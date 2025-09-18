Labilní tým, nedotrénovaní hráči. Říha chce dovést Prostějov opět do první ligy

Václav Havlíček
  12:13
Naskočil do rozjetého vlaku, který se nevyhnutelně řítil do propasti. Zastavit už ho nedokázal. Hokejový trenér Miloš Říha, jenž převzal loni v listopadu prostějovské Jestřáby, nakonec musel kousat těžký pád z první ligy do druhé. Co naplat, že kdyby se počítaly jen body po jeho příchodu, byl by tradiční celek stále účastníkem druhé nejvyšší soutěže. V sobotu Říhu čeká premiéra o patro níž. V lize, kterou nikdy netrénoval.
Miloš Říha je zvyklý koučovat extraligu či špici první ligy. Záchranné mise,...

Miloš Říha je zvyklý koučovat extraligu či špici první ligy. Záchranné mise, jako je nyní angažmá v Prostějově, už ale také absolvoval s Litoměřicemi, Pardubicemi či naposled loni se Zlínem, který ze spodních pater tabulky vytáhl až k vítězství v soutěži. | foto: Jakub Šustr, Jestřábi Prostějov

Trenér Miloš Říha na tréninku zlínských hokejistů.
Prostějovský Jakub Babka (v sedě) se raduje z branky do sítě Přerova.
Trenér Miloš Říha na tréninku zlínských hokejistů.
Prostějovský Jakub Babka se raduje z branky do sítě Přerova.
10 fotografií

A dost možná nepomyslel, že se v ní někdy coby bývalý extraligový kouč vůbec objeví.

V létě měl syn někdejšího trenéra národního týmu nabídky i z první ligy, ale rozhodl se pro pokračování v Prostějově. „Sestup mě motivuje. S panem majitelem Luňákem se mi spolupracovalo velice dobře. Myslím, že když některé věci přenastavíme, mohl by být klub v budoucnu velmi silný. Ale nechci dělat velkohubá prohlášení, že soutěž vyhrajeme o sto bodů. Viděl jsem play off druhé ligy a nečeká nás nic jednoduchého, musíte jít do sezony s pokorou. Ale v týmu vidím velkou sílu,“ pověděl Říha.

Tým si stavěl de facto sám. Při příchodech hráčů měl hlavní slovo. Vsadil převážně na plejery, které zná z dřívějška. „S mužstvem, co máme, bych se nebál odehrát ani sezonu v první lize,“ ubezpečil.

Ryba smrdí od hlavy, říká hlava Prostějova po sestupu. Druhou ligu chce vyhrát

„Tým je konkurenceschopný, vyvážený z hlediska postů, věkově, váhově i výškově. Brali jsme v potaz úplně všechny hokejové parametry. Ale co je nejdůležitější, vybírali jsme hráče podle charakterů, aby se neopakovaly věci, které se tu děly v minulé sezoně,“ řekl Říha.

Co tedy stálo za totálním propadákem? „V týmu bylo plno individualit. A ty jsme, naprosto upřímně, nedokázali ukoučovat. Kluci vám na začátku řeknou, že jsou týmoví, že táhnou za jeden provaz, ale pak zjistíte, že to tak není. Že mají problémy i mezi sebou, že jsou složití a že se s nimi blbě jedná,“ poodkryl majitel klubu Jaroslav Luňák.

Sám stál velmi o to, aby Říha na pozici trenéra – a nově i sportovního manažera – pokračoval. „Chtěl jsem, abychom spolupracovali, aby se mnou tu káru táhl dál, a to i v soutěži, kterou nikdy nezažil,“ ocenil Luňák.

Lajdání? S tím je konec, pánové

Prostějov se nyní hodlá poučit z vlastních chyb. Tak třeba úplně zrušil individuální přípravu, kterou údajně někteří hráči lajdali.

„Bohužel jsem v minulé sezoně až s poměrně velkým odstupem zjistil, že výsledky testů VO2 max ukázaly, že skoro dvě třetiny hráčů nejsou na sezonu nachystaní! Kdo vystudoval tělesnou výchovu, ví, jak velký je to problém,“ láteřil Luňák.

Prostějovský Jakub Babka se raduje z branky do sítě Přerova.

Letošní předsezonní fyzické testy ukázaly Říhovi a spol., že tým je kondičně lépe připravený než na konci uplynulé sezony. „V minulém ročníku byla drtivá většina fyzicky nepřipravená, což je zásadní problém. V rozjeté sezoně je obtížné fyzické manko dohánět,“ vysvětlil prostějovský trenér.

„To, že jsme teď lépe fyzicky připravení, je první signál toho, že by to mohlo být lepší,“ věří Říha. Přípravu pojal skutečně velkolepě. Třebaže Prostějov spadl do běžně neprofesionální soutěže, tým zůstal plně profesionální. Navíc si Říha mohl rozšířit i realizační tým.

„Jeho složení bude do nové sezony ještě silnější než loni. Miloš samozřejmě chce, aby tady byla kvalita, dostatek trenérů, aby kluci měli servis k podávání dobrých výkonů,“ potvrdil Luňák.

Trenér Miloš Říha mladší vedl i hokejisty Zlína.

Prostějovští hráči tak na startu přípravy trénovali i třikrát denně. „Ráno posilovna, pak led a odpoledne ještě fáze venku,“ mnul si ruce Říha. A že byl na prostějovském zimním stadionu zrovna rozpuštěný led? Hanáci jezdili polykat tvrdé dávky na kluziště do Vyškova.

Už v sobotu od 18.00 se v domácí premiéře nové sezony proti Kroměříži ukáže, jak se Prostějov dokázal připravit. A zda to s návratem myslí Jestřábi vážně.

I po postupu chtějí být na špici

„Od března ze všech sil makáme na tom, abychom postavili co nejlepší tým. A abychom prostějovský hokej dostali zase o patro výš. Snažili jsme se dostat na profiúroveň veškeré aspekty, které tu dřív pokulhávaly. Chceme, abychom v příštích letech hráli co nejvýše i ve vyšší lize,“ plánuje Říha prostějovský progres.

Sám říká, že je zastáncem ofenzivního a aktivního hokeje. „I proto potřebuju mít hráče fyzicky dobře nachystané.“

Káňův sešup: zářil po Krejčího boku, restartovat se chce o dvě patra níž

Za minulou sezonou už Říha udělal tlustou čáru. Třebaže tým pod jeho vedením dokázal bodovat – a porazit třeba i finalisty ze Zlína – pádu neunikl.

„Nemůžu se na nic vymlouvat. Když jsem přišel do klubu, nenapadlo by mě, že to nezvrátíme. Bohužel i výsledky soupeřů šly proti nám, i když jsme to jakžtakž nastartovali. Po pár zápasech jsme vyskočili mimo sestupovou pozici, ale pak jsme zase spadli a tím, jak byl tým labilnější a kluci bojovali i mezi sebou, se to rozbilo úplně,“ uzavřel trenér.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. PlzeňHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Třinec vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:00
  • 1.67
  • 4.65
  • 4.06
Litvínov vs. SpartaHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Litvínov vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:30
  • 3.31
  • 4.39
  • 1.88
Vítkovice vs. Ml. BoleslavHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Vítkovice vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:30
  • 1.75
  • 4.45
  • 3.77
Kometa vs. LiberecHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Kometa vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
19. 9. 18:00
  • 1.75
  • 4.50
  • 3.74
K. Vary vs. Hradec Kr.Hokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:K. Vary vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
19. 9. 18:00
  • 2.06
  • 4.27
  • 2.93
Kladno vs. Č. BudějoviceHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Kladno vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
19. 9. 18:00
  • 2.35
  • 4.20
  • 2.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Labilní tým, nedotrénovaní hráči. Říha chce dovést Prostějov opět do první ligy

Naskočil do rozjetého vlaku, který se nevyhnutelně řítil do propasti. Zastavit už ho nedokázal. Hokejový trenér Miloš Říha, jenž převzal loni v listopadu prostějovské Jestřáby, nakonec musel kousat...

18. září 2025  12:13

Kvalifikace? Pro hvězdy stres, můžou všechno ztratit. Vadlejch ale recept zná

Premium

Od našeho zpravodaje v Japonsku Když v útrobách tokijského Nového národního stadionu dorazil k rozhovoru, mnozí soupeři z jeho oštěpařské kvalifikační skupiny ještě házeli. I Jakub Vadlejch mohl. Za sebou měl jen dva pokusy a...

18. září 2025

Káňův sešup: zářil po Krejčího boku, restartovat se chce o dvě patra níž

Příznivci hokejové Olomouce si dobře vybaví, jak v jejich barvách v sezonách 2021/22 a 2022/23 válel útočník Jan Káňa. Nejprve po boku hvězdného Davida Krejčího zaznamenal v základní části 41...

18. září 2025  8:59

Liberecká noční můra? Bídné vstupy do utkání. Velký problém, mračí se kouč

Čtyři kola, pouhé tři body a až jedenácté místo v tabulce. Vstup do nového extraligového ročníku se hokejistům Liberce příliš nevydařil, i když měli hned třikrát výhodu domácího prostředí. Ve všech...

18. září 2025  8:22

Šest bodů ze dvou zápasů? Mora čekala rok. Machovský: Klukům jsem nepomáhal

Vyzní to až neuvěřitelně, hokejová Olomouc získala ze dvou po sobě jdoucích extraligových zápasů šest bodů naposledy takřka před rokem. Loni v říjnu Hanáci ve zdařilé sérii zdolali postupně za tři...

18. září 2025  7:28

Litoměřice přetlačily Slavii a jsou první, Zlín proti Sokolovu ukončil čekání na výhru

Souboj neporažených týmů mezi Litoměřicemi a Slavií v první lize dopadl lépe pro hokejisty Stadionu, kteří se po výhře 3:2 posunuli do čela tabulky po 3. kole. V první třetině Pražany do vedení...

17. září 2025  22:02

Na startu přípravy bez největší hvězdy. Pastrňák chybí Bostonu kvůli zánětu šlach

Hvězdný český útočník David Pastrňák kvůli zánětu šlachy zmešká začátek přípravy Bostonu na novou sezonu NHL. Zámořská média o tom informoval generální manažer Bruins Don Sweeney.

17. září 2025  21:41

Olomouc - Kladno 4:1, domácí zapsali druhou výhru v sezoně, dařilo se Orsavovi

Středeční dohrávka 4. kola extraligy dopadla lépe pro hokejisty Olomouce. Domácí porazili Kladno 4:1 a jsou na desátém místě tabulky, hosté jsou jedenáctí. Olomoučtí vyhráli podruhé v řadě, v minulém...

17. září 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

Nepříjemnost pro Noska. Kvůli zranění bude Floridě chybět několik měsíců

Útočník Tomáš Nosek přijde kvůli zranění o začátek nové sezony NHL a hokejistům Floridy, jimž pomohl v minulém ročníku k úspěšné obhajobě Stanley Cupu, bude chybět několik měsíců. Má blíže...

17. září 2025  17:48

Projekt Varaďa. Vytížený kouč vtipkuje: Už skoro spím! Vítkovice hodlá hokejem bavit

Premium

O Václavu Varaďovi se traduje, jak umí být náročný, přísný. A přitom férový. Na domácí scéně proslul puntičkářskou povahou. Také Vítkovice si detailně prohlížel. Analyzoval. Načež se v lednu vrhl do...

17. září 2025

V extralize řádí mladíček Tomek. Brousíme klenot pro český hokej, vědí ve Varech

Domácí obrana zaváhala a on rázem ujížděl sám na Jakuba Kováře. A nezazmatkoval, sparťanského brankáře překonal střelou nad pravý beton. Situaci Petr Tomek vyřešil jako zkušený hráč, který už má v...

17. září 2025  15:05

Ručinský: Litvínov je na pokraji života a smrti. Pro miliardáře je hokej složitější

Obíhat sponzory a shánět peníze, to je pro bývalého hokejového útočníka Martina Ručinského nová role. I když se v ní necítí zrovna komfortně, stejně jako další klubové legendy Jiří Šlégr a Robert...

17. září 2025  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.