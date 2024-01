Derby rozhodne vůle. A menší množství chyb, říká třebíčský obránce Štebih

S přestávkami odehrál v dresu jihlavské Dukly pět let, naposledy v ročníku 2018/19. V krajském městě Vysočiny navíc s rodinou bydlí. Nicméně letošní sezonu nastupuje v barvách rivala, tudíž dnes bude v prvoligovém derby na pelhřimovském ledě v roli hosta... Řeč je o hokejovém obránci Horácké Slavie Třebíč Mihu Štebihovi.

„Zápasy mezi Jihlavou a Třebíčí se vždycky hodně počítají a prožívají. A bylo to tak i v době, kdy jsem ještě hrál za Duklu,“ říká rodák ze slovinského Mariboru, který v dubnu oslaví 32. narozeniny.

Asi se ani nemusím ptát, jestli se na souboj s Jihlavou těšíte?

Prožil jsem v Jihlavě spoustu pěkných let, znám tam pořád dost lidí a bude fajn si proti Dukle zase zahrát. Jen bych rád, abychom byli na konci spokojenější my.

V letošní sezoně se potkáte už počtvrté, co podle vás bude potřeba k tomu, aby vyhrál zrovna váš tým?

Derby je zvláštní zápas. Jak už jste řekla, hráli jsme spolu už třikrát a pokaždé to bylo na nůž, těsné. Myslím, že tady nějaká technika moc nefunguje, rozhodovat bude vůle. A taky to, kdo udělá méně chyb a bude výhru víc chtít.

Miha Štebih ještě v jihlavském dresu..

Když jste mluvil o tom, že máte na straně soupeře pořád dost známých, stihnete s nimi už před utkáním prohodit pár slov?

Před zápasem určitě ne, maximálně se pozdravíme, ale jinak nic. Není na to čas a není to ani vhodné. Až po zápase si pak řekneme, jak se kdo má a co je nového.

Do Česka jste se vrátil po čtyřech sezonách, které jste strávil postupně v Polsku, ve Slovinsku a ve Francii. Jaký to byl návrat?

V pohodě, nic zásadního se tady nezměnilo, řekl bych, že všechno zůstalo stejné.

A je to dobře?

(směje se) Jinak bych tady nebyl. Jasně, vždycky se dá něco vylepšit, ale to nezáleží na mně. Česko každopádně beru jako svůj druhý domov. Nebo teď vlastně jako ten první. Manželka pochází z Jihlavy, takže bydlíme v Jihlavě.

To by vás na středeční derby do Pelhřimova mohli vzít rovnou bývalí spoluhráči z Dukly...

(směje se) To by sice mohli, ale já ráno pojedu na trénink do Třebíče a odpoledne mě pak v Jihlavě vyzvednou naši.

Podle posledních výsledků se zdá, že se vašemu týmu vrací forma, vidíte to podobně?

Doufáme v to všichni. Je dobře, že jsme zase začali vyhrávat. Pořád ale dáváme málo gólů.