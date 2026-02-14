Dráždíš! A ty nejsi papoušek. Antoš a Duda o roli expertů, anglicismech i kritice

Radek Duda a Milan Antoš v dresu svých bývalých klubů při exhibici v Povrlech. | foto: Ondřej Bičště a Petr BílekMF DNES

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  20:00
Jeden hot a druhý čehý. Jeden emotivní a druhý analytický. Radek Duda a Milan Antoš, parťáci ze zlaté Slavie i „konkurenti“ z televizní branže. Patří mezi nejvýraznější hokejové experty v tuzemsku, protože diváky u obrazovek neuspávají nicneříkajícími frázemi. A prázdnou slámu nemlátí ani při společném povídání.

„Radek dráždí publikum tím, jak mluví a co říká. Chce se vyčlenit z davu,“ popisuje Antoš spolupracovníka Oneplay. Duda zkušenějšího kolegu ze světa médií, který je tváří České televize, také uznává: „Milda říká věci, jak je vidí. Takoví lidi mi vždycky budou sympatický, papoušci nebo ovce mě nezajímají.“

Při rozhovoru přijde řeč i na to, která stanice dělá hokej líp, na Dudovy anglicismy, elektronickou tužku, úlety, kritiku kamarádů či olympijský turnaj.

Bývalí útočníci na sebe neútočí, ale pošťouchnout se umějí. V dobrém. „Milda byl hajzl na ledě, to nám pomohlo k titulu,“ pousmál se Duda, proslulý lidovým slovníkem. „Radek měl nejhvězdnější moment, když šel do soupeřovy kabiny,“ mrkl Antoš a připomněl kauzu starou 23 let, kdy si Duda po vyloučení do konce zápasu vyřizoval v Liberci účty s domácím Čakajíkem.

Považujete se za konkurenty?
Antoš: Nikoho jako konkurenci neberu. Jsem ve věku, kdy se s nikým neměřím. Sleduju hokej a snažím se být jeho součástí. Mám ho rád, vnímám ho na všech úrovních od regionální ligy po nároďák. Snažím se vidět všechno, co jde, plus NHL, evropské ligy. Trávím tím strašně času. Nemůžu se ještě zaobírat tím, jak to vidí někdo jiný. Každý na to má nějaký názor včetně trenérů. A já nejsem ten, kdo má výhradní názor, kdo ho má nejlepší, to vůbec. Mrzí mě, že nemáme v České televizi víc zápasů extraligy, ale tak to je. Teď mě baví Maxa liga. A byl bych hrozně rád, kdybychom dostali do televize juniorskou ligu.
Duda: Hokej je můj svět, můj lifestyle. Jsem vděčný, že ho můžu žít. Samozřejmě i díky Oneplay. Nemám vůbec problém koukat ani na Českou televizi, Eurosport, TSN, Nova Sport. Za sezonu se dostanu na 300 až 400 zápasů, to je velký objem. Věkové kategorie od žáčků po NHL. To bys byl blázen, kdyby ses zaobíral druhejma. Snažím se bejt trefnej, fanouškům co nejvíc přiblížit detaily, ukázat jim zajímavost. Ne vždy to jde, někdy jsou zápasy blbec, kdy tam není vůbec nic.

Určitě bych na olympiádu nominoval Galvase, dominuje. Troufnu si říct, že to, co předvádí, není hokej Radima Rulíka. V tom je Radim trošku old school.

Radek Duda, hokejový expert

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Česko - Kanada 0:5. Marná snaha a nálož na úvod her, favorit utkání kontroloval

Nathan Mackinnon oslavuje svůj gól v utkání proti českému mužstvu. (12. února...

Zpočátku zvládali držet svižné tempo, postupem času začal být rozdíl mezi oběma celky stále znatelnější. Čeští hokejisté poznali, jak silná Kanada do Milána přicestovala. Olympijský turnaj zahájili...

Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové se na výhru nadřeli

Juraj Slafkovský slaví svůj gól v utkání s Finskem. (11. února 2026)

V Miláně začal olympijský turnaj hokejistů a hned první zápas přinesl velké překvapení. Slováci v rámci skupiny A zaskočili Finy 4:1, dvěma góly a asistencí se na vysoké výhře nad obhájci zlata...

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Na výhru se nadřeli. Asi více, než by chtěli. Důležité tři body ale čeští hokejisté mají, ve druhém zápase na olympijském turnaji si poradili s Francií 6:3. V úvodu prostřední části promarnili...

Už jsem tu jako doma! Pastrňáka pobavila hosteska, Charvátovou z vlajky bolely ruce

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je...

Měl velkou radost, že českou vlajku na zahájení olympijských her v Miláně nesl právě on. „Doufejme, že nám to přinese štěstí,“ usmíval se hokejista David Pastrňák. Nadšení prožívala také biatlonistka...

Radek Duda a Milan Antoš v dresu svých bývalých klubů při exhibici v Povrlech.

Jeden hot a druhý čehý. Jeden emotivní a druhý analytický. Radek Duda a Milan Antoš, parťáci ze zlaté Slavie i „konkurenti“ z televizní branže. Patří mezi nejvýraznější hokejové experty v tuzemsku,...

14. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

14. února 2026  19:07

Nešťastná olympiáda pro Fialu. Po střetu s Wilsonem si poranil nohu a má po sezoně

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Zápas už byl dávno rozhodnutý. Do konce zbývaly necelé tři minuty. Přesto se ještě zrodil moment, který pro Švýcary ovlivní celý zbytek olympiády v Miláně. Kevin Fiala po souboji s tvrďákem Tomem...

14. února 2026  14:03

Zlepšený výkon, pár hráčů ale propadlo. Čtenáři ocenili Kempného, selhal Kubalík

Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

Chvíli to vypadalo na ostudu, nakonec však čeští hokejisté zvládli nepřízně se vyvíjející zápas s Francií na olympijských hrách v Miláně zvrátit. Čtenáři iDNES.cz ohodnotili výkon národního týmu...

14. února 2026  8:44

Česko - Švédsko 0:2. Hokejistky na medaili nedosáhnou, končí ve čtvrtfinále

České hokejistky smutní po vyřazení z olympiády ve čtvrtfinále. (13. února 2026)

České hokejistky se loučí s Milánem, tažení za olympijskou medailí končí stejně jako před čtyřmi lety neúspěšně. Ve čtvrtfinále nedokázaly vyzrát na výborně připravené Švédky, kterým podlehly těsně...

13. února 2026  19:42

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Na výhru se nadřeli. Asi více, než by chtěli. Důležité tři body ale čeští hokejisté mají, ve druhém zápase na olympijském turnaji si poradili s Francií 6:3. V úvodu prostřední části promarnili...

13. února 2026  19:07

Bez gólu, bez radosti. České vlajky v Miláně brzy zplihly, hokejisté Kanadě nestačili

Zklamaný Michal Kempný po prohraném zápase s Kanadou. (12. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Sedíme vůbec v Miláně? Neocitli jsme se v Praze zpátky v roce 2024? Tak moc českým dojmem ve čtvrtek působila italská olympijská aréna. Vlajek byste se nedopočítali, dlouho před zápasem červenobílá...

13. února 2026  10:52

David Moravec junior: Bavila mě obrana, ale táta se naštval, a tak jsem útočník

David Moravec mladší slaví premiérový zásah v dresu A mužstva Komety Brno v...

Ví, že jeho jméno budí v Česku pozornost. „To, co dokázal taťka, se překonává těžko,“ říká David Moravec, dvacetiletý hokejový útočník brněnské Komety a syn dvojnásobného mistra světa i olympijského...

13. února 2026  9:49

USA začaly milánský turnaj jasnou výhrou nad Lotyšskem, Němci porazili Dánsko

Brock Nelson a Jack Hughes slaví úspěšnou trefu v utkání s Lotyšskem. (12....

Hokejisté Spojených států vstoupili do olympijského turnaje jasnou výhrou 5:1 nad Lotyšskem. Jeden z největších favoritů od druhé třetiny utkání jasně kontroloval. Německo ve druhém zápase skupiny C...

12. února 2026  23:43

Nemyslím, že se Kanadě dalo čelit lépe, cítí Rulík. Chce pozitivní atmosféru, ne paniku

Zadumaný český kouč Radim Rulík na střídačce během hokejového utkání s Kanadou...

Od našeho zpravodaje v Itálii Dorazil se smířeným výrazem. Tušil, že o moc víc se v úvodním vystoupení na olympijském turnaji uhrát nedalo. „Kluci to odpracovali, nechali tam všechno,“ poznamenal kouč českých hokejistů Radim...

12. února 2026  20:26

Nejtěžší zápas v životě? Padali jsme po držkách, nechali jsme tam vše, hlesl Šimek

Radim Šimek v akci proti Hagelovi z Kanady. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Pot z Radima Šimka kapal, jako by zrovna vylezl ze sauny. Vyšťavený a zadýchaný. Jako by teprve zpracovával, co za zápas má právě za sebou. „No... co útok, to obrovská ofenzivní síla. Pro mě to byl...

12. února 2026  20:05

Francie - Česko v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

Opory národního týmu se baví s trenérem Radimem Rulíkem.

Čeští hokejisté mají před sebou druhé utkání olympijského turnaje. Jejich dalším soupeřem je Francie. Kdy a kde sledovat zápas živě - ale i další užitečné informace - najdete v našem přehledu.

12. února 2026  19:59

