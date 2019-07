V Budějovicích nebudu mít nic jistého, říká brankářská posila Klouček

Občas se sice v pardubické bráně objevil, ale spíše v situacích, kdy o nic nešlo. Kouč Lubina navíc před časem prohlásil, že na sobě potřebuje zapracovat. A tak teď přichází Kloučkova příležitost ukázat, že má mezi elitou stále co říci. Dynamo totiž uvolnilo jedenadvacetiletého gólmana na roční hostování do prvoligových Českých Budějovic.

„Už po konci baráže se mi Budějovice ozvaly s tím, že probíhají jednání. Hovořil jsem s vedením klubu i trenérem Lubinou a ti mi moji situaci přiblížili. Tento krok vítám, myslím, že mi pomůže v mém rozvoji,“ uvažuje Klouček v rozhovoru pro web HC Dynamo.

Nabízí se, že když jde gólman s extraligovými zkušenostmi o patro níž, měl by zaujmout pozici jedničky. To však není Kloučkův případ -s novým kolegou Janem Strmeněm se o ni bude muset teprve porvat.

„Vím, že v Motoru nebudu mít nic jistého a o své místo budu muset bojovat. Ale chci chytat co nejvíce,“ vyhlašuje Klouček.

Teoreticky má nad Strmeněm navrch. Loni totiž Kloučka draftoval v sedmém kole na 213. pozici Nashville, kde byl mladý brankář nedávno na nováčkovském kempu. A kde sbíral cenné zkušenosti. „Absolvovali jsme několik tréninků na ledě, měli jsme na programu teambuildingové aktivity, prezentace a další mítinky. Nashvillu jde o to, abychom měli možnost poznat celou organizaci. Vedli nás trenéři z NHL včetně hlavního kouče,“ vypráví Klouček.

Teď už je však zpět ve své domovině a brzy se připojí ke svému novému týmu. „Je to tam trochu složitější, protože kluci trénují individuálně. Měl bych tam ale odjet v nejbližších dnech,“ říká Klouček.

Do Motoru se těší na vyhlášené fanoušky a také na boj o extraligu, kam by s Budějovicemi rád postoupil. Za rok se však vrátí do Pardubic, se kterými ještě před odchodem prodloužil smlouvu. Dynamo s ním dál počítá.