Záchrany vděk nenesou. Práce je tu hodně, říká nový kouč Prostějova Říha

Třetí mač na lavičce Prostějova jej čeká v sobotu od 18 hodin v Třebíči.

Vašemu příchodu do Prostějova předcházelo poměrně dlouhé hledání kouče. Jednání s vámi se takto protahovala, nebo šlo o námluvy s jiným trenérem?

Nebylo to tak, jak to proběhlo veřejností. Já byl v jednání až v posledních několika dnech. Před měsícem došlo k naťuknutí spolupráce, ale spíše šlo o prvotní kontakt a skutečná domluva proběhla až v závěrečných třech dnech před mým příchodem v minulém týdnu.

Ve hře tedy byl ještě někdo další?

To nejsem schopen říct. Já sám měl další nabídky z jiných klubů, jak tuzemských, tak i zahraničních.

Co vás tedy nakonec zaválo na Moravu?

Od doby, co jsem skončil ve Zlíně, jsem si naplánoval dva nebo tři měsíce oddech od hokeje. Měl jsem také nabídku na konci ledna, ale přiznám se, že jsem do první ligy jít nechtěl. Po sezoně proběhly opět nějaké rozhovory, ale také nedopadly, a tak jsem si říkal, že počkám.

A nyní už jste čekat nechtěl?

Už jsem byl před jistou dohodou, nebudu prozrazovat kde, ale komunikace ze strany klubu vázla. Už jsem nechtěl dále čekat. Pan Jaroslav Luňák (šéf prostějovských Jestřábů, pozn. red.) vedl jednání věcně, pozitivně a přesvědčil mě o zájmu i o tom, že mi dá prostor s momentálně tíživou situací něco dělat. A samozřejmě v tom zahrál roli také Matouš Venkrbec. Dlouholetý kapitán týmu, který je zde pořád aktivní a naše rodiny jsou propojené po několik generací.

Vyhrávající týmy trenéři často nedostávají, přesto je Prostějov v současné době výraznou výzvou. Co vše je třeba změnit?

Měníme toho strašně moc. Za týden jsme upravili a proměnili opravdu plejádu věcí, a to se nebavíme jen o hře. Snažím se optimalizovat fungování celého klubu. Lidi na tribuně ale nezajímá, že jsme sáhli do programu a podobně. Ve hře jsme také změnili spoustu věcí a to snad vidět bylo. Nicméně aby vše zapadlo do sebe a začalo to fungovat, to bude otázka řekněme čtyř týdnů. A všechna práce bude marná, pokud ji nepotvrdí výsledky. Beru, že jsou lidé naštvaní, že jsme neuspěli s Litoměřicemi ani se Vsetínem. Herně jsme snad ale nějaké nové prvky už dokázali předvést.

Budete tedy pracovat na taktice?

Nejen, protože pak přijdou situace, kdy my jsme dobře takticky připravení, eliminujeme taktické záměry soupeře, překonáváme jeho obranu a pak nám někdo začne dělat frajeřiny. Laicky řečeno propadne a je z toho přečíslení nebo námaz soupeři. Oni se na nás pak ani nenadřou, protože si to uděláme těžké sami.

Přijde i změna systematiky hry a jde se od základů?

Určitě. Kdo mě zná, tak ví, že potřebuji od hráčů, aby dodržovali můj systém a filozofii. Také je důležité, aby to dodržovali skutečně všichni, bez ohledu na pozici v týmu. Hvězda, dříč, mladý i starý. To je mi úplně jedno. Nakonec je to o efektivitě hry na kotouči. Patnáct minut vše dodržujeme, fungujeme skvěle a pak si někdo udělá něco po svém. Pohřbí celý tým, fanoušky a celé snažení fatální individuální chybou.

Kromě trénování jste také týmovým manažerem. Dají se tyto dvě časově náročné role v profesionální soutěži takto dlouhodobě kloubit?

Sežere to obrovské množství času. Zvlášť v prvních dnech je to opravdu na x hodin denně. Asistenti mi pomáhají hodně, ale ještě bych potřeboval jednoho. Ten je v jednání, nicméně mi ho ještě neuvolnil jeho současný klub. Práce je tu hodně, takže potřebujeme dostatečné personální obsazení, abychom se dostali na úroveň extraligového fungování. O to se nyní snažíme.

Máte tedy ještě prostor obout brusle a být s týmem na ledě každý trénink?

Jedu naplno na ledě a pak tu ještě sedíme do osmé, deváté večerní, abychom vše dokončili. Chvíli to tak bude, než vše začne fungovat. S nadsázkou teď na zimáku zhasínám já. Měl jsem to tak i ve Zlíně a ono to podobně funguje skoro všude v českém hokeji. Někteří trenéři to tak nenazývají, mají na to třeba ještě člověka k ruce, ale také si hráče vybírají oni. Já to ale chtěl oficiálně takto, abych měl patřičnou pravomoc do toho sáhnout.

Sáhl jste do toho už po svém příchodu. Čeká soupisku Prostějova ještě výraznější změna?

Přivedli jsme tři hráče, ale nejde do toho každý den sahat a přivést nové tváře. Přišli Chlán, Chalupa a ukrajinský bek Pangelov-Yuldashev a teď do toho hned sahat nechci. Musíme to nechat aspoň tři zápasy uzrát, tak dnes je na řadě ten třetí, abychom viděli, jak hráči reagují a jak si tým stojí.

Tento trojlístek už jde za vámi coby sportovním manažerem?

Bavili jsme se o nich, bylo to v hektickém období, kdy jsme ještě nebyli napevno domluvení. Rozhodnutí je připojit k týmu nese tedy pan majitel Luňák. Ale třeba u Filippa Pangelova, ten tu už fyzicky byl přítomný, ale já si prosadil, ať jej vezmeme na měsíční zkoušku. Byly u něj vidět dobré věci, ale má za sebou velice složitou sezonu, kdy jeho klub v Polsku krachoval a on neměl tolik zápasů. Já mám skvělou zkušenost se Stanem Sadovikovem ve Zlíně. Hned jsem se s ním o Filippovi bavil, protože se dobře znají z ukrajinské reprezentace, kde měli úspěšnou sezonu, kdy postoupili z třetí divize do druhé divize mistrovství světa. Doporučil mi jej a my nyní uvidíme, jak vše zvládne, a rozhodneme se.

Dva další jsou extraligou ošlehaní borci. Chlán má mezi elitou 166 zápasů, Chalupa dokonce 232. Ti mají přinést klid?

Velmi kvalitní kluci, ale budou potřebovat prostor. Mají to složité, když byli v extralize zvyklí na jinou roli. U nás mají být lídry a potřebují čas, aby se do toho hvězdného naladění zase dostali.

Velkou část trenérské kariéry jste strávil po boku svého tatínka, reprezentačního a extraligového trenéra s obrovskou zkušeností. Co by táta řekl při prvním pohledu na Prostějov?

Já měl takovou zkušenost, když jsem působil v extralize a on jej přebíral. Z tohoto snad nyní můžu čerpat. Táta okamžitě začal věci měnit a nebál se do čehokoliv sáhnout. Od prvopočátku chtěl nastavit směr a pravidla nejen šatny, ale celé organizace.

První, co by řešil, by tedy byla pravidla fungování?

Bezpochyby. On tehdy přišel do Pardubic v lednu a hned si všechno přizpůsoboval sobě. Tohle mě už od té doby potkalo počtvrté v kariéře. Stejně tak jsem to měl v Litoměřicích, Slavii i ve Zlíně. Přijdete v půli sezony a musíte změnit takřka vše. Zažil jsem také situaci, kdy jsem byl prozatímním koučem v Hradci Králové, a to bylo dost podobné. Je to samozřejmě nevděčná práce, vše se děje rychle, honí se okamžitý výsledek. Ten přerod týmu v těžké situaci je ale potřeba provést.

Přerod týmu mají fanoušci chápat jak?

Prostějov se skládal pro hraní nahoře v tabulce a byl na to také zvyklý z minulé sezony. Tím je ta situace ještě těžší.

Chybí dělníci, co se zakousnou a budou bojovat silou místo hokejové krásy?

To je v kostce vcelku trefné.

Na posledního postupujícího do play off ztrácí Prostějov třináct bodů. Je třeba si nyní posadit laťku nízko, aby se mohl tým vůbec nastartovat ke stíhací jízdě?

Musí to tak být. Ve Zlíně to bylo podobné a měli jsme ještě o měsíc méně. Přerod jsme také absolvovali s porážkami, byť ta práce byla vidět. V případě, že se odpoutáme ode dna, budeme pokračovat dál a nebudeme řešit konečný cíl. A ono se to rozběhlo. Naplánovat si to takto je ale hezké, nicméně teď nevíme, kdy se výsledky naší práce dostaví.