Kdo dá týmu víc než maximum? hledá trenér českobudějovické akademie

Kdy jste začal řešit přesun do Českých Budějovic?

Přemýšlel jsem, kde budu dál v hokeji pokračovat. Byl jsem v kontaktu s Alešem Totterem (asistent trenéra u A týmu), který mi řekl, že se mi ozve manažer mládeže Motoru Jaroslav Liška. Společně s ním jsme se sešli a hned po prvním setkání jsem měl jasno, že do toho s ním půjdu. Na rovinu mi řekl, v jaké situaci budu. Byl jsem nadšený z toho, že se nebál dát prostor a šanci mladému trenérovi.

Vnímáte to jako velký kariérní posun?

Osobně to tak neberu. Nemám za sebou nijak výraznou kariéru, takže to tak nevnímám. Zkrátka pracuji s hráči, které chci posunout a pomoct jim. Jsem tu proto, abych pomohl českobudějovickému hokeji. Ne, abych si dělal čárky do životopisu.

Zvykl jste si rychle na nové prostředí v Českých Budějovicích?

Pár lidí mi o místním prostředí říkalo, že je specifické. Myslím si, že je to pouze fráze. Velice rychle jsem tu poznal několik zajímavých lidí, se kterými je radost pracovat. Mám-li je jmenovat, tak manažer Jaroslav Liška, trenér žákovských kategorií Adam Vylíčil nebo kondiční kouč Petr Červený.

Kromě pozice hlavního trenéra juniorky zastáváte i post šéftrenéra akademie. Liší se výrazně tato funkce od posledního angažmá v Kralupech, kde jste byl rovněž šéftrenérem?

Nevnímám rozdíl ve své práci. Co se týče pracovní morálky, tak se snažím být nastavený na vysokou úroveň. Ale Motor je kolos a podle mého názoru by měl být jednoznačně hokejovým střediskem pro celé jižní Čechy. Opravdu si vážím toho, že tu mohu být, protože Motor je vážně velká značka. Menší kluby slouží jako dobrá příprava pro přechod do velkého hokeje. Klobouk dolů před prací, která se v malých klubech dělá, ale měřítko hokeje je především ve velkých klubech.

Trvalo vám, než jste se s týmem juniorky poznal?

Máme za sebou soustředění na Lipně, které bylo v plánu na sedmý týden letní přípravy. Hráče poznáváme dennodenně a snažíme se pracovat tak, aby nám každý den pomohl k tomu, že sestavíme charakterově zdravé mužstvo. Není to jednoduché, ale trenérská práce je o překonávání překážek a činění těžkých rozhodnutí. Do prvního soutěžního utkání, na které chceme být maximálně připravení po všech stránkách, nám zbývá přesně sedmdesát dní.

Jak na vás tým působí?

Co jsem stihl poznat, tak má slušné charakterové jádro. Hráči mají jednu velkou nevýhodu, protože nejsou nastavení na profesionální přístup k hokeji, který by měl být v akademii samozřejmostí. V návaznosti na velice dobře fungující A tým bychom toho chtěli dosáhnout. Práce dospělého mužstva Motoru je pro nás inspirací. Chtěli bychom pro ně připravit co nejvíce hráčů a jsme rádi, že můžeme navazovat na nároky a náročnost, která u áčka je. Snažíme se to každý den do hráčů dostávat a pracovat v pozitivní atmosféře. Kdo z nich to pochopí, bude mít obrovský náskok.

Jste spokojený s aktuální šířkou kádru?

Máme poměrně široký kádr, ale hráčů, kteří pro Motor chtějí odevzdat maximum, tolik není. V týmu máme třicet hokejistů, ale pokládáme si otázku, kdo z nich je pro mužstvo ochoten udělat více než maximum. Momentálně jejich počet není velký.

Dojde v průběhu přípravných zápasů k jeho zužování?

Ano, určitě. Chceme, aby se nám vykrystalizovala sestava, která bude bojovat za Motor.

Plán přípravných zápasů vám vyšel tak, jak jste si představovali?

Zvolili jsme počet zápasů, po němž hráči nebudou unavení, ale zdravě nachystaní na začátek soutěže. Už v červenci nás čekají dva přípravné zápasy, takže budeme chtít navazovat na tréninky, které jsme absolvovali v červnu. Celkově nás čeká jedenáct utkání, což je dle mého soudu optimální počet. Klíčový pro nás bude turnaj v Litvínově v polovině srpna, který přinese stejnou herní zátěž jako v sezoně.