Budějovice už Holce nemrzí. V Třebíči jsem moc rád, říká

„Trenéři se mě ptali, jestli chci hrát v úterý, anebo ve čtvrtek v Budějovicích, tak jsem řekl, že chci hrát určitě v Brně,“ svěřil se odchovanec píseckého hokeje.

Pořád berete souboje s Kometou víc emotivně?

To ani ne, ale vždycky tam rád hraju. Už jen proto, že se na mě přijde podívat celá rodina. Moje holky mě určitě rády uvidí.

Kolik máte dcer?

Dvě. Starší je devět a mladší tři.

Hokej se jim líbí?

Starší dceři určitě a malinká do toho teprve přichází. Zatím tedy spíš v hledišti zaměstnává manželku. (usmívá se)

Hokejku do ruky jim ale stejně asi nedáte, nebo se pletu?

To ne, i když u bruslí jsme zůstali. Starší dcera se v Brně, kde bydlíme, věnuje krasobruslení.

Vzhledem k tomu, že do Třebíče je to kousek, tak vás letos doma uvidí častěji. Už jste díky tomu překousl, že vám České Budějovice nenabídly novou smlouvu?

Už mě to nemrzí, jsem rád, že budu doma. Taky proto, že na baráku mám práce až nad hlavu. Nakonec to vlastně vyšlo úplně výborně.

Příprava je zatím podle vašeho gusta?

Z větší části jsem měl individuální plán, ale jinak ano, pocity jsou dobré. Ostatně v Třebíči to znám, párkrát už jsem tady hrál, takže vím, jak to tu chodí. Jsem tu moc rád.

A platí to také o aktuálním složení mužstva? Věříte, že nová sezona bude povedená?

Jak říkám, pocity mám jen dobré. Každopádně i ostatní týmy posilovaly, takže je těžké něco odhadovat. Uvidíme, jak v září odstartujeme, ale zatím to vypadá slušně.

Měl jste po příchodu do Horácké Slavie nějaké speciální přání ohledně čísla na dresu?

Vybral jsem si svoji jedenáctku. Naštěstí ji nikdo neměl...

Hokejový útočník Miroslav Holec od nové sezony vymění dres extraligových Českých Budějovic za barvy prvoligové Třebíče.

Proč právě jedenáctku?

Kdysi jsem ji měl v Brodě a dařilo se mi s ní. A když jsem pak šel v roce 2011 do Brna, tak jsem si řekl, že u ní už zůstanu.

Mimochodem, když už jste zmínil sezonu 2011/12, tak vy tento týden budete hrát v Brně dvakrát. Poprvé v úterý a podruhé v exhibici 13. srpna, kdy se na ledě představí právě úspěšný tým z oné zmiňované sezony...

Byla to tehdy super sezona a super parta. Některé kluky jsem už dlouho neviděl, někteří už taky nehrají, takže se na sobotu moc těším. Určitě to bude parádní akce.