Vsetínu stačil v derby jediný gól, Chomutov porazil pod širým nebem Litoměřice

Autor: ,
  21:24
Prvoligové utkání pod širým nebem vyhráli hokejisté Chomutova, kteří porazili Litoměřice 4:2. Jediná branka rozhodla derby ve Zlíně, kde Vsetín zvítězil 1:0 i díky 23 úspěšným zákrokům brankáře Miroslava Svobody, jenž udržel první čisté konto v dresu mateřského klubu.
Potyčka v prvoligovém utkání Zlín - Vsetín

Potyčka v prvoligovém utkání Zlín - Vsetín | foto: Jan SalačMAFRA

Zlínský útočník Jesse Paukku v utkání proti Vsetínu
Vsetínský útočník Adam Hořanský cloní před brankářem Danielem Hufem ze Zlína.
Zlínští hokejisté v historických dresech
Vsetínský brankář Miroslav Svoboda v akci během utkání proti Zlínu
5 fotografií

V zápase pod širým na Zimním stadionu Jiřího Svobody v severočeských Povrlech se dvakrát prosadil chomutovský Cole Coskey a s 23 góly se dotáhl na lídra tabulky střelců Radka Čípa ze Sokolova.

Piráti rozhodli v poslední třetině. V jejím úvodu dal vítězný gól v přesilovce Petr Chlán a v závěru do prázdné branky zpečetil výhru Šimon Jenáček. Utkání sledovalo 1342 diváků.

Zápas pod hvězdami ve svetrech jako z první republiky. Líbí se vám dres Pirátů?

Litoměřice prohrály čtvrtý z posledních pěti zápasů a na čtvrtém místě je vystřídal Vsetín. Ten zvítězil před 5873 fanoušky ve Zlíně zásluhou trefy Štěpána Matějčka.

Vedoucí Slavia neudržela dvoubrankový náskok a prohrála doma se Sokolovem 4:5 po samostatných nájezdech. Rozstřel rozhodl ve čtvrté sérii David Varvařovský. Slavia, která v předchozím utkání podlehla 3:4 v prodloužení Jihlavě, vede před Duklou o pět bodů.

Nájezdy rozhodovaly i duel mezi Třebíčí a třetím Kolínem, který prohrál 2:3. Domácím zajistil bod navíc Matěj Psota.

Maxa liga
45. kolo 31. 1. 2026 15:00
HC Slavia Praha : HC Baník Sokolov 4:5N (1:1, 3:1, 0:2 - 0:0)s.n.2:3
Góly:
15:31 Matěj Beran (Čermák, Š. Havránek)
20:05 Trunda (J. Knotek)
23:20 Berka (Trunda, Holý)
35:05 Průžek (Gricius, Holý)
Góly:
04:09 Krežolek (T. Knotek, Číp)
23:45 Vrhel (Lindelöf, Šlechta)
40:39 Krežolek (Osmík, Číp)
42:42 T. Knotek (Vracovský, V. Tomeček)
Varvařovský
Sestavy:
J. Pavelka (Höhlig) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), Stejskal, V. Beran, Š. Havránek, Kříženecký – Průžek, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Berka, J. Knotek (A), Trunda – Slavíček, Tichý, Havrda.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Rohan (A), Pinkas, Rulík, Nedelka – Vracovský, Osmík, Číp – Krežolek, T. Knotek, Csamangó – Kupčo, M. Adámek, V. Tomeček (A) – Šlechta, Varvařovský, Vrhel.

Rozhodčí: Jaroš, Kosnar – Teršíp, Bertlík

Počet diváků: 1119

Maxa liga
45. kolo 31. 1. 2026 16:00
RI Okna Berani Zlín : VHK ROBE Vsetín 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Góly:
Góly:
12:03 Matějček (E. Pospíšil, Straka)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Ondračka, Veber, Talafa, Zavřel, Riedl (A), A. Salonen, Čáp – Paukku, Sedláček (C), Jarůšek – Šlahař (A), Čechmánek, Válek – Kordule, L. Chludil, Rachůnek – Heš, Sadovikov, Z. Doležal – Říčka.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Honzík) – Stříteský, Zahradníček, Slováček, Dujsík, Staněk (A), Marcel, Ďurkáč – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – Šmerha, M. Novák, Jandus – E. Pospíšil, Matějček, Straka – L. Adámek, Prokeš, Hořanský.

Rozhodčí: Cabák, Ondráček – Jindra, Zídek

Počet diváků: 5873

Maxa liga
45. kolo 31. 1. 2026 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : SC Marimex Kolín 3:2N (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
09:40 Štebih (Bittner, Dočekal)
21:12 Tecl (Ekrt, Štebih)
Psota
Góly:
08:01 Marha (P. Moravec, Pokorný)
29:47 Zvagulis (Hampl)
Sestavy:
Mičán (Vejmelka) – Stehlík, Matějíček, Tureček, Štebih, Furch, E. Mareš – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Kučera – Ekrt, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Ondráček.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – T. Tůma, Kolmann (C), Černohorský, Sýkora, T. Moravec, Hampl, Křepelka, Čech – Veselý, Štohanzl, Vlach (A) – Marha, P. Moravec, Pokorný – Zvagulis, Skořepa, A. Adamec – P. Král, Pajer, Dlouhý (A).

Rozhodčí: Kamil Zavřel, Ondřej Šudoma – Václav Juránek, Jakub Maňák

Počet diváků: 613

Maxa liga
50. kolo 31. 1. 2026 17:50
Piráti Chomutov : HC Stadion Litoměřice 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Góly:
14:28 Coskey
22:16 Coskey
42:00 P. Chlán (Maštalířský, Coskey)
59:22 Jenáček (Koblížek)
Góly:
20:34 Jiří Pospíšil
27:22 Suhrada (Jelínek, Kuťák)
Sestavy:
Jekel (Vay) – Baláž, Krutil, Kadeřávek, Ulrych (C), Jenáček, Havel, T. Žižka – Coskey (A), P. Chlán (A), Maštalířský – Gajda, M. Tůma, Káňa – Kratochvíl, Forsblom, Badinka – Sklenář, Koblížek, Havelka.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Pavlák, J. Tůma, Smetana (A), Koštoval, Tomov, Samson – Bareš, Kuťák (C), Costa – Jiří Pospíšil, Kern, Hujer – Jelínek, M. Vitouch, Hrabík – Lang, Špilka, Plos – S. Fiala.

Rozhodčí: Horák, Petružálek – Belko, Polák

Počet diváků: 1342

KLUBZVVPPPPSB
1.Slavia Praha44273410138:9591
2.Jihlava44236510132:9486
3.Kolín44243611118:9184
4.Vsetín45179514128:11074
5.Litoměřice44213317131:12572
6.Tábor45156717115:12264
7.Sokolov45139518115:13262
8.Třebíč44145817103:11960
9.Přerov44157121100:12060
10.Chomutov46171622113:13359
11.Pardubice B44146420119:12058
12.Zlín4515362191:11457
13.Frýdek-Místek43143620104:11554
14.Poruba45135324124:14152
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Detroit vs. ColoradoHokej - - 31. 1. 2026:Detroit vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
Živě0:5
  • 800.00
  • 800.00
  • -
Pittsburgh vs. NY RangersHokej - - 31. 1. 2026:Pittsburgh vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.81
  • 4.34
  • 3.83
Calgary vs. San JoseHokej - - 31. 1. 2026:Calgary vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
31. 1. 22:00
  • 2.53
  • 4.17
  • 2.44
Florida vs. WinnipegHokej - - 31. 1. 2026:Florida vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
31. 1. 22:00
  • 2.19
  • 4.14
  • 2.89
Washington vs. CarolinaHokej - - 31. 1. 2026:Washington vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
31. 1. 23:00
  • 3.24
  • 4.16
  • 2.02
Vancouver vs. TorontoHokej - - 1. 2. 2026:Vancouver vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
1. 2. 01:00
  • 2.94
  • 4.14
  • 2.16
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Vsetínu stačil v derby jediný gól, Chomutov porazil pod širým nebem Litoměřice

Potyčka v prvoligovém utkání Zlín - Vsetín

Prvoligové utkání pod širým nebem vyhráli hokejisté Chomutova, kteří porazili Litoměřice 4:2. Jediná branka rozhodla derby ve Zlíně, kde Vsetín zvítězil 1:0 i díky 23 úspěšným zákrokům brankáře...

31. ledna 2026  21:24

Ferrari v hale, boj s noční můrou či pocta Nečasovi. Jak hokejová Sparta vzdala hold

Ceremoniál Sparta vzdává hold.

Už tradičně pestrý program přinesl projekt Sparta vzdává hold. 17. ročník při duelech s hokejisty Olomouce a Mladé Boleslavi nabídl unikátní ceremoniál, dovednostní disciplíny či dražbu dresů....

31. ledna 2026  13:20

Coyle zazářil v Chicagu. Výhru Columbusu řídil hattrickem a asistencí

Chicagský Wyatt Kaiser se snaží dostat puk z dosahu Charlieho Coylea z...

Hokejisté Columbusu zvítězili v jediném utkání pátečního programu NHL na ledě Chicaga 4:2. Ofenzivu hostů vedl Charlie Coyle, který zapsal hattrick a asistenci. Na straně domácích si připsal Connor...

31. ledna 2026  6:17,  aktualizováno  9:08

Hokejová chytrost. Asi je vidět, kdo je střelec, bavil se Král po pasu Zábranskému

Libor Zábranský mladší (vlevo) a Filip Král spolu řádili už v juniorce. Kariéry...

Když měl brněnský trenér Jiří Horáček zhodnotit jako bývalý bek souhru svých svěřenců Filipa Krále a Libora Zábranského po buly ve třetí třetině, kterou druhý jmenovaný poslal nekompromisně pod víko,...

31. ledna 2026  6:45

Zraněný Zacha vynechá zápas pod širým nebem, olympiáda snad v ohrožení není

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Hokejový útočník Pavel Zacha kvůli zranění v horní části těla zřejmě vynechá nedělní zápas Bruins pod širým nebem v Tampě, o start na blížících se olympijských hrách by ale neměl přijít. Po tréninku...

30. ledna 2026  22:59

Vítězné déjà vu pro Karlovy Vary, Kometa v prodloužení srazila Budějovice

Vítězná radost hokejistů Komety Brno.

Páteční hokejová extraliga měla v programu dva zápasy. Karlovy Vary si zopakovaly den starý souboj s Libercem a utkání skončilo úplně stejným výsledkem – domácí uspěli 3:2 v nájezdech. Kometa Brno...

30. ledna 2026  21:34,  aktualizováno  22:11

Jihlava doma porazila Frýdek-Místek, třemi body se blýskl Harkabus

Jihlavští hokejisté Šimon Jelínek (vlevo), Tomáš Harkabus (uprostřed) a Jan...

Jihlava v předehrávce 45. kola první hokejové ligy překvapení nedopustila, na domácím ledě porazila Frýdek-Místek 4:1. Náskok vedoucí Slavie, která má však zápas k dobru, Dukla snížila na čtyři body.

30. ledna 2026  20:19

Zápas pod hvězdami ve svetrech jako z první republiky. Líbí se vám dres Pirátů?

Chomutovský hokejový útočník Cole Coskey v dresu, v němž Piráti nastoupí v...

Místo dresů svetry. Fešácké. A unikátní. Hokejoví Piráti z Chomutova se v sobotním prvoligovém derby s Litoměřicemi pod širým nebem na zimním stadionu v Povrlech oblečou do trikotů, jaké nosili...

30. ledna 2026  17:41

Dobeš vychytal Nečase a spol., fanoušci skandovali jeho jméno. Říká si o jedničku?

Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens.

Při pohledu na statistiky ze zápasu nemáte dojem, že brankář Jakub Dobeš předvedl bůhvíjak oslnivý výkon. Třikrát inkasoval, úspěšnost zákroků nevytáhl ani nad 90 procent. I tak se ale nemalou měrou...

30. ledna 2026  17:01

Nejlepší Američan v historii. Kane kuriózně překonal rekord, přál mu i sesazený idol

Spoluhráči blahopřejí Patricku Kaneovi k dosažení amerického rekordu v počtu...

Vůbec nevadilo, že střelcem gólu byl někdo jiný. Stejně se spoluhráči, ať už z ledu nebo ze střídačky, v tu chvíli hromadně vydali gratulovat Patricku Kaneovi. „Speciální moment, znamená to pro mě...

30. ledna 2026  15:02

Stránského předolympijská divočina: trest, pokuta, přesun do Pardubic je na spadnutí

Matěj Stránský v dresu švýcarského Davosu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Vede produktivitu švýcarské ligy, coby kapitán táhne hokejový Davos k triumfu v základní části. Snová sezona? Krátce před startem olympiády ale musí Matěj Stránský řešit i starosti. Některé příjemné,...

30. ledna 2026  14:46

Buona Fortuna, Phil! Rytíři mají klid i díky Pietronirově trefě. A teď olympiáda

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Phill Pietroniro...

Gólem pomohl k výhře nad Plzní 4:1, po níž mají kladenští Rytíři jistotu, že se vyhnou baráži o záchranu hokejové extraligy. A teď může obránce Phil Pietroniro s čistou hlavou vyrazit na svou první...

30. ledna 2026  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.