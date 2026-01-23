I první liga je teď pro mě těžká písemka, říká brankář Svoboda. Extraligu odmítl

„Dávalo mi to největší smysl,“ komentoval překvapivý předsilvestrovský comeback Svoboda, který si ve středečním zápase s Přerovem (5:2) odbyl ve svých 30 letech vítěznou domácí premiéru v dresu vsetínského áčka.
Po dvou venkovních duelech jste nastoupil konečně na Lapači. Jak jste se těšil na domácí debut?
Pro mě to byla změna, protože rok jsem byl odpoledne doma a teď jsem se musel nachystat na zápas. Jak to jde rychle za sebou, snažím se hlavně přežít a připravit se. Ostatní jde kolem mě a o užívání to není. Výhra je skvělá, máme ze tří utkání sedm bodů, což bereme.
Vítěznou děkovačku s fanoušky a skandování vašeho jména jste si ale musel vychutnat, ne?
Je to krásné. Paráda. Doufám, že se nám to povede při nějakém důležitějším zápase v play off a pak si to užiji více. Máme větší cíle do sezony než doma porážet Přerov.
Bylo pro vás hodně důležité, aby vaše domácí premiéra byla vítězná?
Jasně. Máme dobrý trenérský tým, všichni tři trenéři nás motivují, abychom vyhráli každý zápas. A ani to jinak nejde. Tým je poskládaný dobře a máme sílu, abychom to dokázali. Zažil jsem toho v kariéře hodně a také chci vyhrát každé utkání. Lidé mě tady znají, já znám je, takže zodpovědnost cítím. Ale že bych byl přehnaně motivovaný, to zase ne.
Hned od začátku jste pod palbou, ve třech zápasech jste čelil 107 střelám. Jste rád, že jste v permanenci?
Těžko říct, jestli je to pro mě lepší. Ve třetích třetinách jdu kondičně dolů. Jsou pro mě náročné. I na videu je to vidět. Proti Přerovu to bylo trošku lepší, první dvě třetiny tolik střel nebylo a poslední jsem odchytal celkem slušně.
O víkendu vás čeká trip do Čech a dva zápasy v Chomutově a Táboře během 24 hodin. Zvládnete oba?
Nevím. Měl jsem lehčí virózu. Fakt bojuji sám se sebou a neděláme program dlouho dopředu. Jsem rád, že jsem odchytal tři utkání a nikde mě nepíchlo, nic mě nebolí. Zdraví je u mě alfa a omega. Jsem rád, že tělo drží. Budeme se rozhodovat hodně podle mých pocitů, máme tři gólmany, takže prostor je.
Během utkání jsme často vyjížděl do rohu. Chtěl jste se nadechnout, uklidnit, nebo je to váš rituál?
Z brány jezdím pravidelně, protože je před ní rušno. První dvě třetiny jsem z ní jezdil, abych se hýbal, a ve třetí, abych držel čas. Třeba ve Finsku to nešlo vůbec, protože rozhodčí berou puk hned, aby hra plynula rychle. Tady je to možné, a když jsme zavření v obranném pásmu a vezmu si puk na deset vteřin do rohu, získám čas na vydýchání celého týmu, což je nezpochybnitelná výhoda. V Česku to jde a nevidím důvod, proč to dělat jinak.
Oproti utkání v Porubě se tým herně zvedl, že?
Hráli jsme výborně. První gól jsme dostali, když jsem jim puk odrazil na hokejku, druhý jsme si dali sami. Ale neřekl bych, že předchozí dva zápasy byly špatné. Poruba i Frýdek-Místek hrají o všechno a můžeme si říkat, co chceme, ale je rozdíl, jestli hraje soupeř o běžné body, nebo o přežití v soutěži. Jsou to těžké duely, kór venku. Myslím si, že negace ve Vsetíně bylo dost. Měnili se trenéři, potřebujeme být pozitivní a pracovat na tréninku, což podle mě pracujeme.
Ve Finsku jste odchytal v této sezoně jen dva zápasy v jejím úvodu. Proč?
Neměl jsem tak vážné zranění jako v předchozí sezoně, jen lehce naprasklé tříslo, což je v mém věku normální. Náš klub ale začal mít velké finanční problémy a můj plat byl tak vysoký, že se to přestalo zvládat. Ve Finsku jsou smlouvy postavené tak, že ji nemůžou ukončit. Musí hráče vyplatit a mně se na ty peníze vyplatilo v tu chvíli počkat.
Sezonu předtím jste ukončil na podzim. Co se stalo?
Měl jsem dlouhodobě problémy s ramenem a klub se rozhodl, že mi ho nechá operovat v rozehrané sezoně, abych byl další rok zdravý a připravený. Ve Finsku se k hráčům chová klub nadstandardně, měl jsem veškerý servis. Být zavřený zraněný doma ve tmě není ideální, tak mě pustili domů. Platili mi každý měsíc letenky, abych mohl jezdit na kontroly.
Jaký dojem na vás udělala Maxa liga?
Je dobrá a byla dobrá i před devíti lety, když jsem chytal v Jihlavě. Soutěž má kvalitu a top týmy, jako jsme my, mají obrovskou kvalitu. Skoro všichni hráči prošli extraligou a rozdíly jsou minimální. Samozřejmě extraliga má extrémní kvalitu a je odskočená. Pro mě je ale teď i první liga těžká písemka.
Do Vsetína jste se vrátil po 13 letech. Jak moc, nebo málo se za tu dobu změnil?
Jsou věci, které jsou stejné. Třeba paní uklízečka nebo Petr Propš (ředitel zimního stadionu), za kterým vždycky zajdu na slovíčko, nebo k ledařům, když je táta zrovna v práci. Podmínky se tady jinak dost změnily. Šatna áčka je stejná, ale když jsem v sedmnácti odcházel do Třince, tak tady s prominutím nebylo ohledně zázemí nic. Vyrostla krásná posilovna na extraligové úrovni, nové tiskové středisko, nebyl ani stan s občerstvením před zimákem. Zlepšuje se to každý rok. Kluci pro to dělají moc – Radim Tesařík (sportovní manažer klubu), borci z marketingu... Možná to není vidět, když jste tu každý den, ale pro mě, který jsem přišel po tak dlouhé době, je to nebe a dudy.
Váš návrat, který klub oznámil 30. prosince, byl neplánovaný, že?
Byli jsme ve Finsku spokojení. Manželka tam chtěla zůstat ještě dva roky, osobně jsem to viděl na poslední sezonu. Nabídek z extraligy a jiných soutěží jsem měl dost, ale máme krásný dům v Ostravě, ve Vsetíně celou rodinu. Nechtěl jsem nikam daleko. S Radimem Tesaříkem máme dobrý vztah. Byli jsme v kontaktu a tím, že je olympijská sezona a nejvyšší soutěže se během ní nehrají, jsem už potřeboval někde začít. Zájem ze Vsetína byl tak velký, že to bylo jenom o tom, jestli se dokážeme domluvit, nebo ne. Byl jsem tomu nakloněný od začátku, ale tím, že nabídek bylo fakt hodně, byly standardy trošku větší. Jsem rád, že se povedlo dohodnout, splnit podmínky a můžu tady chytat. Jsem spokojený. Dávalo mi to smysl. Budu se snažit, abychom se s celým Vsetínem posunuli dopředu.
Zahraničí berete jako uzavřenou kapitolu?
Určitě. Mohl jsem zamířit do ciziny i teď, ale byli jsme nastavení tak, že chceme jít domů. I když jsem hrál v Plzni, každé léto jsme dojížděli. Nezdá se to, ale za ty sezony se to nastřádá, i když jsme měli vytvořené kvalitní zázemí. A máme pětiletého syna, kterého rodiče chtějí vídat. (úsměv)
A co extraliga? Vsetín je přece jen druhá nejvyšší soutěž. Není to málo?
Nabídky z extraligy nám nedávaly smysl z hlediska dojezdové vzdálenosti. A když se podívám zpátky, neměl jsem kariéru vůbec špatnou. Už jsem z ní dostal, co jsem potřeboval, a nepotřebuji na úkor rodiny a cestování honit zajíce.
Rok jste to zkoušel i v zámoří. Mrzí vás, že jste si nezachytal NHL?
Jasně. Ale člověk musí respektovat, že je to nejlepší soutěž na světě. A já jsem byl normální kluk ze Vsetína, jemuž šla kariéra od sedmnácti let strmě nahoru. Člověk musí být soudný. Není jednoduché se dostat do NHL. Musí se sejít spousta věcí. Neuměl jsem v osmnácti anglicky ani kváknout. Vím, že to někdy vypadá jednoduše, ale už jenom projít draftem je strašně složitý proces. A vůbec nejsem ukřivděný a smutný, že jsem se do NHL nedostal. Jezdil jsem na kempy do Nashvillu. Zažil jsem tam spoustu dobrých okamžiků. Procestovali jsme s manželkou Ameriku, byli jsme v New Yorku, na Floridě. Výborná zkušenost.
Co chybělo, aby to v NHL vyšlo? Být ve správném čase na správném místě?
Možná, ale úplně si to nemyslím. Na NHL musí být hráč připravený ve všech ohledech a opravdu ji hrají jen top hokejisté. Málokdo se tam dostane náhodou, jen se štěstím, když se někdo zraní.
Vladař s Vaněčkem, se kterými jste byl na mistrovství světa juniorů, ji chytají.
To mi říká i táta, že ostatní kluci tam jsou. Ale je třeba vidět i druhou stránku věci, že se tam pokoušeli prosadit Matěj Machovský, Marek Langhammer, gólmani extratřídy a nepovedlo se to.
Vsetín hledá po Jakubu Málkovi dlouholetou brankářskou jedničku. Vnímáte, že si od vás hodně slibuje?
Všude jsem byl braný jako první gólman, který měl podmínky, jaké většinou jedničky mívají. Tlak je ve všech organizacích velký a tady určitě není větší. Je to malé město, takže je to tak možná vnímané. A nesouhlasím ani s názorem, že Vsetín měl problém v bráně. Loni tady chytal dobře Rydén, předtím Žukov, hrála se extraligová baráž v Brně, kde jsem byl. Musíme být soudní. I David Honzík chytá solidně. Samozřejmě je těžké přivést gólmana mých kvalit do takové soutěže, ale rozhodně ve Vsetíně nebyli špatní brankáři.
Vsetín má extraligové ambice. Jak to vidíte s jeho návratem mezi elitu?
Extraliga je prémiová soutěž. Nelíbí se mi všeobecný názor, že je uzavřená. Dá se postoupit. Extraliga není soutěž zadarmo, kterou by mohli hrát průměrní hráči. Přímý postup a sestup je nesmysl. Aby pak v ní někdo získal sedmnáct bodů za celou sezonu, to ne. Pokud ji chceme hrát, musíme mít extraligové podmínky a extraligový tým, podepisovat dobré hráče, což se ve Vsetíně děje. Vedení odvádí dobrou práci.