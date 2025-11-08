Kolín zdolal Litoměřice a je druhý. Zlín se trápí, prohrál počtvrté za sebou

Litoměřice prohrály třetí zápas za sebou, do sezony přitom vstoupily sérií sedmi vítězství a dlouho vévodily tabulce. V Kolíně hosté využili dvě přesilovky a třikrát vedli.
V polovině zápasu vyrovnal Matěj Gardoň na 3:3, pak se v domácím dresu prosadili ještě Lukáš Pajer a Jan Veselý. Ten dal 12. gól v ročníku a spolu se vsetínským Petrem Strakou vede pořadí střelců.
Zlín prohrál v Porubě 0:4, neuspěl počtvrté za sebou a klesl na desáté místo. Venku Berani neskórovali stejně jako minule v Kolíně.
Poslední příčku opustil Chomutov, který doma zdolal Frýdek-Místek 2:1. O výhře Jihlavy 3:2 v Sokolově rozhodl v prodloužení lotyšský útočník Edgars Kulda.
Další dva zápasy neskončily ani po pětiminutovém nastavení. Vsetín v úvodu druhé třetiny nastřílel Třebíči tři góly za necelých pět minut a nakonec zvítězil 4:3 po samostatných nájezdech, které v sedmé sérii rozhodl Straka.
Tábor brankou Davida Bernada z 60. minuty zachránil doma proti Přerovu alespoň bod, druhý získali po rozstřelu hosté.
11:10 Šimek (Musil, Černohorský)
22:05 P. Moravec (T. Tůma, Gardoň)
29:57 Gardoň (T. Moravec, Veselý)
37:53 Pajer (Havrda, A. Adamec)
48:25 Veselý (Hampl, P. Moravec)
05:16 Benda (Lang)
21:41 Lang (Costa, J. Tůma)
29:11 Ton (Jelínek, Klepiš)
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl, Vochvest – Musil (A), Štohanzl, Šimek – Gardoň, P. Moravec, Veselý – Zvagulis, Skořepa (A), Berger – A. Adamec, Pajer, Havrda – Pokorný.
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Pavlák (A), Koštoval, Žovinec (A), J. Tůma, T. Žižka, Benda – Bernovský, Klepiš (C), Jelínek – Lang, Kern, Costa – P. Svoboda, Hujer, Ton – Jiří Pospíšil, Žmola, Plos.
Rozhodčí: Jakub Valenta, Jan Bernat – Petr Maštalíř, Ondřej Bohuněk
Počet diváků: 1281
11:51 Gegeris (Mikyska, Žůrek)
14:32 Haas (Mikyska, Lundgren)
16:04 Mikyska (Gegeris)
41:48 Razgals (Roman, Gegeris)
Pařík (O. Bláha) – Žůrek, Nilsson, Jeřábek, Ježek (A), Gutwald, Bartko, Němec – Gřeš, Vachovec (A), Šik – Gegeris, Mikyska, Razgals – Lundgren, Roman (C), Mrázek – Haas, Koudelný, Berisha – Vehovský.
Huf (17. Čiliak) – A. Salonen (A), Riedl, Hanousek, Ondračka, Veber, Brůna, Talafa – Paukku, Holík, Heš – Válek, Gago, Vracovský – Říčka (A), Sadovikov, Hauser – Šlahař, Sedláček (C), Kratochvíl – Mužík.
Rozhodčí: R. Mrkva, T. Šico – D. Otáhal, H. Kráľ
Počet diváků: 1216
16:18 T. Knotek (Číp, Csamango)
54:31 Dalecký (Číp, Krežolek)
06:40 Jiránek (Bukač, Bilčík)
43:37 Pořízek (Čachotský, Ozols)
61:17 Kulda (Dundáček, Burkov)
D. Král (Habal) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Dorot, Nedelka – Krežolek, Dalecký, Číp – Váňa, Osmík, Csamango – Vildumetz, M. Adámek, T. Knotek – Šlechta, Zembol, Janata.
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Chvátal, Bilčík – Rachůnek, Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Jáchym, Burkov – Čachotský (C), Menšík, Pořízek – Jiránek, Toman, T. Havránek.
Rozhodčí: Wagner, Kosnar – Juránek, Brož
Počet diváků: 563
22:38 Jandus (Matějček)
26:33 L. Adámek (Straka, Ďurkáč)
27:28 Stříteský (Klhůfek, Rob)
65:00 Straka
14:44 Kučera (Malý, E. Mareš)
18:02 Ekrt (Vodný, Malý)
27:54 Ekrt (Malý, Vodný)
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Hryciow, Dujsík, Marcel, Ďurkáč, Staněk (A), Srdínko – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – E. Pospíšil, Dědek, Straka – Valtonen, Matějček, Prokeš – Jandus, Š. Bláha, Hořanský – L. Adámek.
Jan Brož (Mičán) – Stehlík, Matějíček, Port, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Ekrt, Malý, Vodný – Lednický, Michálek, Kučera – Tomáš Svoboda, Kuba, V. Brož.
Rozhodčí: Šudoma, Micka – Vašíček, Maňák
28:47 Kubíček (Valský, Bernad)
38:45 Jungwirth (Bernad)
59:17 Bernad (Kubíček, Pech)
34:38 Hradil (Pechanec)
39:35 M. Tomeček (Čechmánek, Zbořil)
56:32 M. Tomeček (Fronk)
Pechanec
Novotný (Žajdlík) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kubíček, Cícha, Kvasnička, Hubata, Weinhold – Hruška, Pech (C), Matai (A) – Jungwirth, Mertl, Valský – Humeník, Hoch, Karabáček – Doležal, Dančišin, M. Svoboda.
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Prčík, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Nášel – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Ministr, Süss, Přibyl – Hradil, D. Moravec, Boltvan – Čechmánek.
Rozhodčí: Grygera, Turhobr – Jindra, Malý
Počet diváků: 2365
19:23 Maštalířský (Ulrych, Badinka)
28:05 Chlán (Ouřada, Eliáš)
15:49 Klimek (Haman)
Vay (T. Král) – Jenáček, Krutil, Eliáš (A), Husinecký, Ulrych (C), Baláž, Havel, Hejda – Káňa, Eret, Coskey (A) – Badinka, Tadeáš Svoboda, Maštalířský – Ouřada, Chlán, Jaroslav Brož – Havelka, Koblížek, M. Tůma.
Dolejš (Schnattinger) – Hrbas, Teper (A), Urbanec, Haman, Kalkis, Volas, M. Pospíšil – Klimek (C), Ostřížek (A), Kozlík – Kofroň, Střondala, Ramik – Cedzo, Tyczynski, Všetečka – Gerych, Matiaško, Šilar – Spěváček.
Rozhodčí: Čakra, Hucl – Pěkný, Baxa
Počet diváků: 2311
|KLUB
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|Slavia Praha
|20
|14
|2
|1
|3
|67:37
|47
|2.
|Kolín
|20
|10
|1
|3
|6
|57:45
|35
|3.
|Litoměřice
|20
|10
|1
|2
|7
|66:55
|34
|4.
|Přerov
|20
|9
|3
|1
|7
|52:50
|34
|5.
|Jihlava
|18
|9
|2
|1
|6
|43:40
|32
|6.
|Vsetín
|20
|5
|7
|2
|6
|61:57
|31
|7.
|Poruba
|19
|8
|1
|2
|8
|54:48
|28
|8.
|Třebíč
|20
|7
|2
|3
|8
|48:56
|28
|9.
|Tábor
|20
|7
|1
|4
|8
|57:60
|27
|10.
|Zlín
|20
|7
|2
|2
|9
|51:59
|27
|11.
|Frýdek-Místek
|19
|6
|1
|4
|8
|52:56
|24
|12.
|Chomutov
|19
|6
|0
|4
|9
|46:57
|22
|13.
|Sokolov
|19
|2
|7
|2
|8
|44:60
|22
|14.
|Pardubice B
|20
|4
|3
|2
|11
|45:63
|20