A dost možná nepomyslel, že se v ní někdy coby bývalý extraligový kouč vůbec objeví.
V létě měl syn někdejšího trenéra národního týmu nabídky i z první ligy, ale rozhodl se pro pokračování v Prostějově. „Sestup mě motivuje. S panem majitelem Luňákem se mi spolupracovalo velice dobře. Myslím, že když některé věci přenastavíme, mohl by být klub v budoucnu velmi silný. Ale nechci dělat velkohubá prohlášení, že soutěž vyhrajeme o sto bodů. Viděl jsem play off druhé ligy a nečeká nás nic jednoduchého, musíte jít do sezony s pokorou. Ale v týmu vidím velkou sílu,“ pověděl Říha.
Tým si stavěl de facto sám. Při příchodech hráčů měl hlavní slovo. Vsadil převážně na plejery, které zná z dřívějška. „S mužstvem, co máme, bych se nebál odehrát ani sezonu v první lize,“ ubezpečil.
„Tým je konkurenceschopný, vyvážený z hlediska postů, věkově, váhově i výškově. Brali jsme v potaz úplně všechny hokejové parametry. Ale co je nejdůležitější, vybírali jsme hráče podle charakterů, aby se neopakovaly věci, které se tu děly v minulé sezoně,“ řekl Říha.
Co tedy stálo za totálním propadákem? „V týmu bylo plno individualit. A ty jsme, naprosto upřímně, nedokázali ukoučovat. Kluci vám na začátku řeknou, že jsou týmoví, že táhnou za jeden provaz, ale pak zjistíte, že to tak není. Že mají problémy i mezi sebou, že jsou složití a že se s nimi blbě jedná,“ poodkryl majitel klubu Jaroslav Luňák.
Sám stál velmi o to, aby Říha na pozici trenéra – a nově i sportovního manažera – pokračoval. „Chtěl jsem, abychom spolupracovali, aby se mnou tu káru táhl dál, a to i v soutěži, kterou nikdy nezažil,“ ocenil Luňák.
Lajdání? S tím je konec, pánové
Prostějov se nyní hodlá poučit z vlastních chyb. Tak třeba úplně zrušil individuální přípravu, kterou údajně někteří hráči lajdali.
„Bohužel jsem v minulé sezoně až s poměrně velkým odstupem zjistil, že výsledky testů VO2 max ukázaly, že skoro dvě třetiny hráčů nejsou na sezonu nachystaní! Kdo vystudoval tělesnou výchovu, ví, jak velký je to problém,“ láteřil Luňák.
Letošní předsezonní fyzické testy ukázaly Říhovi a spol., že tým je kondičně lépe připravený než na konci uplynulé sezony. „V minulém ročníku byla drtivá většina fyzicky nepřipravená, což je zásadní problém. V rozjeté sezoně je obtížné fyzické manko dohánět,“ vysvětlil prostějovský trenér.
„To, že jsme teď lépe fyzicky připravení, je první signál toho, že by to mohlo být lepší,“ věří Říha. Přípravu pojal skutečně velkolepě. Třebaže Prostějov spadl do běžně neprofesionální soutěže, tým zůstal plně profesionální. Navíc si Říha mohl rozšířit i realizační tým.
„Jeho složení bude do nové sezony ještě silnější než loni. Miloš samozřejmě chce, aby tady byla kvalita, dostatek trenérů, aby kluci měli servis k podávání dobrých výkonů,“ potvrdil Luňák.
Prostějovští hráči tak na startu přípravy trénovali i třikrát denně. „Ráno posilovna, pak led a odpoledne ještě fáze venku,“ mnul si ruce Říha. A že byl na prostějovském zimním stadionu zrovna rozpuštěný led? Hanáci jezdili polykat tvrdé dávky na kluziště do Vyškova.
Už v sobotu od 18.00 se v domácí premiéře nové sezony proti Kroměříži ukáže, jak se Prostějov dokázal připravit. A zda to s návratem myslí Jestřábi vážně.
I po postupu chtějí být na špici
„Od března ze všech sil makáme na tom, abychom postavili co nejlepší tým. A abychom prostějovský hokej dostali zase o patro výš. Snažili jsme se dostat na profiúroveň veškeré aspekty, které tu dřív pokulhávaly. Chceme, abychom v příštích letech hráli co nejvýše i ve vyšší lize,“ plánuje Říha prostějovský progres.
Sám říká, že je zastáncem ofenzivního a aktivního hokeje. „I proto potřebuju mít hráče fyzicky dobře nachystané.“
Za minulou sezonou už Říha udělal tlustou čáru. Třebaže tým pod jeho vedením dokázal bodovat – a porazit třeba i finalisty ze Zlína – pádu neunikl.
„Nemůžu se na nic vymlouvat. Když jsem přišel do klubu, nenapadlo by mě, že to nezvrátíme. Bohužel i výsledky soupeřů šly proti nám, i když jsme to jakžtakž nastartovali. Po pár zápasech jsme vyskočili mimo sestupovou pozici, ale pak jsme zase spadli a tím, jak byl tým labilnější a kluci bojovali i mezi sebou, se to rozbilo úplně,“ uzavřel trenér.