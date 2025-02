Zubři se vzdalují snu. Neplníme, co po nás trenér chce, láteří

„Chceme se pohybovat okolo šestky. Loni nám přímý postup do play off utekl o bod, takže zase chceme být v této hladině. Nelítáme v oblacích, nebudeme prohlašovat, že chceme být třetí. To jsou tajná přání, která se neříkají. Ale nechceme být alibisti, já určitě ne, a říkat, že chceme být do desátého místa. Chceme ťukat na šestku,“ řekl přednedávnem MF DNES trenér Přerova Michal Mikeska.

Jenže namísto toho, aby se Zubři vytoužené destinaci přibližovali, se jí spíše vzdalují. V sobotu padli na ledě posledního Kolína 0:2, minulý víkend na ledě Pardubic B vedli po polovině zápasu už 4:1, stejně nakonec prohráli 4:5 po nájezdech. A když přičtete zbytečné domácí prohry se Slavií, Kolínem a nevydařenou domácí šňůru zápasů, během které Přerované na vlastním ledě padli hned čtyřikrát v řadě, hned je jasné, proč na šesté místo ztrácí sedmý Přerov čtrnáct bodů.

Oproti šesté Jihlavě má tým trenéra Mikesky dva zápasy k dobru, jenomže Zubři už musí koukat i pod sebe. Stejně bodů jako oni mají totiž hned tři týmy, které jsou v tabulce pod Přerovem. „V poslední době se nám moc nedaří. Nejsme tam, kde bychom se chtěli pohybovat. Ale děláme pro to maximum, snažíme se do toho každý zápas dát vše,“ konstatoval obránce Zubrů Martin Weinhold.

A důvody nezdaru? „Někdy nedodržujeme to, co po nás trenér chce,“ vypozoroval obránce. „Dále nás srážely i individuální chyby. Proti Pardubicím jsme zase ztratili vedení 4:1, to by se rozhodně stávat nemělo,“ dodal Weinhold.

Tristní útok, zhoršila se i obrana

V sobotu na ledě Kolína srazila Zubry trestuhodná efektivita, neb z pětatřiceti střeleckých pokusů na branku soupeře neskórovali ani jednou. „V podstatě celá první třetina byla z naší strany velmi kvalitní, měli jsme skvělý pohyb. Vytvářeli jsme si šance, bohužel jejich proměňování bylo zase tristní, jak je naším zvykem,“ kroutil po utkání hlavou trenér Mikeska, jehož družstvo má druhý nejhorší útok v soutěži.

Mikeskovi svěřenci navíc při vlastní početní převaze inkasovali. „V jediné naší přesilovce jsme naší laxností a nedůrazem dostali rozhodující gól celého zápasu. Bez vstřelené branky nemůžeme pomýšlet na výhru. Utkání bylo v první části dobré, ve druhé už to byla jenom bojovnost a trochu křeč v zakončení,“ doplnil přerovský kouč.

Ne snad, že by po útoku Přerovské zásadně trápila i obrana, vždyť v počtu obdržených branek jsou pátí. Ale i zde lze vypozorovat nemalý rozdíl oproti loňské sezoně, kdy bránu Přerova strážil Michal Postava, jenž se po konci loňského ročníku stal statisticky nejlepším brankářem celé soutěže a v extraligovém Brnu je letos jedničkou.

I v nejvyšší soutěži má v aktuálním ročníku úspěšnost zákroků přes 91 procent a pro Kometu se stal de facto nepostradatelným, což ocenil i kouč národního týmu Radim Rulík, který přerovského odchovance pozval na listopadový kemp před Karjala Cupem.

Michal Postava ještě v brance Přerova.

„Nepočítal jsem s takovým rozložením zápasů. Kecal bych, kdybych řekl, že ano. Rychle se mi ale potvrdilo, že zkušenosti hráčů hrají obrovskou roli. Extraliga má v sobě velkou hokejovou chytrost. Ocitáte se mnohem častěji v těžkých situacích, protože přihrávka letí přesně do hokejky a vy se musíte mnohem rychleji ohánět, abyste se stačil přemístit, aby před střelcem nebyla odkrytá klec,“ popisoval Postava v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

S Postavou v zádech inkasovali Zubři za loňskou základní část 118 branek, od dosažení této mety je momentálně dělí deset gólů. Přerovu schází do konce základní části odehrát devět zápasů, z toho hned šestkrát nastoupí proti týmu z top šestky. Ve čtvrtek od 18.00 vyjedou Přerované na led čtvrté Třebíče. K dobytí vytoužené šestky je tak čeká velká řehole.