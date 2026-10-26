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Otřes mozku mu ukončil kariéru. Začal jsem cítit strach i úzkost, svěřil se Plutnar

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  12:30
Michal Plutnar v přípravném zápasu v dresu Dukly Jihlava.

Michal Plutnar v přípravném zápasu v dresu Dukly Jihlava. | foto: Dukla Jihlava

Jedním z velkých koníčků Michala Plutnara je rybařeí.
Michal Plutnar hovoří s novináři (7. května 2025).
Michal Plutnar z Litvínova sleduje rozehrávku pardubického Romana Červenky.
Michal Plutnar.
6 fotografií
Ze strany fanoušků byl vnímaný jako jednoznačně největší letní posila prvoligové Dukly Jihlava, která ani po dvou neúspěšných barážích v řadě neubrala ze svých postupových ambicí. Hokejový obránce Michal Plutnar měl být navíc se svými mnohaletými zkušenostmi z extraligy vzorem a učitelem pro mladší jihlavské beky... Realita však byla nakonec docela jiná – dvaatřicetiletý rodák z Chotěboře ohlásil jen pár dnů před startem nového soutěžního ročníku konec kariéry.

„Nic jiného mi nezbývalo, nechtěl jsem riskovat daleko horší zdravotní následky,“ vysvětloval bývalý hráč extraligového Liberce, Karlových Varů či Litvínova, kterému se stal osudný otřes mozku hned v úvodním přípravném utkání na ledě českobudějovického Motoru.

Svoje rozhodnutí definitivně skončit s profesionální kariérou jste oznámil před nějakými pěti týdny, jak se aktuálně cítíte?
Těžko se mi o tom mluví. Samozřejmě mi chybí každodenní pohyb. Přece jen jsem většinu života každý den buď trénoval, nebo hrál, a najednou z toho musíte vyskočit. Ale tím, že mám rodinu, děti, tak v kolotoči jsem vlastně pořád zůstal.

Zatím se tedy dá říct, že strádáte víc fyzicky než psychicky?
Přesně tak, zatím je to víc o absenci pohybu.

Michal Plutnar v přípravném zápasu v dresu Dukly Jihlava.
Jedním z velkých koníčků Michala Plutnara je rybařeí.
Michal Plutnar hovoří s novináři (7. května 2025).
Michal Plutnar z Litvínova sleduje rozehrávku pardubického Romana Červenky.
6 fotografií

Vaše zdravotní potíže, kvůli kterým jste udělal tohle zásadní rozhodnutí, byly jen následkem onoho zmiňovaného otřesu mozku, nebo už jste pociťoval nějaké problémy předtím?
Kdepak, žádné problémy jsem předtím neměl, šel jsem do Jihlavy naprosto zdravý. Každopádně pár otřesů mozku jsem už předtím zažil, ale vždycky jsem si dal tři týdny pohov a bylo zase všechno v pohodě. Jenže tentokrát to bylo jiné.

V čem konkrétně?
Začaly se u mě objevovat pocity jako strach, úzkost... Pořád jsem se bál, že znovu dostanu ránu do hlavy. A s tím se vrcholový sport dělat nedá. Nemohl bych jít na led s tím, že nepůjdu do souboje naplno, že budu hrát jen na půl plynu.

Předpokládám, že jste o svém problému mluvil s odborníky, co oni vám doporučovali?
Jasně že jsem to konzultoval, a možná bych se z toho nakonec dostal a sezonu dohrál, jenže taky jsem mohl dostat další ránu a být na tom daleko hůř.

Vy jste ale ještě v přípravě pár zápasů odehrál...
To je pravda, asi pět, ale nebylo to ono. Každé to utkání jsem bojoval sám se sebou, musel jsem se přesvědčovat, že to bude dobré. Jenže dobré to se mnou nebylo.

A ve chvíli, kdy jste se rozhodl, se situace změnila?
Teď, měsíc po tom, co nehraju, je hlava v pohodě. Hokej mi chybí, ale na druhou stranu se mi taky strašně ulevilo.

Podobné problémy, které vyvrcholily ukončením kariéry, mělo před vámi už hodně hokejistů. Vyhledal jste si některé jejich příběhy?
Ne, ale jelikož se v hokeji pohybuju už dost dlouho, tak samozřejmě některé znám. Třeba ty z NHL. Ani u mě to ale nebylo rozhodnutí ze dne na den. Pořád jsem věřil, že to přejde, ale pak se ty stavy stupňovaly. Nejprve to bylo jednou týdně, pak třikrát a nakonec třeba i dvakrát denně. Už to prostě nešlo.

Otřes mozku? Radši snad i zlomeninu! O velké hrozbě, co straší nejen hokejisty

Zmínil jste, že už předtím jste prodělal několikrát otřes mozku, nikdy vás nenapadlo, že kvůli tomu budete muset skončit?
Vůbec ne. První jsem měl už někdy v juniorce v Americe, ale bral jsem to, jako bych měl zlomený prst na ruce nebo vymknutý kotník.

Jenže teď vám je 32 let a máte rodinu a děti...
To jste řekla přesně. A já chci být do budoucna pro rodinu použitelný.

Co na vaše rozhodnutí říkala manželka a co rodiče?
Intenzivně jsme to spolu všichni řešili, i když ten finální verdikt zůstal čistě na mně. Každopádně celá rodina za mnou stála, všichni mi neustále opakovali, že na mě nikdo nebude naštvaný.

Michal Plutnar hovoří s novináři (7. května 2025), ještě jako hráč Litvínova.

Ani Dukla Jihlava, která si od vás hodně slibovala?
Musím říct, že to pro mě byla nejtěžší část. Můžete zavolat trenérům a vedení, že jste zraněný nebo nemocný, to je normální, ale tohle bylo jiné. Cítil jsem, že by to mohli brát jako moji slabost, ale v Jihlavě byli naopak všichni úžasní. Řekli mi, že moje rozhodnutí chápou, že zdraví je přednější.

Už máte jasnou představu, co chcete dál dělat?
Nechci nic uspěchat, dal jsem si čas do konce roku. Zatím hledám, sonduju, mapuju, co dál. Přemýšlel jsem taky o trenérské budoucnosti, ale neumím vám teď říct, jestli mě to chytne. Uvidíme.

A co máte za školu? Že byste se případně vydal tím směrem...
Já mám právě jenom základní vzdělání. Dělal jsem sice střední školu, ale když jsem měl za sebou dva roky, odešel jsem do Ameriky. A když jsem se pak vrátil, řekli mi, že bych musel znovu do prvního ročníku.

Což se vám nelíbilo?
To víte, že toho teď lituju, ale tehdy mi bylo dvacet, dostal jsem nabídku a profi smlouvu z extraligy a rady školy či rodičů jsem odmítal. Proto teď mým dětem pořád dokola opakuju, že vzdělání je důležité. Prožívám to z druhé strany.

Jedním z velkých koníčků Michala Plutnara je rybařeí.

Když jsme spolu mluvili po vašem příchodu do Jihlavy, prozradil jste, že rád rybaříte. Chodíte teď k vodě víc než předtím?
Na to se mě ptají všichni, ale já byl zatím jenom jednou. Přitom jsem si plánoval, jak budu mít spoustu času. Realita je ovšem jiná.

Manželka vás zaúkolovala?
Přesně tak, okamžitě využila toho, že jsem doma, takže vozím děti do školky a do školy. A když třeba dcera marodí, tak spolu skládáme puzzle a vyrábíme sliz. (směje se)

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