Nabídky z vyšší soutěže odmítl, Kindl zůstal v Prostějově. A otevřel moderní fitko

Gym svět má rozlohu 1 300 metrů čtverečních a rozkládá se do tří pater. Kindl se do podnikání pustil v době, kdy ještě sám pravidelně nastupuje na ledě. Nečekal na konec hokejové kariéry, ale vytváří zázemí, které se mu může hodit ve chvíli, kdy brusle pověsí na hřebík.
„Přemýšlel jsem o tom delší dobu. Nechci říkat, že se kariéra krátí, ale nehrál jsem na takové úrovni, abych mohl být zabezpečený. Je to jeden z důvodů, proč jsem chtěl hrát hokej v dojezdové vzdálenosti,“ vysvětluje.
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Výhodou pro něj určitě je, že třetí nejvyšší soutěž, která prostějovským Jestřábům startuje 19. září, je rozdělena na východní a západní část. Prostějov tak čekají cesty pouze na Moravu a do Slezska. „Teď už je posilovna zaběhlá a neřekl bych, že by mě měla omezovat v mojí profesionální kariéře,“ myslí si 34letý útočník.
Přestože je Šumperk ideální destinací na dojezd do Prostějova – autem to zvládne za 50 minut –, mohlo být všechno jinak. S trochou nadsázky totiž do nové posilovny mohl Kindl chodit po tréninku v papučích. Nabídku smlouvy dostal i od „svého“ Šumperka, kde v minulosti strávil celkem tři sezony. Dva roky byl u šumperských Draků dokonce kapitánem.
„Jsem ze Šumperka, ale chtěl jsem zůstat v Prostějově, protože má vyšší ambice,“ zdůvodňuje hokejista. „Pořád věřím, že postup můžeme zvládnout, a doufám, že se to podaří. Líbí se mi vize, která tady je,“ prozrazuje Kindl.
A ani o další nabídky neměl nouzi. Z individuálního hlediska zažil povedenou sezonu, i ve 34 letech se mohl vrátit o patro výš, aniž by čekal na postup svého týmu. „Letos jsem měl i nabídky z Maxa ligy, ale nechtěl bych jmenovat konkrétní týmy,“ pokračuje.
Přes to všechno zůstal věrný misi Jestřábů, jíž je postup. Z první ligy sestoupili před rokem, ačkoli klub tenkrát vyhlásil vysoké ambice. K těm by se určitě rád vrátil, ale nejdřív se potřebuje prokousat nevyzpytatelnou druhou ligou.
„Cíl je jasný, chceme postoupit. Uděláme pro to všechno a snad se to podaří,“ přikyvuje bývalý hráč Olomouce, Plzně nebo Pardubic.
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Vysněný návrat do Maxa ligy je meta, na kterou se minulou sezonu Jestřábům nepodařilo dosáhnout. V základní části východní skupiny skončili druzí se ztrátou tří bodů na Havířov. Play off prošli s jedinou porážkou. Až ve finále narazili právě na Havířov.
Prostějov dokázal otočit stav série z 0:2 na 3:2, ale ani dva mečboly nestačily. V rozhodujícím sedmém finále dokonce vedl ještě 12 minut před koncem 2:0. Havířovští ale zápas otočili a po čtyřech letech se vrátili do Maxa ligy. Ztracené finále je pro Kindla motivací do nové sezony, ale stále i trpkou vzpomínkou.
„Těžko se mi k tomu zápasu vrací. Pro mě to byla jedna z nejtěžších proher. Přestože je to druhá liga. Dlouho jsem se s tím vypořádával. Dostali jsme gól, trošku jsme se zatáhli a Havířov nás zatlačil. To už bohužel nezměníme,“ povzdechne si Kindl.
Druhý Prostějov? Aspoň nemusíme cestovat
Útočník s 28 body ovládl tabulku produktivity play off. V základní části byl na děleném prvním místě Jestřábů v počtu bodů. Zkušeností s velkými zápasy má na rozdávání. Tým bude na jeho produktivitu spoléhat i letos.
Obzvlášť když z Maxa ligy sestoupila Poruba. Další ambiciózní tým.
V západní části soutěže číhá semifinalista posledních dvou ročníků z Příbrami. Zbrojí i další soupeři jako třeba Kroměříž. „Víme, že Poruba chce taky postoupit, bude to boj, ale ještě je brzo hodnotit následující ročník. Uvidíme, jak bude probíhat sezona, ale myslím, že určitě budeme spolufavoriti,“ předpovídá Kindl.
Jestřábům se povedlo udržet většinu svých opor a zároveň i posílit kádr. Tentokrát sází hlavně na zkušená jména. Například Jan Hruška, Robin Staněk, Tomáš Šoustal nebo Vít Jonák. Minimálně na papíře to jsou jména pro druhou ligu nadstandardní. Celkem představil Prostějov devět posil. Doplnění mladého týmu zkušenostmi může být něco, co v závěru minulé sezony chybělo.
„Je pravda, že kádr se trošku obměnil. Doufám, že všechno co nejrychleji vypilujeme, abychom byli do sezony připravení. Loni jsme měli mladší tým a na konci série s Havířovem nás to možná mohlo srazit,“ zamýšlí se Kindl.
Hlavním tématem léta v Prostějově bylo získání druholigové licence konkurenčního rivala SK Prostějov 1913. Oba týmy se tak potkají v jedné soutěži.
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„Aspoň budeme míň cestovat,“ směje se Kindl.
Ani SK Prostějov nebude chtít být otloukánkem. Do týmu nového rivala Jestřábů přišel střelec David Klimša, jenž v sedmém finálovém zápase pomohl dvěma body k prohře Jestřábů. Spekuluje se i o Antonínu Honejskovi. Oba celky navíc sdílí stejný stadion.
„Bude to mít náboj. Ve městě jsou teď dva kluby, tak to prostě je. Doufáme, že budeme lepší než oni,“ uzavírá Kindl.