Východočeši zvítězili nad Vsetínem zejména díky vydařené druhé třetině, ve které se prosadili čtyřikrát. Rezerva Pardubic v tabulce zůstala na čtvrté pozici se stejným počtem bodů jako třetí Litoměřice, které vyhrály 4:2 na ledě Havířova.
Slavia se odrazila ode dna tabulky, druhý Tábor zdolala 4:3 v prodloužení. Rozhodujícím gólem dovršil hattrick Matěj Beran, bratr jihlavského gólmana. Jihočeši jsou nadále druzí tři body za Vsetínem, který má zápas k dobru. Na posledním místě Pražany vystřídal Sokolov, který prohrál 0:2 se Zlínem.
Prodlužovalo se i v Třebíči, kde domácí Horácká Slavie šla v první třetině díky dvěma gólům Matěje Psoty do dvoubrankového vedení, ale Kolín ve druhém dějství dokázal vyrovnat. Po 57 vteřinách rozhodl prodloužení domácí Luboš Rob.
Až po nájezdech uspěl Chomutov na domácím ledě proti Frýdku-Místku. Pirátům vítězství 4:3 zajistila především předsezonní posila Evan Boucher, který vstřelil dvě branky a následně proměnil i rozhodující nájezd.
14:49 Kalužík (Pavlata)
20:18 Kolář (Rákos, Formánek)
25:30 Macek (Jevtěchov, Stránský)
26:09 Hauser (Chabada)
32:20 Kusý
41:51 Pekař (Hrníčko)
19:10 Straka (Zahradníček, Šmerha)
29:35 Jenáček (Š. Bláha)
30:53 Straka (Zahradníček)
37:41 Šalda (Klhůfek)
45:23 Šmerha (Klhůfek)
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Lučan, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Chabada, Rájek – Formánek, Rákos (A), Kusý – Kaplan, Hrníčko, Stránský – Pekař, A. Fiala, Hauser – Pavlata, Jevtěchov, Kalužík – Macek.
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Kříženecký, Jenáček, Zahradníček (A) – Matějček, Suchý, Jandus – Straka, Klhůfek (A), Šmerha – Costa, Dědek, Plos – E. Pospíšil, Š. Bláha, L. Adámek – Půček.
Rozhodčí: Veselý, Zavřel – Maštalíř, Klouček
18:40 M. Beran (Gaspar, Knotek)
27:11 M. Beran (Kružík)
43:43 Gricius (Havlín, Elias)
64:04 M. Beran (Kružík, Holý)
01:51 J. Koláček (Plášil, Tomáš Chlubna)
20:34 Valský (Mertl, Kvasnička)
25:22 P. Novák (Lev, Kachyňa)
Ebenstreit (Pavelka) – Hrdinka, Holý (C), Havlín, Gaspar (A), Piskáček, Kočí, Havránek – Průžek, Gricius, Trunda – Šťovíček, Knotek (A), Elias – M. Beran, Polák, Kružík – Berka, Tichý, Varvařovský – Židlický.
F. Novotný (Bogač) – Cícha, Plášil, Kvasnička (A), Eichler, Benda, Kachyňa, Kříž – Tomáš Chlubna, Mertl (C), Valský – Jungwirth, J. Koláček, Hejduk – P. Novák, Prokeš (A), Lev – Babka, Zadražil, Dančišin – Slavíček.
Rozhodčí: Domský, Trnka – Černohlávek, Dědek
Počet diváků: 942
12:20 Boucher
23:48 Hanzl (Coskey, Redlich)
49:07 Boucher (Coskey, Žovinec)
Boucher
00:58 Střondala (Matiaško, Petrovický)
11:07 Kofroň (Zielinski, Střondala)
37:55 Kofroň (Střondala, Lednický)
Jekel (Málek) – Pinkas, Žovinec (C), Matějíček, Matyáš Svoboda, Vandas, Havel, Konvalinka – Coskey, Hanzl, Redlich – Bareš, Přikryl (A), Boucher – M. Tůma (A), Eret, Badinka – T. Svoboda, O. Bláha, Marha – Šilar.
Dolejš (Javorek) – Ročák, Aubrecht, Zielinski, Petrovický, Volas, M. Sedláček – Ižacký (A), Ostřížek (C), Lednický – Střondala, Matiaško, Kofroň (A) – R. Švančara, Macháček, Haas – Vojáček, Spěváček, Gerych.
Rozhodčí: Turhobr, Čamra – Kokrment, Malý
Počet diváků: 1179
00:45 Bednář (Kucsera)
52:42 Teper (Bednář)
01:55 Hujer (Suhrada)
10:27 Pavlák (Daníček, Přibyl)
29:00 Přibyl (Kern)
34:04 Daníček (Smetana, Kern)
Žukov (41. Kořének) – Kubíček, Stříteský, Bilčík, Chroboček (A), Majkowski, Teper – Zaťovič (C), Mrva, Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Kordule, Süss, Razgals – Toma, Koudelný, Glas.
Volevecký (Michajlov) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), Tomov, Samson, Bjakov, T. Tůma – Malát, Kuťák (C), Sklenář – Daníček, Kern (A), Přibyl – Jelínek, Hujer, R. Chlán – Holčák, S. Fiala.
Rozhodčí: Rapák, Schenel – Tvrdík, Raszka
Počet diváků: 1307
06:36 Psota (Bittner, Dočekal)
18:45 Psota (Dočekal, Bittner)
60:58 Rob
26:26 P. Moravec (Šimek)
36:15 Křepelka (Bernad, P. Svoboda)
Jan Brož (Mičán) – Stehlík, Poledna, T. Müller, Bartejs, Bukač, Tureček, A. Svoboda – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Rob, Nahodil (A), Kozlík – Ferda, Michálek, Malý – V. Brož, Vodný, Jan Kučera.
Kasal (Soukup) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Bernad, T. Moravec, Hampl, Piegl – Šimek, P. Moravec, Chalupa – P. Svoboda, Malínek, Zvagulis – Ouřada, Pokorný, Dlouhý (A) – P. Král, Pajer, Adamec.
Rozhodčí: Grygera, Matoušek – Vašíček, Nezval
49:44 Guévin (Válek, Číp)
58:34 Jarůšek (Číp, Škůrek)
Huf (Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Ondračka, Guévin, Zavřel, Šenkeřík – Číp, Heš, Jarůšek (A) – Doktor, Holba, Válek – Bačo, Holík, Vaculík – Paukku, P. Sedláček (C), Dubrava – Sadovikov.
Habal (Dybal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Dorot, J. Müller, Dlapa – Šlechta, M. Adámek, Dommers – Osmík, Kverka (A), Koffer – Vracovský, Dalecký (A), Csamangó – Šik, Janata, Šiler.
Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Rakušan, Král
Počet diváků: 2103
00:48 Cachnín (Kulda, Strejček)
04:12 Cachnín (Menšík)
11:14 Menšík (Čachotský, Strejček)
18:10 Cachnín (Čachotský, Riedl)
22:31 Čachotský (Cachnín, Menšík)
27:36 Švec (Rašner, Lhoták)
32:53 Burkov (Harkabus, Rašner)
33:05 Pořízek (Strejček, Bergmanis)
39:18 Michnáč (Bergmanis)
A. Beran (Žajdlík) – Bergmanis, Ozols, Strejček (A), Riedl, Švec, Rašner, L. Mareš – Michnáč, Kulda, Štefančík – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Burkov, Winder, Harkabus (A) – Lhoták, Pořízek, Jaroslav Brož.
Kavan (28.–29. Honzík) – Černý, Šišák, Pěnčík, Krisl (C), Mozr, Zbořil (A), Svozil – Mrázek, M. Novák (A), Ministr – Žálčík, Anděl, Mácha – Vehovský, Pechanec, Březina – Hradil, Hanák, Chludil – Čechmánek.
Rozhodčí: Daniel Jechoutek, Jan Bernat – Václav Juránek, Filip Sýkora