Vsetínu stačil v derby jediný gól, Chomutov porazil pod širým nebem Litoměřice

V zápase pod širým na Zimním stadionu Jiřího Svobody v severočeských Povrlech se dvakrát prosadil chomutovský Cole Coskey a s 23 góly se dotáhl na lídra tabulky střelců Radka Čípa ze Sokolova.
Piráti rozhodli v poslední třetině. V jejím úvodu dal vítězný gól v přesilovce Petr Chlán a v závěru do prázdné branky zpečetil výhru Šimon Jenáček. Utkání sledovalo 1342 diváků.
Litoměřice prohrály čtvrtý z posledních pěti zápasů a na čtvrtém místě je vystřídal Vsetín. Ten zvítězil před 5873 fanoušky ve Zlíně zásluhou trefy Štěpána Matějčka.
Vedoucí Slavia neudržela dvoubrankový náskok a prohrála doma se Sokolovem 4:5 po samostatných nájezdech. Rozstřel rozhodl ve čtvrté sérii David Varvařovský. Slavia, která v předchozím utkání podlehla 3:4 v prodloužení Jihlavě, vede před Duklou o pět bodů.
Nájezdy rozhodovaly i duel mezi Třebíčí a třetím Kolínem, který prohrál 2:3. Domácím zajistil bod navíc Matěj Psota.
15:31 Matěj Beran (Čermák, Š. Havránek)
20:05 Trunda (J. Knotek)
23:20 Berka (Trunda, Holý)
35:05 Průžek (Gricius, Holý)
04:09 Krežolek (T. Knotek, Číp)
23:45 Vrhel (Lindelöf, Šlechta)
40:39 Krežolek (Osmík, Číp)
42:42 T. Knotek (Vracovský, V. Tomeček)
Varvařovský
J. Pavelka (Höhlig) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), Stejskal, V. Beran, Š. Havránek, Kříženecký – Průžek, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Berka, J. Knotek (A), Trunda – Slavíček, Tichý, Havrda.
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Rohan (A), Pinkas, Rulík, Nedelka – Vracovský, Osmík, Číp – Krežolek, T. Knotek, Csamangó – Kupčo, M. Adámek, V. Tomeček (A) – Šlechta, Varvařovský, Vrhel.
Rozhodčí: Jaroš, Kosnar – Teršíp, Bertlík
Počet diváků: 1119
12:03 Matějček (E. Pospíšil, Straka)
Huf (Čiliak) – Ondračka, Veber, Talafa, Zavřel, Riedl (A), A. Salonen, Čáp – Paukku, Sedláček (C), Jarůšek – Šlahař (A), Čechmánek, Válek – Kordule, L. Chludil, Rachůnek – Heš, Sadovikov, Z. Doležal – Říčka.
Miroslav Svoboda (Honzík) – Stříteský, Zahradníček, Slováček, Dujsík, Staněk (A), Marcel, Ďurkáč – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, M. Novák, Jandus – E. Pospíšil, Matějček, Straka – L. Adámek, Prokeš, Hořanský.
Rozhodčí: Cabák, Ondráček – Jindra, Zídek
Počet diváků: 5873
09:40 Štebih (Bittner, Dočekal)
21:12 Tecl (Ekrt, Štebih)
Psota
08:01 Marha (P. Moravec, Pokorný)
29:47 Zvagulis (Hampl)
Mičán (Vejmelka) – Stehlík, Matějíček, Tureček, Štebih, Furch, E. Mareš – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Kučera – Ekrt, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Ondráček.
Soukup (Kasal) – T. Tůma, Kolmann (C), Černohorský, Sýkora, T. Moravec, Hampl, Křepelka, Čech – Veselý, Štohanzl, Vlach (A) – Marha, P. Moravec, Pokorný – Zvagulis, Skořepa, A. Adamec – P. Král, Pajer, Dlouhý (A).
Rozhodčí: Kamil Zavřel, Ondřej Šudoma – Václav Juránek, Jakub Maňák
Počet diváků: 613
14:28 Coskey
22:16 Coskey
42:00 P. Chlán (Maštalířský, Coskey)
59:22 Jenáček (Koblížek)
20:34 Jiří Pospíšil
27:22 Suhrada (Jelínek, Kuťák)
Jekel (Vay) – Baláž, Krutil, Kadeřávek, Ulrych (C), Jenáček, Havel, T. Žižka – Coskey (A), P. Chlán (A), Maštalířský – Gajda, M. Tůma, Káňa – Kratochvíl, Forsblom, Badinka – Sklenář, Koblížek, Havelka.
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Pavlák, J. Tůma, Smetana (A), Koštoval, Tomov, Samson – Bareš, Kuťák (C), Costa – Jiří Pospíšil, Kern, Hujer – Jelínek, M. Vitouch, Hrabík – Lang, Špilka, Plos – S. Fiala.
Rozhodčí: Horák, Petružálek – Belko, Polák
Počet diváků: 1342
|KLUB
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|Slavia Praha
|44
|27
|3
|4
|10
|138:95
|91
|2.
|Jihlava
|44
|23
|6
|5
|10
|132:94
|86
|3.
|Kolín
|44
|24
|3
|6
|11
|118:91
|84
|4.
|Vsetín
|45
|17
|9
|5
|14
|128:110
|74
|5.
|Litoměřice
|44
|21
|3
|3
|17
|131:125
|72
|6.
|Tábor
|45
|15
|6
|7
|17
|115:122
|64
|7.
|Sokolov
|45
|13
|9
|5
|18
|115:132
|62
|8.
|Třebíč
|44
|14
|5
|8
|17
|103:119
|60
|9.
|Přerov
|44
|15
|7
|1
|21
|100:120
|60
|10.
|Chomutov
|46
|17
|1
|6
|22
|113:133
|59
|11.
|Pardubice B
|44
|14
|6
|4
|20
|119:120
|58
|12.
|Zlín
|45
|15
|3
|6
|21
|91:114
|57
|13.
|Frýdek-Místek
|43
|14
|3
|6
|20
|104:115
|54
|14.
|Poruba
|45
|13
|5
|3
|24
|124:141
|52