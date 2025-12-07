Jako bych se vrátil po měsíci. Broš o Vsetíně, vzpomínkách a modelu baráže

Michal Broš na tréninku hokejistů Vsetína.

Petr Fojtík
  12:00
Dvě sezony na Lapači, dva extraligové tituly a spousta příjemných vzpomínek, které teď Michalu Brošovi na stejném místě zase ožívají. Světový šampion z roku 2000 se po 26 letech vrátil do klubu, který ho formoval lidsky i hokejově. Jen v jiné roli asistenta trenéra a ve skromnějších kulisách druhé nejvyšší soutěže.

„Co se tady ve Vsetíně nezměnilo, jsou ambice a touha hrát pořád nahoře,“ říká Broš, který po rychlém konci v extraligovém Litvínově poznává ve Vsetíně úskalí Maxa ligy.

Kam řadíte Vsetín ve své kariéře?
Měl jsem štěstí, že jsem zažil zlaté časy českého hokeje. A Vsetín byl svého času jedno z detašovaných pracovišť zlaté generace, která vyhrávala, co mohla. Měl jsem možnost s těmi frajery být v jedné kabině, vidět, jak pracují, učit se od nich na ledě i mimo něj. Ovlivnilo mě to do dalšího života, jak hokejového, tak i osobního. Když člověk někde zažije něco dobrého jako já ve Vsetíně, tak má na to místo vždycky pěkné vzpomínky, má pro něj stejnou energii. I když je to pomalu třicet let zpátky, spousta věcí se mi znovu vrací. Vnímám, že jsem tady něco dobrého zanechal a že mě tady rádi přijímají.

Systém baráže se neustále omílá. Každý názor má svoji pravdu a také úhel pohledu, který ho vyvrací. Podle mě se každou sezonu mezi soutěžemi rozevírají finanční nůžky.

Kostka ho zmátla, dvě desetiny potěšily. Zacha gólově ožil a zastoupil Pastrňáka

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Při absenci Davida Pastrňáka je přece jenom více pod drobnohledem, bodové příspěvky se od něj očekávají. Za parťáka nyní Pavel Zacha dokázal zaskočit střelecky, když se po více než roce v NHL...

5. prosince 2025  13:13

A kdo bude chytat? Hradec intenzivně řeší brankáře, manažer přiznal: Máme problém

Zleva brankář Filip Novotný, Michal Kovařčík z Třince a Connor Bunnaman.

Nijak netajili, že chtějí otázku brankářů řešit. Když už ne pro konec aktuální sezony, tak určitě pro příští. Ve výhledu byla delší perspektiva kvalitního obsazení velmi důležitého postu. Po dvou...

5. prosince 2025  8:27

