Kolín zdolal Litoměřice a je druhý. Zlín se trápí, prohrál počtvrté za sebou

  20:55
Hokejisté Kolína porazili v souboji o druhé místo v tabulce první ligy Litoměřice 5:3. Středočeský celek ztrácí na Slavii 12 bodů, vedoucí Pražané zdolali v páteční předehrávce 20. kola B-mužstvo Pardubic 2:1.

Zlínští hokejisté slaví gól. | foto: Jan SalačMAFRA

Litoměřice prohrály třetí zápas za sebou, do sezony přitom vstoupily sérií sedmi vítězství a dlouho vévodily tabulce. V Kolíně hosté využili dvě přesilovky a třikrát vedli.

V polovině zápasu vyrovnal Matěj Gardoň na 3:3, pak se v domácím dresu prosadili ještě Lukáš Pajer a Jan Veselý. Ten dal 12. gól v ročníku a spolu se vsetínským Petrem Strakou vede pořadí střelců.

Zlín prohrál v Porubě 0:4, neuspěl počtvrté za sebou a klesl na desáté místo. Venku Berani neskórovali stejně jako minule v Kolíně.

Poslední příčku opustil Chomutov, který doma zdolal Frýdek-Místek 2:1. O výhře Jihlavy 3:2 v Sokolově rozhodl v prodloužení lotyšský útočník Edgars Kulda.

Další dva zápasy neskončily ani po pětiminutovém nastavení. Vsetín v úvodu druhé třetiny nastřílel Třebíči tři góly za necelých pět minut a nakonec zvítězil 4:3 po samostatných nájezdech, které v sedmé sérii rozhodl Straka.

Tábor brankou Davida Bernada z 60. minuty zachránil doma proti Přerovu alespoň bod, druhý získali po rozstřelu hosté.

Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2025 16:00
SC Marimex Kolín : HC Stadion Litoměřice 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
Góly:
11:10 Šimek (Musil, Černohorský)
22:05 P. Moravec (T. Tůma, Gardoň)
29:57 Gardoň (T. Moravec, Veselý)
37:53 Pajer (Havrda, A. Adamec)
48:25 Veselý (Hampl, P. Moravec)
Góly:
05:16 Benda (Lang)
21:41 Lang (Costa, J. Tůma)
29:11 Ton (Jelínek, Klepiš)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl, Vochvest – Musil (A), Štohanzl, Šimek – Gardoň, P. Moravec, Veselý – Zvagulis, Skořepa (A), Berger – A. Adamec, Pajer, Havrda – Pokorný.
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Pavlák (A), Koštoval, Žovinec (A), J. Tůma, T. Žižka, Benda – Bernovský, Klepiš (C), Jelínek – Lang, Kern, Costa – P. Svoboda, Hujer, Ton – Jiří Pospíšil, Žmola, Plos.

Rozhodčí: Jakub Valenta, Jan Bernat – Petr Maštalíř, Ondřej Bohuněk

Počet diváků: 1281

Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2025 16:00
Poruba : RI Okna Berani Zlín 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly:
11:51 Gegeris (Mikyska, Žůrek)
14:32 Haas (Mikyska, Lundgren)
16:04 Mikyska (Gegeris)
41:48 Razgals (Roman, Gegeris)
Góly:
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Žůrek, Nilsson, Jeřábek, Ježek (A), Gutwald, Bartko, Němec – Gřeš, Vachovec (A), Šik – Gegeris, Mikyska, Razgals – Lundgren, Roman (C), Mrázek – Haas, Koudelný, Berisha – Vehovský.
Sestavy:
Huf (17. Čiliak) – A. Salonen (A), Riedl, Hanousek, Ondračka, Veber, Brůna, Talafa – Paukku, Holík, Heš – Válek, Gago, Vracovský – Říčka (A), Sadovikov, Hauser – Šlahař, Sedláček (C), Kratochvíl – Mužík.

Rozhodčí: R. Mrkva, T. Šico – D. Otáhal, H. Kráľ

Počet diváků: 1216

Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2025 17:00
HC Baník Sokolov : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:3P (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly:
16:18 T. Knotek (Číp, Csamango)
54:31 Dalecký (Číp, Krežolek)
Góly:
06:40 Jiránek (Bukač, Bilčík)
43:37 Pořízek (Čachotský, Ozols)
61:17 Kulda (Dundáček, Burkov)
Sestavy:
D. Král (Habal) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Dorot, Nedelka – Krežolek, Dalecký, Číp – Váňa, Osmík, Csamango – Vildumetz, M. Adámek, T. Knotek – Šlechta, Zembol, Janata.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Chvátal, Bilčík – Rachůnek, Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Jáchym, Burkov – Čachotský (C), Menšík, Pořízek – Jiránek, Toman, T. Havránek.

Rozhodčí: Wagner, Kosnar – Juránek, Brož

Počet diváků: 563

Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2025 17:00
VHK ROBE Vsetín : SK Horácká Slavia Třebíč 4:3N (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0)s.n.3:2
Góly:
22:38 Jandus (Matějček)
26:33 L. Adámek (Straka, Ďurkáč)
27:28 Stříteský (Klhůfek, Rob)
65:00 Straka
Góly:
14:44 Kučera (Malý, E. Mareš)
18:02 Ekrt (Vodný, Malý)
27:54 Ekrt (Malý, Vodný)
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Hryciow, Dujsík, Marcel, Ďurkáč, Staněk (A), Srdínko – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – E. Pospíšil, Dědek, Straka – Valtonen, Matějček, Prokeš – Jandus, Š. Bláha, Hořanský – L. Adámek.
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Stehlík, Matějíček, Port, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Ekrt, Malý, Vodný – Lednický, Michálek, Kučera – Tomáš Svoboda, Kuba, V. Brož.

Rozhodčí: Šudoma, Micka – Vašíček, Maňák

Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2025 17:00
HC Tábor : HC ZUBR Přerov 3:4N (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
28:47 Kubíček (Valský, Bernad)
38:45 Jungwirth (Bernad)
59:17 Bernad (Kubíček, Pech)
Góly:
34:38 Hradil (Pechanec)
39:35 M. Tomeček (Čechmánek, Zbořil)
56:32 M. Tomeček (Fronk)
Pechanec
Sestavy:
Novotný (Žajdlík) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kubíček, Cícha, Kvasnička, Hubata, Weinhold – Hruška, Pech (C), Matai (A) – Jungwirth, Mertl, Valský – Humeník, Hoch, Karabáček – Doležal, Dančišin, M. Svoboda.
Sestavy:
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Prčík, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Nášel – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Ministr, Süss, Přibyl – Hradil, D. Moravec, Boltvan – Čechmánek.

Rozhodčí: Grygera, Turhobr – Jindra, Malý

Počet diváků: 2365

Maxa liga
20. kolo 8. 11. 2025 17:30
Piráti Chomutov : HC Frýdek-Místek 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly:
19:23 Maštalířský (Ulrych, Badinka)
28:05 Chlán (Ouřada, Eliáš)
Góly:
15:49 Klimek (Haman)
Sestavy:
Vay (T. Král) – Jenáček, Krutil, Eliáš (A), Husinecký, Ulrych (C), Baláž, Havel, Hejda – Káňa, Eret, Coskey (A) – Badinka, Tadeáš Svoboda, Maštalířský – Ouřada, Chlán, Jaroslav Brož – Havelka, Koblížek, M. Tůma.
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Hrbas, Teper (A), Urbanec, Haman, Kalkis, Volas, M. Pospíšil – Klimek (C), Ostřížek (A), Kozlík – Kofroň, Střondala, Ramik – Cedzo, Tyczynski, Všetečka – Gerych, Matiaško, Šilar – Spěváček.

Rozhodčí: Čakra, Hucl – Pěkný, Baxa

Počet diváků: 2311

KLUBZVVPPPPSB
1.Slavia Praha201421367:3747
2.Kolín201013657:4535
3.Litoměřice201012766:5534
4.Přerov20931752:5034
5.Jihlava18921643:4032
6.Vsetín20572661:5731
7.Poruba19812854:4828
8.Třebíč20723848:5628
9.Tábor20714857:6027
10.Zlín20722951:5927
11.Frýdek-Místek19614852:5624
12.Chomutov19604946:5722
13.Sokolov19272844:6022
14.Pardubice B204321145:6320
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium
Martin Nečas z Colorado Avalanche právě vstřelil gól.

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

Nejde hrát jen třetinu... Češi až příliš pozdě napravovali dojem. Nestíhali jsme, ví Rulík

Finští hokejisté se radují z gólu proti Česku.

I kdyby čeští hokejisté z druhého utkání sezony nakonec vytěžili body, jistě by cítili, že jejich hra dost drhne. Nakonec ale na Finských hrách opět padli, opět zaslouženě. Domácí celek si vítězství...

8. listopadu 2025  21:20

Kolín zdolal Litoměřice a je druhý. Zlín se trápí, prohrál počtvrté za sebou

Zlínští hokejisté slaví gól.

Hokejisté Kolína porazili v souboji o druhé místo v tabulce první ligy Litoměřice 5:3. Středočeský celek ztrácí na Slavii 12 bodů, vedoucí Pražané zdolali v páteční předehrávce 20. kola B-mužstvo...

8. listopadu 2025  20:55

Česko - Finsko 2:4. Druhá prohra v sezoně, hokejisté se vzchopili až v závěru

Arttu Ruotsalainen z Finska saví se spoluhráči gól proti Česku.

Ani druhý zápas v sezoně čeští hokejisté vítězně nezvládli. Ve finském Tampere nestačili v rámci Euro Hockey Tour na domácí výběr 2:4. Trefy národního týmu obstarali Dominik Kubalík a Radim Zohorna.

8. listopadu 2025  15:40,  aktualizováno  18:51

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy...

8. listopadu 2025  18:34

Jednoznačná záležitost. Švédové si smlsli na Švýcarech, nasázeli jim osm branek

Švédští hokejisté slaví gól proti Švýcarům.

Švédští hokejisté porazili na Finských hrách Švýcarsko 8:3. Seveřané navázali na úvodní domácí výhru z Ängelholmu nad Čechy (3:1) a vedou tabulku úvodního turnaje Euro Hockey Tour v sezoně s plným...

8. listopadu 2025  15:15

Vítězství na závěr turnaje. Rozhodující gól daly hokejistky Švýcarkám v oslabení

Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela...

České hokejistky zakončily vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour ve švédském Ängelholmu výhrou nad Švýcarkami 1:0. Rozhodující gól vstřelila v oslabení Barbora Juříčková, čisté konto uhájila díky...

8. listopadu 2025  14:24

S McDavidem bych závodit nechtěl, culí se Kousal. Mluví o snech, rodině i přátelství

Sparťanský hokejista Pavel Kousal v podcastu Terezy Gojšové.

S kým by si chtěl zahrát v jedné formaci, kdyby si mohl vybrat jakékoliv hokejisty z celého světa? Zná význam čísla 23, jež nosí na zádech? Jaký sport si oblíbil nebo jaké jídlo nejčastěji vaří?...

8. listopadu 2025  9:30

Minnesota pětkrát překonala Ritticha, Chmelař prožil divoký debut v NHL

Brána Davida Ritticha v obležení hráčů Minnesoty.

Hokejisté Islanders v pátečním programu NHL podlehli na domácím ledě 2:5 Minnesotě. Všech pět branek inkasoval český gólman New Yorku David Rittich. Naopak vítězně skončila premiéra ve slavné soutěži...

8. listopadu 2025  7:18,  aktualizováno  8:10

Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti...

7. listopadu 2025  20:41

Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády

Premium
Třinecký útočník Libor Hudáček provokativně slaví vítězný gól do sítě Pardubic...

Libor Hudáček, stejně jako hokejový Třinec, jitří v extralize emoce. O tom i o slovenské reprezentaci a přístupu k hráčům z ruské KHL v době války mluví Hudáček pro iDNES.cz a MF DNES, jejichž...

7. listopadu 2025

Červenka podepsán. A co bratři Kašovi? Spekulace teď nejsou fér, říká Sýkora

Sportovní šéf Petr Sýkora (8. září 2025)

O prodloužení smlouvy s Romanem Červenkou říká: „Jednání byla poměrně rychlá, dohodli jsme se snadno.“ Petr Sýkora, sportovní ředitel hokejových Pardubic, ale dobře ví, že všechno rozhodně nejde se...

7. listopadu 2025  18:18

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...

7. listopadu 2025  17:55

