Slavia nezastavuje, první ligu vede už o deset bodů. Lídr doma smetl Sokolov

Slavia si spravila chuť po sobotní prohře v Jihlavě 2:5 a vyhrála sedmý z posledních osmi zápasů. Pražany dostal do vedení v čase 4:58 v přesilové hře Jiří Průžek a v polovině úvodní třetiny zvýšil Tomáš Trunda. Ve druhé části upravili na 4:0 Daniel Kružík a obránce Jan Holý a v 55. minutě přidal pátou branku lídra Jan Knotek.
Brankář Vojtěch Mokry, který vypomáhá Pražanům na střídavý start z Mladé Boleslavi, sahal i ve druhém vystoupení ve slávistickém dresu po čistém kontu, ale v 58. minutě mu jej sebral v přesilové hře Polák Patryk Krezolek.
|
Derby s ultimátem. Trápící se Zlín má probrat finanční postih, Vsetín se sehrává
Litoměřice podruhé za sebou nebodovaly a prohrály třetí z uplynulých čtyř duelů. Záložní tým Dynama, který je v tabulce předposlední, zvítězil potřetí za sebou. Hattrickem to zařídil Robin Kaplan. Na třetí místo se posunul Kolín, který vyhrál v Moravských Budějovicích nad Třebíčí 3:1. Gólem a asistencí k tomu přispěl Vojtěch Malínek.
Šestý Vsetín oplatil ve valašské derby Zlínu porážku 2:3 z vlastního ledu z konce září. Domácí se před 5319 diváky ujali vedení po 111 sekundách díky proměněnému trestnému střílení Petra Holíka. Ještě v první třetině zvýšil náskok Lukáš Heš. V 46. minutě zahájil obrat Luboš Rob a dokonal ho dvěma góly Petr Straka. Vyrovnal 117 sekund před koncem základní hrací doby a v čase 62:55 rozhodl. Berani prohráli potřetí za sebou.
|
Utrápený Slovan má zvednout srdcař Mach: Pomáhá i Růžička, víc očí víc vidí
Nováček Tábor zdolal doma Porubu 3:2 a oslavil čtvrtou výhru za sebou. Ostravané dvakrát dotáhli ztrátu, ale v čase 58:20 v přesilové hře vstřelil vítěznou branku obránce Šimon Kubíček. Poslední Chomutov zabral po sérii osmi porážek, během kterých získal jen dva body, a vyhrál doma nad Přerovem 4:1. Dvěma góly k tomu pomohl Petr Chlán.
01:51 Holík
16:14 Heš (Holík, A. Salonen)
45:24 Rob (Jonák, Ďurkáč)
58:07 Straka (Prokeš)
62:55 Straka (Valtonen)
Huf (Čiliak) – A. Salonen (A), Riedl, Hanousek, Ondračka, Veber, Brůna, Talafa – Paukku, Holík, Heš – Válek, Gago, Vracovský – Říčka, Sadovikov, Hauser – Šlahař (A), Sedláček (C), Kratochvíl – Mužík.
Honzík (Pavlíček) – Krajčík, Stříteský, Marcel, Ďurkáč, Staněk (A), Hryciow, Srdínko – Jonák (C), Klhůfek, Valtonen – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Prokeš, Matějček, Rob (A) – Hořanský, Jandus, L. Adámek.
Rozhodčí: Vrba, Gebauer – Teršíp, Brož
Počet diváků: 5319
02:51 Eret (Coskey, Káňa)
08:14 Chlán (Jaroslav Brož, Baláž)
16:22 Chlán (Jaroslav Brož)
35:11 Jenáček (Káňa, Coskey)
24:09 Mácha (Boltvan, Pěnčík)
Vay (T. Král) – Krutil, Jenáček, Husinecký, Eliáš (A), Baláž, Ulrych (C), Hejda, Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Jaroslav Brož, Chlán, Ouřada – Sklenář, Forsblom, Badinka – M. Tůma, Koblížek, Havelka.
Švančara (V. Ryšavý) – Černý, Krisl, Prčík, Zdráhal, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Šoustal, Süss, Fronk – Indrák, Pechanec, Březina – Nášel, M. Tomeček, Ministr – Mácha, Přibyl, Hradil – Boltvan.
Rozhodčí: Zavřel, Domský – Maštalíř, Roischel
Počet diváků: 1517
04:58 Průžek (Holý, Šťovíček)
09:49 Trunda (Berka, Hrdinka)
26:47 Kružík (F. Kočí, Holý)
35:28 Holý (Gricius, Polák)
54:26 J. Knotek (Perčič, Jansa)
57:23 Krežolek (Dalecký, Číp)
Mokry (Höhlig) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Gricius, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Jansa – M. Beran, Přikryl, Průžek – Berka, Trunda, Čermák.
Habal (41. Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), M. Kočí, Vogel – Šiler, Dalecký, Číp – Krežolek, Osmík, Csamango – Vildumetz, T. Knotek, Váňa – Šlechta, M. Adámek, Zembol.
Rozhodčí: Horák, Jechoutek – Malý, Sýkora
Počet diváků: 679
34:06 Lang (Kern)
07:08 Kaplan (Nedbal)
44:40 Kaplan (Chabada, Hrníčko)
48:26 Pekař (Formánek, Rákos)
54:38 Kaplan (Stránský)
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Pavlák, T. Žižka, Smetana (C), J. Tůma, Aubrecht, Benda – Klepiš (A), Vitouch, Ton – Bernovský, Vitouch, Jelínek – Lang, Kern, Costa – Jiří Pospíšil, Hujer, Žmola – Plos.
Matěcha (Vondraš) – Chabada, Kolář (A), Nedbal (C), Lučan, Hrádek, Voženílek, Rájek – Pochobradský, Hrníčko, Pekař – Formánek, Rákos (A), Herčík – Stránský, Rolinek, Kaplan – T. Zeman, Rouha, Pavlata – Štěpánek.
Rozhodčí: Tomáš Micka, Luboš Čamra – Roman Zídek, Pavel Mikšík
Počet diváků: 763
44:48 Tomáš Svoboda (Malý, Štebih)
13:52 Malínek (Sýkora, T. Tůma)
25:37 P. Moravec (T. Moravec, Malínek)
58:29 Štohanzl
Mičán (Jan Brož) – Stehlík, Matějíček, Port, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Lednický, Michálek, Vodný (A) – Tomáš Svoboda, Kučera, V. Brož – Ekrt, Malý, Kuba.
Kasal (Soukup) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Veselý (A), Štohanzl, Novák – Závora, P. Moravec, Malínek – Zvagulis, Skořepa (A), Berger – A. Adamec, Pajer, Havrda – Šimek.
Rozhodčí: Mrkva, Šico – Otáhal, Rakušan
Počet diváků: 352
07:52 Pech (Bernad, Hruška)
28:52 Valský
58:20 Kubíček (Pech)
22:44 Vachovec (Kotala, Sedlák)
39:15 Mrázek (Bartko, Roman)
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Zahradníček, Kubíček, Bernad, Suchánek (A), Kvasnička, Weinhold, Cícha – Matai, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, Jungwirth – Karabáček, Dančišin, M. Svoboda – Vimmer, Doležal, Humeník.
Pařík (O. Bláha) – Nilsson, Žůrek, Ježek (A), Younan, Bartko, Gutwald, Sedlák – Kotala, Vachovec (A), Gegeris – Lundgren, Mikyska, Šik – Mrázek, Roman (C), Razgals – Berisha, Haas, Gřeš – Koudelný.
Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Korment, Hošťálek
Počet diváků: 2019
Tabulka
|1.
|Slavia Praha
|19
|13
|2
|1
|3
|65:36
|44
|2.
|Litoměřice
|19
|10
|1
|2
|6
|63:50
|34
|3.
|Kolín
|19
|9
|1
|3
|6
|52:42
|32
|4.
|Přerov
|19
|9
|2
|1
|7
|48:47
|32
|5.
|Jihlava
|17
|9
|1
|1
|6
|40:38
|30
|6.
|Vsetín
|19
|5
|6
|2
|6
|57:54
|29
|7.
|Zlín
|19
|7
|2
|2
|8
|51:55
|27
|8.
|Třebíč
|19
|7
|2
|2
|8
|45:52
|27
|9.
|Tábor
|19
|7
|1
|3
|8
|54:56
|26
|10.
|Poruba
|18
|7
|1
|2
|8
|50:48
|25
|11.
|Frýdek-Místek
|18
|6
|1
|4
|7
|51:54
|24
|12.
|Sokolov
|18
|2
|7
|1
|8
|42:57
|21
|13.
|Pardubice B
|19
|4
|3
|2
|10
|44:61
|20
|14.
|Chomutov
|18
|5
|0
|4
|9
|44:56
|19