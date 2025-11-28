Zlín si spravil chuť. Po deseti porážkách v řadě porazil vedoucí Slavii

  20:26
Zlínští hokejisté porazili v předehrávce 27. kola první ligy vedoucí Slavii Praha 3:0 a ukončili sérii deseti porážek za sebou. V tabulce se Berani posunuli na 12. místo před Porubu, která má odehráno o dva zápasy méně.

Zlínský gólman Daniel Huf zasahuje v utkání s Litoměřicemi. | foto: Jan SalačMAFRA

Zlín dal ve druhém utkání pod novým trenérem Peterem Oremusem po jednom gólu v každé třetině, postupně se trefili Robert Říčka, Vojtěch Riedl a Pavel Sedláček. Brankář Daniel Huf si připsal 19 zákroků a udržel čisté konto.

Slavia, která se ve Zlíně musela vypořádat s velkou marodkou, prohrála na ledě soupeře potřetí v sezoně a celkově posedmé. V čele tabulky má stále pohodlný jedenáctibodový náskok před druhými Litoměřicemi.

Maxa liga
27. kolo 28. 11. 2025 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC Slavia Praha 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly:
11:36 Říčka (Riedl, Holík)
25:24 Riedl (Šlahař, Sadovikov)
42:33 Sedláček (Mužík)
Góly:
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Ondračka, A. Salonen, Talafa, Veber, Zavřel, Aubrecht, Riedl (A) – Paukku, Holík (C), Říčka – Šlahař, Sadovikov, Válek – P. Svoboda, Gago, Kordule – Mužík, Sedláček (A), Köhler.
Sestavy:
Pavelka (Matěcha) – F. Kočí, Stejskal, Holý (C), V. Beran, Perčič, Š. Havránek, Kříženecký – Kružík (A), Polák, Gricius – Slavíček, J. Knotek (A), Šťovíček – Trunda, Přikryl, Průžek – Šindelář, Tichý, Berka.

Rozhodčí: Petružálek, Čamra – Kokrment, Mikšík

Počet diváků: 1843

Tabulka:

1.Slavia Praha271731687:5458
2.Litoměřice261413883:7347
3.Kolín261314872:6245
4.Jihlava231232662:4944
5.Třebíč26944966:7239
6.Vsetín26684873:7038
7.Frýdek-Místek25925969:6736
8.Přerov259411158:6336
9.Chomutov2510051065:6935
10.Sokolov25673963:7535
11.Tábor268341171:7534
12.Zlín278241363:7832
13.Poruba258221372:8330
14.Pardubice B266421465:7928
