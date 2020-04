Chceme dvanáctiměsíční smlouvy, zní z hokejového Chomutova

„Je předčasné teď říkat, koho udržíme a koho ne. Samozřejmě komunikujeme s kluky, u kterých chceme, aby zůstali, ale bude hodně záležet i na nich, jestli budou chtít dál hrát za Piráty, nebo dají přednost lukrativnějšímu angažmá,“ říkal v rozhovoru pro klubový web kouč, jemuž končí kontrakt ke 30. dubnu.

„Vedení mi naznačovalo, že by chtělo, abychom s Petrem Martínkem pokračovali, protože i jemu končí smlouva. My bychom rádi trénovali dál, ale teď záleží, jak se všechno vyvine i mimo sport.“

I Buchala předčasné ukončení sezony mrzí, ale rozhodnutí chápe. „Na celém světě se teď řeší důležitější věci. Je to celosvětový průšvih, s nímž je potřeba se nějak vyrovnat. Doufejme, že se to povede co nejdřív, aby se životy nás všech vrátily do alespoň nějakého normálu, a my jsme zase lidem mohli přinášet radost.“

Soutěže zatím stojí v podstatě všude, hraje se jen v Bělorusku. „Tam jsou na to asi připravenější než jinde ve světě,“ ušklíbne se Buchal. „U nás se nastavila pravidla, která naštěstí lidé dodržují, což je dobře. Kde tomu nechali volný průběh, mají z toho docela velký průšvih.“

Stojí i slavná NHL. „Ono nebylo jiného zbytí. V USA dlouho nedělali téměř žádná opatření, a vidíme, jak se to tam rozjelo. I naši kluci od Pirátů do poslední chvíle čekali, jestli se ještě dodatečně rozběhne NHL, ale už jsou také doma s rodinami.“

Buchal převzal Piráty loni v prosinci a vytáhl je z osmého místa na celkově čtvrté. „Myslím, že to není ve finále až tak špatné. Kdybychom vyhráli poslední zápas v Havířově, skončili bychom dokonce třetí.“

Jak bude vypadat kádr Pirátů pro příští sezonu, to je zatím velká neznámá. Jisté je, že v týmu nepokračují Filip Suchý a Viktor Lang, po zahraničí pokukuje Petr Stloukal.

Pokud bude Buchal pokračovat u týmu, rád by svolal nový tým už ke společné suché přípravě. „Chtěli bychom mít hráče s dvanáctiměsíčními smlouvami, aby se všichni připravovali už na suchu společně, protože právě tam se kluci nejvíc poznají a vytvoří se parta.“