„Rozhodování bylo sice o trochu delší, ale ve finále nebylo vůbec těžké. Přerov o mě měl zájem a já jsem zase nechtěl jen tak odcházet, i když jsem dostal i jinou nabídku. Vůči Přerovu by to nebylo ani fér, působím tady už řadu let,“ uvedl Krisl po podpisu smlouvy pro klubový web.
Bodově nejpovedenější sezonu zažil až na prahu čtyřicítky, kdy se v ročníku 2024/2025 přímo podílel na 28 (10+18) gólech Zubrů. Zároveň to byla jeho nejproduktivnější sezona v kariéře. V té aktuálně končící zapsal jedenáct bodů za tři branky a osm asistencí.
|
Jeho hlavní přednosti jsou však na opačné straně hřiště. Ve dvou posledních po sobě jdoucích sezonách vyhrál statistiku zablokovaných střel soupeře celé Maxa ligy. Celkově se v tomto žebříčku dostal do elitní desítky čtyřikrát ze sedmi sezon.
„Jsme velmi rádi, že s Jirkou došlo ke společné dohodě a bude tak nadále v Přerově pokračovat, i když měl několik jiných nabídek. Jeho zkušenosti jsou obrovské a pro nás cenné. Svým profesionálním přístupem i charakterově velmi dobře zapadá do týmu. Navíc je mentorem pro mladé hráče, kteří se od něj mohou učit a neustále se zlepšovat, což je jedním z našich cílů,“ vyzdvihl pro klubový web Petr Dočkal, kouč Přerova.
Už v minulém týdnu Zubři informovali, že hlavními trenéry zůstávají Dočkal a David Kudělka, kteří tým přebrali v závěru základní části Maxa ligy po Michalu Mikeskovi.
Kromě podpisu Krisla klub zatím o dalších změnách na soupisce neinformoval. Spekuluje se však o odchodu brankáře Patrika Švančary do extraligy. Třiadvacetiletý brankář by tak mohl navázat na své předchůdce, kterými byli gólmani Postava a Mokry. Ti se do nejvyšší soutěže dostali právě přes angažmá v Přerově.