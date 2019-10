Milan Procházka: Dělal jsem tisíc dřepů jako Jágr. Moc mi to pomohlo

Už navždycky bude jeho jméno spojováno s pojmem „historicky první odchovanec znojemského hokeje, který si zahrál českou extraligu“. Milan Procházka však zažil skvělé hokejové období také v Chomutově nebo Karlových Varech, s nimiž dokonce před deseti lety slavil mistrovský titul.

Od začátku letošní sezony však brázdí už jen druholigový led, konkrétně v dresu Moravských Budějovic, které od léta spolupracují se znojemským klubem.

„Dostal jsem nabídku trénovat 4. a 5. třídu ve Znojmě a zároveň u toho hrát druhou ligu v Moravských Budějovicích,“ prozradil Procházka. „A protože práce s mládeží mě baví a navíc jsem ještě chtěl hrát, tak jsem nabídku přijal,“ dodal.

Loni jste ovšem zkoušel štěstí v italském Eppan/Appianu. Proč tahle vaše mise skončila?

V Itálii trénoval kamarád Tomáš Demel, bývalý skvělý hokejista. Potřeboval hráče se zkušenostmi, a jelikož v Přerově mě pustili, tak jsem to šel do zahraničí s radostí zkusit. Myslím, že to bylo skvělé rozhodnutí.

Nicméně další pokračování už nepřišlo...

Po sezoně se v klubu měnilo vedení, které se rozhodlo sázet na mladé hráče. Kdybych asi chvíli počkal, tak bych si v zahraničí ještě zahrál, jenže moje hokejová cesta už se ubírá i trenérským směrem.

Nejen ve zmiňovaném italském klubu, ale i v Moravských Budějovicích se vedení rozhodlo vsadit hlavně na mladé hráče, tudíž předpokládám, že vy mu s tím máte pomoci. Nebo je snad vaše role v týmu jiná?

Ano, máme mladý tým a práce s ním je hodně těžká. Na druhou stranu je to začátek něčeho, co může být za rok či za dva úplně někde jinde.

„Když jsem já začínal hrát za chlapy, byli v týmu dva tři mladí. Tady je to naopak.“

Zatím to tak nicméně nevypadá. Žihadla ještě v nové druholigové sezoně nezískala ani bod. Co je špatně?

Druhá liga má spoustu kvalitních týmů a hráčů v nich a naše složení kádru zdaleka nedosahuje zkušeností ostatních. Tady se dává šance mladým, kteří zkušenosti v dospělém hokeji teprve sbírají. Není to lehké. Třeba já když jsem začínal v sedmnácti hrát za chlapy, byla v týmu spousta zkušených hráčů a dva tři mladí. U nás je to teď naopak. Každopádně pořád věřím, že se během sezony posuneme nahoru.

Ve středu ve Žďáru nad Sázavou už jste hrál, ale předtím jste v sestavě Moravských Budějovic v Kopřivnici chyběl. Měla vaše absence zdravotní důvody?

Ano, v zápase s Hodonínem jsem dostal při hře v oslabení ránu do nártu, když jsem blokoval střelu. Ale teď už je to zase dobré.

Pojďme se na chvilku věnovat vaší dosavadní kariéře. Hrál jste doma ve Znojmě, v Pardubicích, v Karlových Varech, v Chomutově či ještě nedávno první ligu v Přerově. Můžete říct, kde se vám líbilo nejvíc?

Vybrat jen jedno místo, to nejde. Všude bylo krásně, potkal jsem tam pokaždé spoustu skvělých hokejistů a kamarádů i mimo hokej, s kterými se stýkám dodnes.

Existuje nějaké hokejové rozhodnutí, které byste s odstupem času neudělal? Nebo případně vyřešil jinak?

Určitě spousta. Ale nemá cenu se k tomu vracet, moje kariéra byla prostě krásná. Navíc jsem typ člověka, který se kouká spíš dopředu.

Už bylo řečeno, že se kromě hraní věnujete i trenérské práci s malými hokejisty. Je to profese, v níž vidíte svoji budoucnost?

Práce s dětmi mě baví, když vidím jak jsou nadšené a posunují se, tak je to pro mě ta nejlepší odměna. Hokej miluju, je to můj život.

Milan Procházka Narodil se 17. dubna 1977. S hokejem začínal ve Znojmě, s nímž v památné sezoně 1998/99 postoupil přes jihlavskou Duklu do extraligy. Stal se pak vůbec prvním odchovancem znojemského hokeje, který si nejvyšší domácí soutěž zahrál. Během své kariéry vyzkoušel hned několik týmů, přičemž s Karlovými Vary získal v roce 2009 mistrovský titul. Poslední čtyři sezony strávil v Přerově, letos hraje v barvách Moravských Budějovic.

Pro některé hráče v Moravských Budějovicích jste nyní určitě vzorem, jak to ale bylo po této stránce s vámi, když jste začínal? Měl jste nějaký svůj vzor?

Vždy jsem sledoval hráče kolem sebe a těm nejlepším jsem se chtěl vyrovnat. Makal jsem na sobě, abych je dohnal a pořád se zlepšoval. Nikdy mě nikdo nemusel do hokeje nutit. Sport miluju, což byla moje velká výhoda odmalička. Měl jsem spoustu skvělých spoluhráčů, od kterých jsem se mohl učit, ale kdybych je měl vyjmenovat, tak by to bylo na dlouho. Prostě legendy českého hokeje.

Takže nikdo konkrétní?

Samozřejmě že vzor jsem měl hlavně v Jaromíru Jágrovi. To, že jsem dělal tisíc dřepů denně podle něj, je možná sice na jednu stranu úsměvné, ale mně to opravdu moc pomohlo.

Letos uplynulo dvacet let od chvíle, kdy Znojmo v památné baráži porazilo jihlavskou Duklu a postoupilo do extraligy. Vy jste byl tehdy coby dvaadvacetiletý hráč u toho. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Nádherná doba znojemského hokeje, kdy na stadion chodilo šest až sedm tisíc fanoušků. Všechno jsou to krásné vzpomínky.

Vybavíte si ještě, jak dlouho vás tehdy po postupu doma neviděli?

(směje se) Oslavy byly samozřejmě velkolepé, každý den jsme někde slavili. A vzhledem k tomu, že jsem bydlel sám, tak na tom, kdy přijdu, vůbec nezáleželo.

Byl pozdější zisk mistrovského titulu s Karlovými Vary srovnatelný, co se oslav týká?

Všechny oslavy byly jiné, ale všechny nádherné, dlouhé a nezapomenutelné. (usmívá se)

Jak si od hokeje a všeho, co s ním souvisí, nejlépe oddychnete?

Odpočinu si zase hlavně sportem, pořád musím něco dělat. Rád třeba jezdím na kole, běhám. Ale samozřejmě taky rád zajdu na pivo s kamarády a kamarádkami.

Nechci vám rozhodně nic podsouvat, nicméně ve vašem věku to snad nebude úplně nevhodná otázka, když se zeptám, jestli jste si už alespoň rámcově dal termín, kdy chcete s hraním jednou provždycky skončit?

Bude záležet na výkonnosti a chuti, nechávám to otevřené. Může to přijít kdykoliv a rozhodně to bude opět velkolepé. (směje se)