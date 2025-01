Hokejisté Zlína i Vsetína vybojovali jen bod. Poruba zvítězila poosmé v řadě

Philadelphia porazila New Jersey, Zacha s Pastrňákem bodují za Boston

Aktualizujeme

Bohatý sobotní program hokejové NHL, do kterého zasáhne celkově 30 týmů, otevřela výhra Philadelphie 3:1 nad New Jersey. V další rozehrané partii Ottawa rychle odskočila Bostonu do dvougólového...