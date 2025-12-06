Náskok Slavie se tenčí, Jihlava uspěla poosmé v řadě a ztrácí jen dva body

Utkání dvou nejofenzivnějších celků soutěže nabídlo jedinou branku, ve 14. minutě ji vstřelil Ondřej Hrabík. Lídr tabulky prohrál třetí zápas v řadě a vstřelil za tu dobu jen jeden gól. Litoměřice se po třetí výhře za sebou přiblížili ke Slavii na rozdíl šesti bodů.
Jihlava v Třebíči jako první inkasovala, ale v úvodu druhé třetiny hosté během necelých pěti a půl minuty třemi brankami skóre otočili. Domácí snížili, ale 28 sekund před koncem při hře bez brankáře pečetil druhým gólem v zápase vítězství Dukly slovenský útočník Marcel Štefančík.
Třetí Kolín v Chomutově dvakrát vyrovnal a nakonec zvítězil gólem Adama Dlouhého v oslabení 3:2. Středočeši naplno bodovali počtvrté za sebou, Piráti mají na kontě stejně dlouhou sérii porážek.
Předposlední Poruba se dočkala po sedmi porážkách vítězství, v derby doma přehrála Frýdek-Místek jednoznačně 6:1. Dva góly dal Jakub Kotala. Ostravané se vzdálili posledním Pardubicím B na dvoubodový rozdíl a mají už jen dvoubodové manko na ply off.
Východočeši prohráli v Táboře 1:2 po nájezdech. Skoro celý zápas vedli, ale v 55. minutě vyrovnal Josef Hasman. V prodloužení gól nepadl a až v sedmé sérii rozstřelu rozhodl o bodu navíc pro Jihočechy obránce David Bernad.
00:37 Kotala (Roman, Mrázek)
33:45 Sloboda (Berisha, Vachovec)
34:30 Kotala
45:30 Lundgren (Haas)
47:06 Marosz
52:07 Haas (Mikyska, Gutwald)
44:19 Ramik (Průšek, Ižacký)
Kavan (Pařík) – Gutwald, Younan, Žůrek, Ježek (A), Nilsson, Sedlák, Němec, Kotala – Roman (C), Mrázek, Razgals – Marosz, Gegeris, Berisha – Vachovec (A), Sloboda, Haas – Mikyska, Lundgren, Häring.
Dolejš (Schnattinger) – Kovář, Haman (A), Průšek, Kalkis, Volas, Zielinski, Urbanec, Teper – Cedzo, Tyczynski, Svačina (A) – Všetečka, Střondala, Kofroň – Ramik, Šilar, Ižacký – Spěváček, Ostřížek (C), Kozlík.
Rozhodčí: J. Barek, J. Hucl – D. Otáhal, R. Komínek
Počet diváků: 1057
13:06 Hrabík (Tomov, Klepiš)
Michajlov (Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), J. Tůma, Tomov, Koštoval, Benda – Hrabík, Kuťák (C), Bernovský – Jelínek, Klepiš (A), Ton – Costa, Kern, Lang – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil.
Matěcha (Pavelka) – Šalda, Gaspar (A), V. Beran, Holý (C), Š. Havránek, F. Kočí, Perčič – Gricius, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Berka – Průžek, Přikryl, Trunda – Havrda, Tichý, Slavíček.
Rozhodčí: Obadal, Šico – Hradil, Dědek
Počet diváků: 1335
10:55 M. Tomeček (Fronk, Mácha)
36:14 Zdráhal (Rob)
37:54 Srdínko (Stříteský)
Švančara (Němeček) – Krisl, Mozr, Zdráhal, T. Hanák, Zbořil, Pěnčík, Zubíček – Fronk, M. Tomeček, Indrák – Březina, Pechanec, Rob – Mácha, J. Hanák, Süss – David Dobša, Nášel, Chludil – Hradil.
Pavlíček (Honzík) – Srdínko, Stříteský, Staněk, Dujsík, Marcel, Černý, Ďurkáč – Hořanský, Š. Bláha, L. Adámek – Valtonen, Prokeš, Šmerha – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Jonák, Klhůfek, Jandus – Dědek.
Rozhodčí: Veselý, Turhobr – Polák, Vašíček
11:11 Vodný (Dočekal, Psota)
29:15 Stehlík (Malý, Tomáš Svoboda)
23:25 Štefančík
25:11 Kulda (Čachotský, Strejček)
28:57 Čachotský (Kulda, Cachnín)
59:32 Štefančík
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Jaša.
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Pořízek – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Chvátal.
Rozhodčí: Petružálek, Kosnar – Rakušan, Kráľ
Počet diváků: 909
10:14 Eret (Coskey, Sklenář)
21:01 Forsblom (Jenáček, Chládek)
17:27 Veselý (Kolmann)
24:33 Vlach
28:39 Dlouhý (Skořepa)
T. Král (Pešout) – Baláž, Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Sklenář – Tadeáš Svoboda, Forsblom, Badinka – Chládek, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Bečvář – Hlaváček.
Kasal (J. Král) – T. Tůma, Kolmann (C), Černohorský, A. Adamec, T. Moravec, Hampl – Musil (A), Štohanzl, M. Novák (A) – Veselý, P. Moravec, Vlach – P. Král, Zvagulis, Skořepa – Dlouhý, Závora, Pajer – Pokorný, Šimek.
Rozhodčí: Valenta, Pilný – Malý, Pěkný
Počet diváků: 1690