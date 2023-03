Vsetín v sérii s Jihlavou zjistil, jak je důležité mít Maxe na své straně

„Proto jsme ho přivedli, když jsme si na něm v předchozích letech vylámali zuby,“ usmíval se obránce Ondřej Smetana, který pamatuje, když se Vsetín předloni o Žukova rozbil v semifinále Chance ligy a loni ve finále.

Byl to netřaskavější přestup léta v druhé nejvyšší hokejové soutěži. Rodák z Kaliningradu, který Duklu dvakrát po sobě dotáhl do extraligové baráže, dostal nabídku pokračovat. V Jihlavě sázeli na to, že Žukov na Vysočině zdomácněl, našel si tam i přítelkyni. Jenže bývalý prospekt Toronto Maple Leafs upřednostnil ambicióznější Vsetín před Jihlavou, která se stěhovala do vyhnanství v Pelhřimově.

V základní části i kvůli zdravotním problémům vynechal třetinu zápasů, v play off to ale znovu rozbalil, a hned v pikantním čtvrtfinále proti bývalému klubu.

Vsetínský brankář Maxim Žukov inkasuje gól v utkání proti Jihlavě.

„Je to nejdůležitější post, který byl v předchozích vzájemných sériích na straně Jihlavy. Brankář dělá v play off výsledek, teď je to opačně. Max bude pod tlakem, ale je to zkušený gólman a měl by to zvládnout,“ tipoval správně před startem vyřazovací části jihlavský patriot Marek Melenovský, toho času trenér vsetínských dorostenců.

Klub drží Žukova stranou mediálního zájmu. Žádosti o rozhovory s omluvou odmítá. Chce, aby se jediný ruský hokejista v českých profesionálních soutěžích soustředil jen na play off. Na Lapači si dobře pamatují, když se loni stala středem publicity jeho maska s ruskou vlajkou a státním znakem země, která rozpoutala válku na Ukrajině. Ve Vsetíně nastupuje s helmou v zeleno-žlutých barvách klubu a pozornost poutá výhradně svými nadstandardními výkony.

„V důležitých okamžicích si Max naši střelu nějakým způsobem našel, tým podržel a dovedl jej k vítězství,“ zmínil jihlavský asistent trenéra Karel Nekvasil jeho představení ve druhém zápase, ve kterém Dukla domácí přestřílela 40:21, na konci ale slavil Vsetín výhru 2:1.

Úspěšnost svých zákroků v sérii vytáhl Žukov na 94,34 %. „Max předvádí výborné výkony. A kdyby mu to nešlo, máme Tomáše Vošvrdu, který je také výborný gólman,“ říká kapitán Vít Jonák.

Jedničkou je ale Max.