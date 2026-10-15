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Cachnín dal hattrick za třetinu. Slavia se odlepila ze dna, Vsetín poprvé nebodoval

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Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína. | foto: Luboš Vácha

Hokejisté Vsetína ve 12. kole první ligy poprvé v sezoně nebodovali. V Pardubicích podlehl lídr tabulky tamnímu B-mužstvu 5:6. Jihlava deklasovala Přerov 9:0, Richard Cachnín se v první třetině blýskl hattrickem a následně přidal ještě asistenci. Veterán Tomáš Čachotský pomohl k vysoké výhře Dukly bilancí 1+2, první čisté konto v ročníku vychytal gólman Adam Beran.

Východočeši zvítězili nad Vsetínem zejména díky vydařené druhé třetině, ve které se prosadili čtyřikrát. Rezerva Pardubic v tabulce zůstala na čtvrté pozici se stejným počtem bodů jako třetí Litoměřice, které vyhrály 4:2 na ledě Havířova.

Slavia se odrazila ode dna tabulky, druhý Tábor zdolala 4:3 v prodloužení. Rozhodujícím gólem dovršil hattrick Matěj Beran, bratr jihlavského gólmana. Jihočeši jsou nadále druzí tři body za Vsetínem, který má zápas k dobru. Na posledním místě Pražany vystřídal Sokolov, který prohrál 0:2 se Zlínem.

Prodlužovalo se i v Třebíči, kde domácí Horácká Slavie šla v první třetině díky dvěma gólům Matěje Psoty do dvoubrankového vedení, ale Kolín ve druhém dějství dokázal vyrovnat. Po 57 vteřinách rozhodl prodloužení domácí Luboš Rob.

Až po nájezdech uspěl Chomutov na domácím ledě proti Frýdku-Místku. Pirátům vítězství 4:3 zajistila především předsezonní posila Evan Boucher, který vstřelil dvě branky a následně proměnil i rozhodující nájezd.

Maxa liga
12. kolo 14. 10. 2026 18:00
HC Dynamo Pardubice B : VHK ROBE Vsetín 6:5 (1:1, 4:3, 1:1)
Góly:
14:49 Kalužík (Pavlata)
20:18 Kolář (Rákos, Formánek)
25:30 Macek (Jevtěchov, Stránský)
26:09 Hauser (Chabada)
32:20 Kusý
41:51 Pekař (Hrníčko)
Góly:
19:10 Straka (Zahradníček, Šmerha)
29:35 Jenáček (Š. Bláha)
30:53 Straka (Zahradníček)
37:41 Šalda (Klhůfek)
45:23 Šmerha (Klhůfek)
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Lučan, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Chabada, Rájek – Formánek, Rákos (A), Kusý – Kaplan, Hrníčko, Stránský – Pekař, A. Fiala, Hauser – Pavlata, Jevtěchov, Kalužík – Macek.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Kříženecký, Jenáček, Zahradníček (A) – Matějček, Suchý, Jandus – Straka, Klhůfek (A), Šmerha – Costa, Dědek, Plos – E. Pospíšil, Š. Bláha, L. Adámek – Půček.

Rozhodčí: Veselý, Zavřel – Maštalíř, Klouček

Maxa liga
12. kolo 14. 10. 2026 18:00
HC Slavia Praha : HC Tábor 4:3P (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0)
Góly:
18:40 M. Beran (Gaspar, Knotek)
27:11 M. Beran (Kružík)
43:43 Gricius (Havlín, Elias)
64:04 M. Beran (Kružík, Holý)
Góly:
01:51 J. Koláček (Plášil, Tomáš Chlubna)
20:34 Valský (Mertl, Kvasnička)
25:22 P. Novák (Lev, Kachyňa)
Sestavy:
Ebenstreit (Pavelka) – Hrdinka, Holý (C), Havlín, Gaspar (A), Piskáček, Kočí, Havránek – Průžek, Gricius, Trunda – Šťovíček, Knotek (A), Elias – M. Beran, Polák, Kružík – Berka, Tichý, Varvařovský – Židlický.
Sestavy:
F. Novotný (Bogač) – Cícha, Plášil, Kvasnička (A), Eichler, Benda, Kachyňa, Kříž – Tomáš Chlubna, Mertl (C), Valský – Jungwirth, J. Koláček, Hejduk – P. Novák, Prokeš (A), Lev – Babka, Zadražil, Dančišin – Slavíček.

Rozhodčí: Domský, Trnka – Černohlávek, Dědek

Počet diváků: 942

Maxa liga
12. kolo 14. 10. 2026 17:30
Piráti Chomutov : HC Frýdek-Místek 4:3N (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
12:20 Boucher
23:48 Hanzl (Coskey, Redlich)
49:07 Boucher (Coskey, Žovinec)
Boucher
Góly:
00:58 Střondala (Matiaško, Petrovický)
11:07 Kofroň (Zielinski, Střondala)
37:55 Kofroň (Střondala, Lednický)
Sestavy:
Jekel (Málek) – Pinkas, Žovinec (C), Matějíček, Matyáš Svoboda, Vandas, Havel, Konvalinka – Coskey, Hanzl, Redlich – Bareš, Přikryl (A), Boucher – M. Tůma (A), Eret, Badinka – T. Svoboda, O. Bláha, Marha – Šilar.
Sestavy:
Dolejš (Javorek) – Ročák, Aubrecht, Zielinski, Petrovický, Volas, M. Sedláček – Ižacký (A), Ostřížek (C), Lednický – Střondala, Matiaško, Kofroň (A) – R. Švančara, Macháček, Haas – Vojáček, Spěváček, Gerych.

Rozhodčí: Turhobr, Čamra – Kokrment, Malý

Počet diváků: 1179

Maxa liga
12. kolo 14. 10. 2026 17:30
AZ Havířov : HC Stadion Litoměřice 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Góly:
00:45 Bednář (Kucsera)
52:42 Teper (Bednář)
Góly:
01:55 Hujer (Suhrada)
10:27 Pavlák (Daníček, Přibyl)
29:00 Přibyl (Kern)
34:04 Daníček (Smetana, Kern)
Sestavy:
Žukov (41. Kořének) – Kubíček, Stříteský, Bilčík, Chroboček (A), Majkowski, Teper – Zaťovič (C), Mrva, Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Kordule, Süss, Razgals – Toma, Koudelný, Glas.
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), Tomov, Samson, Bjakov, T. Tůma – Malát, Kuťák (C), Sklenář – Daníček, Kern (A), Přibyl – Jelínek, Hujer, R. Chlán – Holčák, S. Fiala.

Rozhodčí: Rapák, Schenel – Tvrdík, Raszka

Počet diváků: 1307

Maxa liga
12. kolo 14. 10. 2026 17:30
SK Horácká Slavia Třebíč : SC Retia Kolín 3:2P (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0)
Góly:
06:36 Psota (Bittner, Dočekal)
18:45 Psota (Dočekal, Bittner)
60:58 Rob
Góly:
26:26 P. Moravec (Šimek)
36:15 Křepelka (Bernad, P. Svoboda)
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Stehlík, Poledna, T. Müller, Bartejs, Bukač, Tureček, A. Svoboda – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Rob, Nahodil (A), Kozlík – Ferda, Michálek, Malý – V. Brož, Vodný, Jan Kučera.
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Bernad, T. Moravec, Hampl, Piegl – Šimek, P. Moravec, Chalupa – P. Svoboda, Malínek, Zvagulis – Ouřada, Pokorný, Dlouhý (A) – P. Král, Pajer, Adamec.

Rozhodčí: Grygera, Matoušek – Vašíček, Nezval

Maxa liga
12. kolo 14. 10. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC Baník Sokolov 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Góly:
49:44 Guévin (Válek, Číp)
58:34 Jarůšek (Číp, Škůrek)
Góly:
Sestavy:
Huf (Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Ondračka, Guévin, Zavřel, Šenkeřík – Číp, Heš, Jarůšek (A) – Doktor, Holba, Válek – Bačo, Holík, Vaculík – Paukku, P. Sedláček (C), Dubrava – Sadovikov.
Sestavy:
Habal (Dybal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Dorot, J. Müller, Dlapa – Šlechta, M. Adámek, Dommers – Osmík, Kverka (A), Koffer – Vracovský, Dalecký (A), Csamangó – Šik, Janata, Šiler.

Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Rakušan, Král

Počet diváků: 2103

Maxa liga
12. kolo 14. 10. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC ZUBR Přerov 9:0 (4:0, 5:0, 0:0)
Góly:
00:48 Cachnín (Kulda, Strejček)
04:12 Cachnín (Menšík)
11:14 Menšík (Čachotský, Strejček)
18:10 Cachnín (Čachotský, Riedl)
22:31 Čachotský (Cachnín, Menšík)
27:36 Švec (Rašner, Lhoták)
32:53 Burkov (Harkabus, Rašner)
33:05 Pořízek (Strejček, Bergmanis)
39:18 Michnáč (Bergmanis)
Góly:
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Bergmanis, Ozols, Strejček (A), Riedl, Švec, Rašner, L. Mareš – Michnáč, Kulda, Štefančík – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Burkov, Winder, Harkabus (A) – Lhoták, Pořízek, Jaroslav Brož.
Sestavy:
Kavan (28.–29. Honzík) – Černý, Šišák, Pěnčík, Krisl (C), Mozr, Zbořil (A), Svozil – Mrázek, M. Novák (A), Ministr – Žálčík, Anděl, Mácha – Vehovský, Pechanec, Březina – Hradil, Hanák, Chludil – Čechmánek.

Rozhodčí: Daniel Jechoutek, Jan Bernat – Václav Juránek, Filip Sýkora

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