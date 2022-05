Útočník Holec chce být třebíčským lídrem především na ledě

„Jedná se o zkušeného hráče, který odehrál téměř 550 zápasů v extralize a 250 zápasů v Chance lize,“ představuje (staro)novou akvizici Pokorný. „Důležitý pro nás byl i fakt, že je to kluk, která zná náš klub a naše prostředí, stejně tak my známe jeho.“

Holec do Třebíče přichází z extraligových Českých Budějovic, se kterými si v minulé sezoně zahrál semifinále proti pražské Spartě.

„Ze začátku sezony jsem moc nenastupoval, ale ke konci se mi hrálo hodně dobře,“ pochvaluje si čtyřiatřicetiletý forvard.

„I jako tým jsme hráli dobře, myslím si. Byla z toho bronzová medaile, tak co chtít víc,“ usmívá se. „Jasně, zlatá by byla samozřejmě lepší. Ale já jsem rád i za tu bronzovou,“ dodává.

Pro Holce se nejedná o ojedinělý úspěch, ve své sbírce má celkem pět medailí (1-2-2), včetně titulu s pražskou Slavií (2008).

Také v letošní vyřazovací části se jeho týmu dařilo. Motor ve čtvrtfinále přešel přes Pardubice (4:1), v semifinále však vypadl s celkem z Holešovic.

„S Pardubicemi jsme viděli, že máme sílu. Měli kvalitní tým, ale dokázali jsme je přehrát,“ pochvaluje si Holec. „Sparta měla silný kádr, co hráč, to jméno,“ respektuje kvalitu soupeře. „Ale dokázali jsme je i přehrávat. Jenže bohužel jsme nedávali góly. Co nám tam spadlo ve čtvrtfinále s Pardubicemi, to jsme se Spartou neproměnili,“ lituje.

Po sezoně vyčkával, zda se vedení Českých Budějovic ozve s nabídkou na prodloužení smlouvy. „Čekal jsem, jak se vyjádří Motor. Ale ten se k ničemu neměl,“ mrzí Holce. „Nechtěl jsem dlouho čekat. Nějak se to dozvěděl Kamil Pokorný, ozval se mi a dali jsme to dohromady,“ říká ostřílený forvard.

„Zkušeného útočníka do kádru jsme potřebovali a věříme, že ve své kariéře ještě neřekl všechno. Věříme, že pro nás bude velice platnou posilou,“ uvedl Pokorný pro oficiální web Horácké Slavie.

„Co se týče jeho přístupu k hokeji, vím, že mu dává naprosto všechno,“ pochvaluje si. „Je to komplexní útočník, umí hrát dopředu, ale je i výborný v defenzivní činnosti, což se u útočníků cení. Je o něm známé, že je výborným bruslařem a rychlým hráčem,“ vyjmenovává přednosti nové akvizice.

Zatímco v Českých Budějovicích Holec nastupoval ve čtvrté defenzivní formaci, v Třebíči bude moct předvést i své ofenzivní přednosti. „Nějaké body se očekávat budou, to je jasné,“ usmívá se Holec. „Ale trenér ode mě očekává i zkušenosti a nějaké řízení kabiny.“

Pozici lídra třebíčského klubu by chtěl Holec potvrzovat spíše svými výkony na ledě než ostrými proslovy v kabině. „Někdy je samozřejmě potřeba hlas zvýšit, ale já rozhodně nejsem typ, který by na někoho řval,“ vzkazuje novým spoluhráčům. „To stejně většinou nepomáhá,“ uvědomuje si.