Postoupit sportovní cestou? Extrémně těžké, říká zlínské trenér Říha

Soupeř byl bez debaty nad vaše síly, že?

Kladno bylo herně a hokejově lepší a zaslouženě vyhrálo 4:0. Není potřeba k tomu co dodávat. Ale mrzí mě, už kvůli lidem, že jsme doma aspoň jednou nevyhráli. Šli jsme do baráže vyhrát, ale od prvního zápasu bylo vidět, že Kladno má navrch. Bylo odpočaté, mělo dobrý pohyb a do ničeho nás nepouštělo. Dali jsme do toho maximum, ale ačkoli předtím jsme hráli aktivní a nepříjemný hokej, teď jsme se k tomu ani nedostali.

I obránce Dan Gazda říkal, že ve třetím zápase skoro neviděl před sebe, jak byl unavený.

Hráči byli pomlácení a vyždímaní, deset z nich hrálo na hraně. Ve třetím zápase mi přišlo, že už se nemůžeme ani rozjet. Vypadalo to až děsivě. Musím klukům poděkovat, ve čtvrtém utkání ze sebe vymačkali zbytek sil. Jsem rád, že čtvrtý zápas byl výsledkově vyrovnaný.

Neměl jste už před startem baráže pocit, že to už na vás bude moc?

Jeli jsme na vlně energie, emocí z finále. Z hráčů jsem měl pocit, že strašně chtějí. Bohužel už první zápas ukázal, že soupeř má více sil, energie, větší rychlost, kvalitu, lépe hrál na kotouči. Dlouho nás držel Hufino (brankář Daniel Huf). Kdybychom dali z brejku na 1:0, tak by se baráž třeba nějak mohla znervóznět. Ale myslím, že postupem času by nás to dohnalo.

Hokejisté Zlína děkují fanouškům za podporu.

Letos jste si celkově ověřili, jak těžké je pro tým z druhé nejvyšší soutěže postoupit mezi elitu.

Když se nad tím zamyslím, je to divné. Nechci, aby to těsně po baráži vypadalo, že si stěžujeme, ale budu mluvit za všechny kluby Chance ligy: mělo by se to nějakým způsobem přehodnotit. Je vidět, že šance je malá. Za poslední roky přes baráž nikdo nepostoupil.

Jaký model baráže by se vám zamlouval?

Když to přeženu, tak kdyby poslední tým extraligy dali k nám do play off a nasadili ho jako jedničku, tak by se nic nestalo. Museli by si to uhrát. My bychom měli šanci je porazit a oni by do toho museli dát stejně energie, sil a zápasů. Při dřívějších modelech baráže, jako bylo play down, se některé týmy v extralize občas vystřídaly.

Možná vaše jediná šance je, že někomu v nejvyšší soutěži dojdou peníze a o extraligu přijde, ne?

Taky se to už dříve stalo. Vary šly místo Olomouce, Kometa místo Znojma. Nějaké výměny licencí tam byly. Dostat se do extraligy sportovní cestou je extrémně těžké. Někdo by se nad tím měl zamyslet.

Zlínský kouč Miloš Říha s pohárem pro vítěze první hokejové ligy.

Budete chtít mít na příští prvoligové play off širší kádr?

Neměli jsme vůbec na nic čas, připravovali jsme se neustále na další zápasy. V pondělí se sejdeme s majitelem a musíme si říct, jaký bude cíl na další sezonu. Podle toho se budeme muset zařídit. Pokud bychom chtěli jít na postup, tak určitě musíme mít kvalitativně vyrovnaných pět pětek. To je jednoznačné. Byť se může stát to, co Porubě nebo Vsetínu, že máte tolik hráčů a stejně vás někdo vyřadí. Některé hráče už máme podepsané, teď to ovšem ještě nemůžu prozrazovat. Nějak jsme to už měli složené, ale obraz baráže nám ukázal, že dva tři hodně kvalitní hráče budeme muset přivést. Když bude konkurence velká, hráči se s tím budou muset poprat.

Baráž vám nevyšla, ale asi by to nemělo zakrýt parádní vítěznou jízdu vyřazovací částí první ligy. Jaký máte celkový dojem ze sezony?

Byl bych strašně nerad, aby baráž přinesla nějakou negativní vlnu od expertů nebo lidí. Musíme to brát jako obrovský úspěch. Je neskutečně těžké Chance ligu vyhrát. Nám to sedlo, podařila se spousta věcí, přestože kádr jsme měli užší než ostatní a na jménech méně zkušený. Přitom mančaft byl v průběhu sezony i předposlední. Takže je úžasné, že se nám to podařilo. Bohužel na baráž už síly nezbyly.

Byla to dosud nejúspěšnější sezona ve vaší trenérské kariéře?

Co se týče hlavního trenéra A týmu, asi ano. Jsem tady čtyři a půl měsíce, přebírali jsme to v nějakém stavu. Mám z toho dobrý pocit, je to velký zážitek. Lidé fantastičtí, Zlín se hokejově úplně pobláznil, všichni za tím šli. Hráčům poděkovali i za čtvrteční zápas, přestože to byl šílený zápas.