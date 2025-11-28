Zlín dal ve druhém utkání pod novým trenérem Peterem Oremusem po jednom gólu v každé třetině, postupně se trefili Robert Říčka, Vojtěch Riedl a Pavel Sedláček. Brankář Daniel Huf si připsal 19 zákroků a udržel čisté konto.
Slavia, která se ve Zlíně musela vypořádat s velkou marodkou, prohrála na ledě soupeře potřetí v sezoně a celkově posedmé. V čele tabulky má stále pohodlný jedenáctibodový náskok před druhými Litoměřicemi.
11:36 Říčka (Riedl, Holík)
25:24 Riedl (Šlahař, Sadovikov)
42:33 Sedláček (Mužík)
Huf (Čiliak) – Ondračka, A. Salonen, Talafa, Veber, Zavřel, Aubrecht, Riedl (A) – Paukku, Holík (C), Říčka – Šlahař, Sadovikov, Válek – P. Svoboda, Gago, Kordule – Mužík, Sedláček (A), Köhler.
Pavelka (Matěcha) – F. Kočí, Stejskal, Holý (C), V. Beran, Perčič, Š. Havránek, Kříženecký – Kružík (A), Polák, Gricius – Slavíček, J. Knotek (A), Šťovíček – Trunda, Přikryl, Průžek – Šindelář, Tichý, Berka.
Rozhodčí: Petružálek, Čamra – Kokrment, Mikšík
Počet diváků: 1843
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|27
|17
|3
|1
|6
|87:54
|58
|2.
|Litoměřice
|26
|14
|1
|3
|8
|83:73
|47
|3.
|Kolín
|26
|13
|1
|4
|8
|72:62
|45
|4.
|Jihlava
|23
|12
|3
|2
|6
|62:49
|44
|5.
|Třebíč
|26
|9
|4
|4
|9
|66:72
|39
|6.
|Vsetín
|26
|6
|8
|4
|8
|73:70
|38
|7.
|Frýdek-Místek
|25
|9
|2
|5
|9
|69:67
|36
|8.
|Přerov
|25
|9
|4
|1
|11
|58:63
|36
|9.
|Chomutov
|25
|10
|0
|5
|10
|65:69
|35
|10.
|Sokolov
|25
|6
|7
|3
|9
|63:75
|35
|11.
|Tábor
|26
|8
|3
|4
|11
|71:75
|34
|12.
|Zlín
|27
|8
|2
|4
|13
|63:78
|32
|13.
|Poruba
|25
|8
|2
|2
|13
|72:83
|30
|14.
|Pardubice B
|26
|6
|4
|2
|14
|65:79
|28