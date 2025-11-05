Slavia nezastavuje, první ligu vede už o deset bodů. Lídr doma smetl Sokolov

  21:36
Hokejisté pražské Slavie vyhráli v 19. kole první ligy doma nad Sokolovem 5:1 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhými Litoměřicemi na rozdíl 10 bodů. Druhý Stadion na vlastním ledě podlehl 1:4 Pardubicím B. Ve valašském derby zvítězil Vsetín ve Zlíně po obratu 3:2 v prodloužení.

Jiří Průžek a Tomáš Trunda se radují z branky Slavie v Maxa lize. | foto: Profimedia.cz

Slavia si spravila chuť po sobotní prohře v Jihlavě 2:5 a vyhrála sedmý z posledních osmi zápasů. Pražany dostal do vedení v čase 4:58 v přesilové hře Jiří Průžek a v polovině úvodní třetiny zvýšil Tomáš Trunda. Ve druhé části upravili na 4:0 Daniel Kružík a obránce Jan Holý a v 55. minutě přidal pátou branku lídra Jan Knotek.

Brankář Vojtěch Mokry, který vypomáhá Pražanům na střídavý start z Mladé Boleslavi, sahal i ve druhém vystoupení ve slávistickém dresu po čistém kontu, ale v 58. minutě mu jej sebral v přesilové hře Polák Patryk Krezolek.

Derby s ultimátem. Trápící se Zlín má probrat finanční postih, Vsetín se sehrává

Litoměřice podruhé za sebou nebodovaly a prohrály třetí z uplynulých čtyř duelů. Záložní tým Dynama, který je v tabulce předposlední, zvítězil potřetí za sebou. Hattrickem to zařídil Robin Kaplan. Na třetí místo se posunul Kolín, který vyhrál v Moravských Budějovicích nad Třebíčí 3:1. Gólem a asistencí k tomu přispěl Vojtěch Malínek.

Šestý Vsetín oplatil ve valašské derby Zlínu porážku 2:3 z vlastního ledu z konce září. Domácí se před 5319 diváky ujali vedení po 111 sekundách díky proměněnému trestnému střílení Petra Holíka. Ještě v první třetině zvýšil náskok Lukáš Heš. V 46. minutě zahájil obrat Luboš Rob a dokonal ho dvěma góly Petr Straka. Vyrovnal 117 sekund před koncem základní hrací doby a v čase 62:55 rozhodl. Berani prohráli potřetí za sebou.

Utrápený Slovan má zvednout srdcař Mach: Pomáhá i Růžička, víc očí víc vidí

Nováček Tábor zdolal doma Porubu 3:2 a oslavil čtvrtou výhru za sebou. Ostravané dvakrát dotáhli ztrátu, ale v čase 58:20 v přesilové hře vstřelil vítěznou branku obránce Šimon Kubíček. Poslední Chomutov zabral po sérii osmi porážek, během kterých získal jen dva body, a vyhrál doma nad Přerovem 4:1. Dvěma góly k tomu pomohl Petr Chlán.

Maxa liga
19. kolo 5. 11. 2025 17:15
RI Okna Berani Zlín : VHK ROBE Vsetín 2:3P (2:0, 0:0, 0:2 - 0:1)
Góly:
01:51 Holík
16:14 Heš (Holík, A. Salonen)
Góly:
45:24 Rob (Jonák, Ďurkáč)
58:07 Straka (Prokeš)
62:55 Straka (Valtonen)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – A. Salonen (A), Riedl, Hanousek, Ondračka, Veber, Brůna, Talafa – Paukku, Holík, Heš – Válek, Gago, Vracovský – Říčka, Sadovikov, Hauser – Šlahař (A), Sedláček (C), Kratochvíl – Mužík.
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Krajčík, Stříteský, Marcel, Ďurkáč, Staněk (A), Hryciow, Srdínko – Jonák (C), Klhůfek, Valtonen – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Prokeš, Matějček, Rob (A) – Hořanský, Jandus, L. Adámek.

Rozhodčí: Vrba, Gebauer – Teršíp, Brož

Počet diváků: 5319

Maxa liga
19. kolo 5. 11. 2025 17:30
Piráti Chomutov : HC ZUBR Přerov 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Góly:
02:51 Eret (Coskey, Káňa)
08:14 Chlán (Jaroslav Brož, Baláž)
16:22 Chlán (Jaroslav Brož)
35:11 Jenáček (Káňa, Coskey)
Góly:
24:09 Mácha (Boltvan, Pěnčík)
Sestavy:
Vay (T. Král) – Krutil, Jenáček, Husinecký, Eliáš (A), Baláž, Ulrych (C), Hejda, Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Jaroslav Brož, Chlán, Ouřada – Sklenář, Forsblom, Badinka – M. Tůma, Koblížek, Havelka.
Sestavy:
Švančara (V. Ryšavý) – Černý, Krisl, Prčík, Zdráhal, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Šoustal, Süss, Fronk – Indrák, Pechanec, Březina – Nášel, M. Tomeček, Ministr – Mácha, Přibyl, Hradil – Boltvan.

Rozhodčí: Zavřel, Domský – Maštalíř, Roischel

Počet diváků: 1517

Maxa liga
19. kolo 5. 11. 2025 18:00
HC Slavia Praha : HC Baník Sokolov 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Góly:
04:58 Průžek (Holý, Šťovíček)
09:49 Trunda (Berka, Hrdinka)
26:47 Kružík (F. Kočí, Holý)
35:28 Holý (Gricius, Polák)
54:26 J. Knotek (Perčič, Jansa)
Góly:
57:23 Krežolek (Dalecký, Číp)
Sestavy:
Mokry (Höhlig) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Gricius, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Jansa – M. Beran, Přikryl, Průžek – Berka, Trunda, Čermák.
Sestavy:
Habal (41. Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), M. Kočí, Vogel – Šiler, Dalecký, Číp – Krežolek, Osmík, Csamango – Vildumetz, T. Knotek, Váňa – Šlechta, M. Adámek, Zembol.

Rozhodčí: Horák, Jechoutek – Malý, Sýkora

Počet diváků: 679

Maxa liga
19. kolo 5. 11. 2025 18:00
HC Stadion Litoměřice : HC Dynamo Pardubice B 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Góly:
34:06 Lang (Kern)
Góly:
07:08 Kaplan (Nedbal)
44:40 Kaplan (Chabada, Hrníčko)
48:26 Pekař (Formánek, Rákos)
54:38 Kaplan (Stránský)
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Pavlák, T. Žižka, Smetana (C), J. Tůma, Aubrecht, Benda – Klepiš (A), Vitouch, Ton – Bernovský, Vitouch, Jelínek – Lang, Kern, Costa – Jiří Pospíšil, Hujer, Žmola – Plos.
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Chabada, Kolář (A), Nedbal (C), Lučan, Hrádek, Voženílek, Rájek – Pochobradský, Hrníčko, Pekař – Formánek, Rákos (A), Herčík – Stránský, Rolinek, Kaplan – T. Zeman, Rouha, Pavlata – Štěpánek.

Rozhodčí: Tomáš Micka, Luboš Čamra – Roman Zídek, Pavel Mikšík

Počet diváků: 763

Maxa liga
19. kolo 5. 11. 2025 18:00
SK Horácká Slavia Třebíč : SC Marimex Kolín 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly:
44:48 Tomáš Svoboda (Malý, Štebih)
Góly:
13:52 Malínek (Sýkora, T. Tůma)
25:37 P. Moravec (T. Moravec, Malínek)
58:29 Štohanzl
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Stehlík, Matějíček, Port, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Lednický, Michálek, Vodný (A) – Tomáš Svoboda, Kučera, V. Brož – Ekrt, Malý, Kuba.
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Veselý (A), Štohanzl, Novák – Závora, P. Moravec, Malínek – Zvagulis, Skořepa (A), Berger – A. Adamec, Pajer, Havrda – Šimek.

Rozhodčí: Mrkva, Šico – Otáhal, Rakušan

Počet diváků: 352

Maxa liga
19. kolo 5. 11. 2025 18:00
HC Tábor : Poruba 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Góly:
07:52 Pech (Bernad, Hruška)
28:52 Valský
58:20 Kubíček (Pech)
Góly:
22:44 Vachovec (Kotala, Sedlák)
39:15 Mrázek (Bartko, Roman)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Zahradníček, Kubíček, Bernad, Suchánek (A), Kvasnička, Weinhold, Cícha – Matai, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, Jungwirth – Karabáček, Dančišin, M. Svoboda – Vimmer, Doležal, Humeník.
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Nilsson, Žůrek, Ježek (A), Younan, Bartko, Gutwald, Sedlák – Kotala, Vachovec (A), Gegeris – Lundgren, Mikyska, Šik – Mrázek, Roman (C), Razgals – Berisha, Haas, Gřeš – Koudelný.

Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Korment, Hošťálek

Počet diváků: 2019

Tabulka

1.Slavia Praha191321365:3644
2.Litoměřice191012663:5034
3.Kolín19913652:4232
4.Přerov19921748:4732
5.Jihlava17911640:3830
6.Vsetín19562657:5429
7.Zlín19722851:5527
8.Třebíč19722845:5227
9.Tábor19713854:5626
10.Poruba18712850:4825
11.Frýdek-Místek18614751:5424
12.Sokolov18271842:5721
13.Pardubice B194321044:6120
14.Chomutov18504944:5619
Výsledky

