Přemysl Svoboda.
„Ze zraněných hráčů se jen tak nevrátí nikdo,“ zmínil Oremus kvintet Hanousek, Štibingr, Holík, Kverka, Gago. Ostatní zápolili s virózou, která se prohnala kabinou.
„Mančaft postavíme, o to strach nemám. Chybějí hlavně centři,“ podotkl Oremus. Dá se čekat, že Zlínu během olympijské extraligové pauzy vypomůžou hráči spřátelených Vítkovic.
Jenáčka čeká první derby
Také Vsetín prohrál svoje poslední utkání, domácí porážka 1:2 od táborského nováčka ho však nemusí nijak zvláště mrzet. Na pátém místě má na nejbližšího pronásledovatele náskok 10 bodů, elitní trojka je mimo jeho dosah, a tak bude ve zbývajících osmi kolech hrát s Litoměřicemi o to, kdo vzájemnou čtvrtfinálovou sérii začne doma. Momentálně je odděluje bod.
„Pořád ale musíme být obezřetní a dívat se za sebe, aby nás někdo nepřeskočil,“ nechce se Jenáček vystrnadit z elitní šestky, která má jisté čtvrtfinále bez nutnosti podstoupit zrychlené předkolo na pouhé dva vítězné zápasy.
Jenáček dostal ve Vsetíně trenérskou taktovku hned po minulém derby, které po hektickém stěhování z Prahy sledoval ještě z tribuny.
„Fandil jsem na dálku. Byl jsem vtažený do zápasu, cloumalo to se mnou, ale něco jiného to bude na střídačce,“ těší se zlínský odchovanec na utkání proti mateřskému klubu, za který odehrál jenom čtyři extraligové duely, a to ještě ve federální československé éře.
„Derby je svátek pro celý region. Vždycky je to vyhrocené na ledě i v hledišti. Zápasy mají správné emoce, čekám tuhý boj. Zlín od nástupu Oremuse udělal doma hodně bodů,“ řekl Jenáček.
I od jeho příchodu Vsetín boduje pravidelněji než za jeho předchůdce Babky. Nový kouč znovu spojil dohromady údernou lajnu Rob, Klhůfek, Jonák, která v tomto složení odehrála pouze první derby na Lapači, kde Zlín zvítězil 3:2.
Vsetín si prošel zdravotními lapáliemi už několikrát, do sobotního střetnutí však půjde víceméně kompletní. Svoje první mužské derby by měl odchytat brankář Miroslav Svoboda, poslední přírůstek do vsetínského kádru.
„Ještě bychom chtěli posílit, ale trh je přebraný a pro případnou výměnu si každý tým svoje dobré hráče hlídá. Něco máme rozjednané, je to padesát na padesát,“ komentoval Jenáček přestupové dění, které se uzavře pár hodin po derby o půlnoci ze soboty na neděli.