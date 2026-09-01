Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nabídky z vyšší soutěže odmítl, Kindl zůstal v Prostějově. A otevřel moderní fitko

Lukáš Jakubíček
  7:12
Denis Kindl (ve žlutém) ze Zlína v zápase s Porubou.

Denis Kindl (ve žlutém) ze Zlína v zápase s Porubou. | foto: Jan SalačMAFRA

Denis Kindl v dresu Šumperka.
Denis Kindl z Plzně (vlevo) a Marek Hrbas z Vítkovic během extraligového utkání
Denis Kindl z Plzně se raduje z branky, kterou vsítil v utkání proti Vítkovicím.
Plzeňský Denis Kindl (vpravo) a Roman Szturc z Vítkovic svádějí souboj o puk.
6 fotografií
Na ledě se už pár týdnů chystá na boj o návrat do první ligy, ale v soukromém životě prostějovský hokejista Denis Kindl položil základní kámen své kariéry po kariéře. Na začátku března otevřel spolu s podnikatelem Filipem Tomajem v rodném Šumperku moderní vícepatrovou posilovnu Gym svět. „Můžou tam trénovat hobíci, profesionální sportovci, ale i kulturisti. Každý si tam najde to svoje. Myslím, že to máme dobře propojené,“ popisuje.

Gym svět má rozlohu 1 300 metrů čtverečních a rozkládá se do tří pater. Kindl se do podnikání pustil v době, kdy ještě sám pravidelně nastupuje na ledě. Nečekal na konec hokejové kariéry, ale vytváří zázemí, které se mu může hodit ve chvíli, kdy brusle pověsí na hřebík.

„Přemýšlel jsem o tom delší dobu. Nechci říkat, že se kariéra krátí, ale nehrál jsem na takové úrovni, abych mohl být zabezpečený. Je to jeden z důvodů, proč jsem chtěl hrát hokej v dojezdové vzdálenosti,“ vysvětluje.

Hra o miliony: Prostějov, nebo Prostějov? I město řeší spor druholigových klubů

Výhodou pro něj určitě je, že třetí nejvyšší soutěž, která prostějovským Jestřábům startuje 19. září, je rozdělena na východní a západní část. Prostějov tak čekají cesty pouze na Moravu a do Slezska. „Teď už je posilovna zaběhlá a neřekl bych, že by mě měla omezovat v mojí profesionální kariéře,“ myslí si 34letý útočník.

Přestože je Šumperk ideální destinací na dojezd do Prostějova – autem to zvládne za 50 minut –, mohlo být všechno jinak. S trochou nadsázky totiž do nové posilovny mohl Kindl chodit po tréninku v papučích. Nabídku smlouvy dostal i od „svého“ Šumperka, kde v minulosti strávil celkem tři sezony. Dva roky byl u šumperských Draků dokonce kapitánem.

Denis Kindl v dresu Šumperka.

„Jsem ze Šumperka, ale chtěl jsem zůstat v Prostějově, protože má vyšší ambice,“ zdůvodňuje hokejista. „Pořád věřím, že postup můžeme zvládnout, a doufám, že se to podaří. Líbí se mi vize, která tady je,“ prozrazuje Kindl.

A ani o další nabídky neměl nouzi. Z individuálního hlediska zažil povedenou sezonu, i ve 34 letech se mohl vrátit o patro výš, aniž by čekal na postup svého týmu. „Letos jsem měl i nabídky z Maxa ligy, ale nechtěl bych jmenovat konkrétní týmy,“ pokračuje.

Přes to všechno zůstal věrný misi Jestřábů, jíž je postup. Z první ligy sestoupili před rokem, ačkoli klub tenkrát vyhlásil vysoké ambice. K těm by se určitě rád vrátil, ale nejdřív se potřebuje prokousat nevyzpytatelnou druhou ligou.

„Cíl je jasný, chceme postoupit. Uděláme pro to všechno a snad se to podaří,“ přikyvuje bývalý hráč Olomouce, Plzně nebo Pardubic.

Přišel, viděl a... skoro zrak ztratil. Bizarní úprk amerického gólmana z Prostějova

Vysněný návrat do Maxa ligy je meta, na kterou se minulou sezonu Jestřábům nepodařilo dosáhnout. V základní části východní skupiny skončili druzí se ztrátou tří bodů na Havířov. Play off prošli s jedinou porážkou. Až ve finále narazili právě na Havířov.

Prostějov dokázal otočit stav série z 0:2 na 3:2, ale ani dva mečboly nestačily. V rozhodujícím sedmém finále dokonce vedl ještě 12 minut před koncem 2:0. Havířovští ale zápas otočili a po čtyřech letech se vrátili do Maxa ligy. Ztracené finále je pro Kindla motivací do nové sezony, ale stále i trpkou vzpomínkou.

„Těžko se mi k tomu zápasu vrací. Pro mě to byla jedna z nejtěžších proher. Přestože je to druhá liga. Dlouho jsem se s tím vypořádával. Dostali jsme gól, trošku jsme se zatáhli a Havířov nás zatlačil. To už bohužel nezměníme,“ povzdechne si Kindl.

Druhý Prostějov? Aspoň nemusíme cestovat

Útočník s 28 body ovládl tabulku produktivity play off. V základní části byl na děleném prvním místě Jestřábů v počtu bodů. Zkušeností s velkými zápasy má na rozdávání. Tým bude na jeho produktivitu spoléhat i letos.

Obzvlášť když z Maxa ligy sestoupila Poruba. Další ambiciózní tým.

V západní části soutěže číhá semifinalista posledních dvou ročníků z Příbrami. Zbrojí i další soupeři jako třeba Kroměříž. „Víme, že Poruba chce taky postoupit, bude to boj, ale ještě je brzo hodnotit následující ročník. Uvidíme, jak bude probíhat sezona, ale myslím, že určitě budeme spolufavoriti,“ předpovídá Kindl.

Jestřábům se povedlo udržet většinu svých opor a zároveň i posílit kádr. Tentokrát sází hlavně na zkušená jména. Například Jan Hruška, Robin Staněk, Tomáš Šoustal nebo Vít Jonák. Minimálně na papíře to jsou jména pro druhou ligu nadstandardní. Celkem představil Prostějov devět posil. Doplnění mladého týmu zkušenostmi může být něco, co v závěru minulé sezony chybělo.

„Je pravda, že kádr se trošku obměnil. Doufám, že všechno co nejrychleji vypilujeme, abychom byli do sezony připravení. Loni jsme měli mladší tým a na konci série s Havířovem nás to možná mohlo srazit,“ zamýšlí se Kindl.

Hlavním tématem léta v Prostějově bylo získání druholigové licence konkurenčního rivala SK Prostějov 1913. Oba týmy se tak potkají v jedné soutěži.

Jestřábi na rozcestí. Rychlý návrat nevyšel, majitel chce, aby klub zůstal profesionální

„Aspoň budeme míň cestovat,“ směje se Kindl.

Ani SK Prostějov nebude chtít být otloukánkem. Do týmu nového rivala Jestřábů přišel střelec David Klimša, jenž v sedmém finálovém zápase pomohl dvěma body k prohře Jestřábů. Spekuluje se i o Antonínu Honejskovi. Oba celky navíc sdílí stejný stadion.

„Bude to mít náboj. Ve městě jsou teď dva kluby, tak to prostě je. Doufáme, že budeme lepší než oni,“ uzavírá Kindl.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Pardubice B vs. TřebíčHokej - - 1. 9. 2026:Pardubice B vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
1. 9. 15:00
  • 2.32
  • 4.31
  • 2.42
Karlovy Vary vs. KladnoHokej - - 1. 9. 2026:Karlovy Vary vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
1. 9. 17:00
  • 2.11
  • 4.33
  • 2.69
Slovan Bratislava vs. Kometa BrnoHokej - - 1. 9. 2026:Slovan Bratislava vs. Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
1. 9. 17:00
  • 2.70
  • 4.28
  • 2.12
Sokolov vs. RegensburgHokej - - 1. 9. 2026:Sokolov vs. Regensburg //www.idnes.cz/sport
1. 9. 17:00
  • 2.28
  • 4.22
  • 2.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Zrození katastrofy. Zkázu na Světovém poháru 1996 rozjel svár Jágr kontra Bukač

Premium
Luděk Bukač na střídačce reprezentačního týmu.

Právě před třiceti lety se český hokej valil k patrně nejhanebnějšímu výsledku ve svých dějinách. Reprezentaci komandovanou Luďkem Bukačem vyprovázely na Světový pohár vřelé naděje fanoušků, Jaromír...

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

Rusové slaví úspěch. Po pěti letech dostali své hokejisty na mezinárodní turnaj

Puk míří do ruské branky v utkání Channel One Cupu proti Kanadě.

Na akce pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF) se ani v příští sezoně nepodívají. Ovšem i tak se Rusové proti ostatním zemím přece jenom postaví. A to díky Číně, která v následujícím roce...

Boleslav vyhodila Lakatoše. Máme jasně nastavená očekávání od hráčů, řekl Vlasák

Dominik Lakatoš z Mladé Boleslavi slaví se spoluhráči gól proti Spartě.

Hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavi, kde strávil poslední dvě sezony na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci.

Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

„Pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil.“ Tato slova z populárního seriálu Okresní přebor sedí na situaci v ruském hokeji takřka dokonale. V tamním prostředí totiž během...

Nabídky z vyšší soutěže odmítl, Kindl zůstal v Prostějově. A otevřel moderní fitko

Denis Kindl (ve žlutém) ze Zlína v zápase s Porubou.

Na ledě se už pár týdnů chystá na boj o návrat do první ligy, ale v soukromém životě prostějovský hokejista Denis Kindl položil základní kámen své kariéry po kariéře. Na začátku března otevřel spolu...

1. září 2026  7:12

Zrození katastrofy. Po trapasu se Švédy pršely plechovky. Jak hluboko klesneme?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru v roce 1996.

Čtrnáct tisíc duší se ve Sportovní hale v pražských Holešovicích zmítalo mezi žalem a vztekem. Hokejoví fanoušci v proslulé aréně doufali v povstání svých bojovníků, těšili se na slavnost, sledovali...

1. září 2026

Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

„Pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil.“ Tato slova z populárního seriálu Okresní přebor sedí na situaci v ruském hokeji takřka dokonale. V tamním prostředí totiž během...

31. srpna 2026  15:24

Konec Kanaďanů v Brně. Davidson si místo v nabité obraně Komety nevybojoval

Kanadský obránce Brandon Davidson při první předsezonním tréninku brněnské...

Kanadský trojlístek, který v minulé sezoně brázdil české ledové plochy ve službách hokejové Komety Brno, se rozpadl. Brendan O’Donnell se v Brně ohřál jen na devět zápasů, chasník Rhett Holland po...

31. srpna 2026  11:26

Historický den pro NHL. Ale na jak dlouho? I Makarův rekord může rychle zevšednět

Martin Nečas, Cale Makar a Nathan MacKinnon. Svaté trio Colorado Avalanche.

Zatřeste měšci, NHL dál posouvá svoje hranice. Částka, za jakou by před dvaceti lety vyšla zhruba polovina týmu, v noci z pátku na sobotu padla na jediného hráče. Roční plat 20,4 milionu dolarů, v...

29. srpna 2026  13:48

Zrození katastrofy. Děsná generálka, svár o tenisky. A rval se Reichel s Nedvědem?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru 1996

Mocné naštvání bublající v nitru hokejového národního mužstva se už muselo prodrat ven. Přípravný turnaj ve Zlíně před Světovým pohárem před třiceti lety ještě proběhl bez skandálů. Po něm se vše...

29. srpna 2026

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

29. srpna 2026  11:56

Obří smlouva pro hvězdu. Makar podepsal s Coloradem, rekord NHL se opět posunul

Možná právě nejlepší hokejový obránce světa, Cale Makar z Colorada

Hvězdný obránce Cale Makar podepsal v zámořské NHL rekordní smlouvu s Coloradem na osm let za celkem 163,2 milionu dolarů (přibližně 3,38 miliardy korun). Sedmadvacetiletý Kanaďan si díky ní vydělá...

29. srpna 2026  9:11,  aktualizováno  10:14

Je načase jít dál. Helleybuck zveřejnil žádost o výměnu, chce opustit Winnipeg

Hvězdný americký gólman Connor Hellebuyck táhne v NHL Winnipeg.

S Winnipegem spojil celou svoji kariéru v NHL, teď se ale rozhodl, že je čas na změnu. Hokejový brankář Connor Hellebuyck zveřejnil prohlášení, v němž otevřeně potvrdil spekulace o možné změně...

28. srpna 2026  14:22

Žemlička mění plány, místo finského angažmá bude hrát extraligu za Plzeň

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Hokejový útočník Richard Žemlička bude působit v extraligové Plzni. Dvacetiletý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů měl přitom původně hrát ve finském týmu SaiPa Lappeenranta,...

27. srpna 2026  17:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Proč chce hrát jen za „byt a stravu“? Ruský mistr světa odchází do nižší ligy v Americe

Alexandr Burmistrov z Winnipegu (vlevo) a Alex Tuch z Minnesoty v pádu sledují...

Za sebou má bezmála patnáctiletou bohatou kariéru, proto jeho rozhodnutí týkající se následující sezony vyvolalo mezi experty a fanoušky pozdvižení. Čtyřiatřicetiletý ruský centr Alexandr Burmistrov...

27. srpna 2026  16:05

Toronto zdražilo vstupenky, fanoušci se čílí: Nepřipadáte si hloupě? Stáli jste za nic

Nadšení fanoušci Toronta na tribunách Scotiabank Areny.

Po mizerné sezoně mají důvody k optimismu. Nebo minimálně k tomu navštěvovat domácí zápasy s nadějí a odhodláním. První volba na letošním draftu NHL a výběr Gavina McKenny přišly Torontu náramně...

27. srpna 2026  14:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.