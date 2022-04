S Chomutovem zažil Hanuljak vzmachy i pády: Doufám, že se rodí nová éra

Jak si to užíváte?

Je rozdíl postoupit z kraje nebo z první ligy, ale zase má to jiné stránky. Nehrajeme za peníze, nejde o práci, zato v extralize a první lize to práce byla. Teď je to čistě o vztahu ke klubu.

Piráti byli vnímaní jako klub žoldáků, teď jste s fandy semknutí.

Nechtěl jsem to úplně říct, ale takhle jsem to myslel. Já říkal i fanouškům: Jsme tady, protože chceme, ne protože za to máme zaplaceno. Oni sem chodí fandit, protože je to baví, a my sem chodíme hrát, protože nás to taky baví. Jsme na tom úplně stejně, v tomhle smyslu jsme si mnohem blíž.

Bylo složité se motivovat na kraj, když jste ho převyšovali?

Chvílemi ano. Ale my věděli, co chceme dokázat. Pořád jsme se snažili trošku i znervózňovat, že to není to, co nás čeká v závěru sezony. Že výsledky rozdílem třídy s Lovosicemi, Kadaní nebo Kláštercem nás neposunou tam, kde chceme být. Ale teď to mám aspoň kompletní, chytal jsem všechny soutěže v Česku. I všechny postupy mám. Ještě bych rád s Chomutovem do první ligy.

Jaké bylo hrát s bývalou partou, tedy s Kostourkem a spol.?

Tihle kluci jsou Chomutováci, potkal jsem se s nimi před x lety. Je to právě o tom, že mají vztah ke klubu, chtěli hrát tady, ne jinde. V případě Chlouby a dalších i za cenu toho, že obětovali nějaké peníze a šli do risku. Mohli hrát ještě první ligu za plat, ale teď mají práci a pomohli svému klubu. O to cennější to je.

Zůstanete?

Ještě nevím. Mám práci, jsem živnostník ve stavebnictví. A v mém věku mě hokej už dost bolí. Tělu trvá déle, než zregeneruje.

Je budoucnost Pirátů veselá?

Smutné je, jak to dopadlo, ale teď je vše veselejší. Je tu krásná hala, fanouškovská i trenérská základna, byla by velká škoda, kdyby to úplně padlo. Doufám, že tímhle postupem se rodí nová éra hokeje v Chomutově, že by mohl být zase úspěšný minimálně v rámci první ligy.

Jste naštvaný na minulé majitele, že klub zadlužili a zkrachoval?

Poslední tři roky, kdy se to táhlo dolů, jsem tu nebyl. Nedokážu to objektivně hodnotit ani úplně říct, že bych jim měl něco za zlé. Já od pánů Veverků staršího i mladšího dostal vždy zaplaceno to, na čem jsme se dohodli. A oni mě do Chomutova přivedli. Přispěli k tomu, co se tu vybudovalo, i když u stadionu ne stoprocentně. Vytvořila se tady nějaká image a klub extraligové úrovně. Že pak finance došly… nevím, co za tím stálo. Dneska je profesionální sport o tom, že musí být finančně zajištěný, jinak nemá šanci být konkurenceschopný.