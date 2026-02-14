„Radek dráždí publikum tím, jak mluví a co říká. Chce se vyčlenit z davu,“ popisuje Antoš spolupracovníka Oneplay. Duda zkušenějšího kolegu ze světa médií, který je tváří České televize, také uznává: „Milda říká věci, jak je vidí. Takoví lidi mi vždycky budou sympatický, papoušci nebo ovce mě nezajímají.“
Při rozhovoru přijde řeč i na to, která stanice dělá hokej líp, na Dudovy anglicismy, elektronickou tužku, úlety, kritiku kamarádů či olympijský turnaj.
Bývalí útočníci na sebe neútočí, ale pošťouchnout se umějí. V dobrém. „Milda byl hajzl na ledě, to nám pomohlo k titulu,“ pousmál se Duda, proslulý lidovým slovníkem. „Radek měl nejhvězdnější moment, když šel do soupeřovy kabiny,“ mrkl Antoš a připomněl kauzu starou 23 let, kdy si Duda po vyloučení do konce zápasu vyřizoval v Liberci účty s domácím Čakajíkem.
Považujete se za konkurenty?
Antoš: Nikoho jako konkurenci neberu. Jsem ve věku, kdy se s nikým neměřím. Sleduju hokej a snažím se být jeho součástí. Mám ho rád, vnímám ho na všech úrovních od regionální ligy po nároďák. Snažím se vidět všechno, co jde, plus NHL, evropské ligy. Trávím tím strašně času. Nemůžu se ještě zaobírat tím, jak to vidí někdo jiný. Každý na to má nějaký názor včetně trenérů. A já nejsem ten, kdo má výhradní názor, kdo ho má nejlepší, to vůbec. Mrzí mě, že nemáme v České televizi víc zápasů extraligy, ale tak to je. Teď mě baví Maxa liga. A byl bych hrozně rád, kdybychom dostali do televize juniorskou ligu.
Duda: Hokej je můj svět, můj lifestyle. Jsem vděčný, že ho můžu žít. Samozřejmě i díky Oneplay. Nemám vůbec problém koukat ani na Českou televizi, Eurosport, TSN, Nova Sport. Za sezonu se dostanu na 300 až 400 zápasů, to je velký objem. Věkové kategorie od žáčků po NHL. To bys byl blázen, kdyby ses zaobíral druhejma. Snažím se bejt trefnej, fanouškům co nejvíc přiblížit detaily, ukázat jim zajímavost. Ne vždy to jde, někdy jsou zápasy blbec, kdy tam není vůbec nic.
Určitě bych na olympiádu nominoval Galvase, dominuje. Troufnu si říct, že to, co předvádí, není hokej Radima Rulíka. V tom je Radim trošku old school.