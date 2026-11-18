Havířov přitom od začátku druhé třetiny vedl a zápas poslal do prodloužení pardubický Petr Hauser až necelé tři minuty před koncem třetího dějství. V nájezdech se Havířov neprosadil, a tak bod navíc zůstal ve východních Čechách.
Tábor ztratil dvoubrankové vedení ve třetí třetině a prohrál na ledě Frýdku-Místku 2:3 v prodloužení. Utkání rozhodl po 42 vteřinách prodloužení David Ostřížek. Jihočeši klesli na páté místo za Litoměřice, které zdolaly 4:1 Zlín a oplatily mu porážku z 12. kola.
Vsetín proti předposlednímu Chomutovu nezaváhal a ze severních Čech si odvezl vítězství 3:1. Valaši tak navýšili náskok v čele tabulky už na deset bodů. Opět se prosadil i nejproduktivnější hráč ligy Tomáš Šmerha.
Naopak Jihlava nedokázala navázat na nedělní vítězství nad Vsetínem a prohrála 2:3 v Kolíně. Středočeský celek zvítězil potřetí za sebou a je sedmý se stejným počtem bodů jako šestá Dukla.
Poslední Sokolov prohrál sedmé utkání v řadě, ve středu nestačil na Třebíč. Horácká Slavia je po vítězství 5:2 v tabulce stále třetí. Dvakrát se prosadil Martin Dočekal.
05:00 Bareš
12:46 Matějček (Jandus, Š. Bláha)
33:53 Šmerha (Jenáček, Klhůfek)
59:58 Jandus (Šalda)
Honzík (Málek) – Krutil, Žovinec (C), Kadeřávek, Baránek, Pinkas, Matějíček – Coskey, Hanzl (A), J. Stránský – Bareš, O. Bláha, Titlbach – Badinka, Přikryl, Boucher – M. Tůma (A), T. Svoboda, Šilar.
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Hryciow, Weinhold, Šalda, Kříženecký, Jenáček, Dorot – Šmerha, Klhůfek (A), Straka – Costa, Suchý, L. Adámek – Jandus, Matějček, Š. Bláha (A) – Půček, Dědek, A. Koláček.
Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Dědek, Teršíp
Počet diváků: 1587
49:00 Prčík (P. Chlán)
50:58 P. Chlán (Lazovský, Haas)
60:42 Ostřížek (Haas)
24:15 Valský (Mertl)
39:18 Fronk (Pech, Jungwirth)
Javorek (Dolejš) – Prčík, Hrbas (A), Ročák, Gutwald, Žůrek, Průšek, Volas – Střondala, Ostřížek (C), Haas – Matiaško, P. Chlán (A), Ižacký – R. Švančara, Rybnikár, Lazovský – Indrst, Macháček, Gerych.
Mařík (F. Novotný) – Plášil, Hubata, Haman, Kvasnička (A), Kříž, Benda, Babka – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Fronk, Pech (C), Humeník – Lev, Slavíček, Jungwirth – Dančišin, Zadražil, Drančák.
Rozhodčí: Ondřej Šudoma, Viktor Schenel – Pavel Mikšík, Martin Tvrdý
Počet diváků: 509
05:45 Havlín (Gricius, Elias)
22:23 Gricius (Čermák)
32:07 Trunda (Gricius, Havlín)
37:25 Elias (Kočí, Průžek)
42:49 Kružík (Průžek, Holý)
28:59 Mrázek (Nedelka)
Pavelka (Chábera) – Gaspar (A), Kočí, Havlín, Havránek, Hrdinka, Holý (C), Eliáš – Čermák, Gricius, Elias – Průžek, Trunda, Kružík – M. Beran, Knotek (A), Šťovíček – Židlický, Polák, Varvařovský.
Schnattinger (Trnka) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Pěnčík, Zdráhal, Nedelka, Šišák – M. Novák (A), Anděl, Mrázek – Sloboda, Eret, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Nášel, Pechanec, Hradil – Mozr.
Rozhodčí: Čamra, Hacaperka – Baxa, Černohlávek
Počet diváků: 533
14:43 Šimek (Chalupa)
34:11 P. Svoboda (Pokorný, Křepelka)
53:38 Březina (T. Moravec, Veselý)
27:34 Jiránek (Štefančík)
47:28 Kulda (Menšík)
Soukup (Wajtr) – Kolmann (C), Sýkora, Křepelka, Bernad (A), T. Moravec, Hampl, Skärberg – Závora, Hašek, Chalupa – Veselý, P. Moravec, Březina – P. Svoboda, Malínek, Šimek – Adamec, Pokorný, Dlouhý (A) – Ouřada.
Pařík (A. Beran) – Ozols, Bergmanis, Riedl, Strejček (A), Chvátal, Dundáček, Srdínko – Lhoták, Jaroslav Brož, Michnáč – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Štefančík, Kuprijanov, Burkov – Harkabus (A), Kulda, Jiránek.
Rozhodčí: Kostourek, Trnka – Hanzlík, Kapitanov
32:04 Dočekal (Psota, T. Müller)
44:28 Rob (Kozlík, Tureček)
51:06 Kozlík (Bartejs, Jan Brož)
51:27 Malý (Tecl, E. Mareš)
59:31 Dočekal
09:25 Csamangó (Pulpán, Kverka)
29:09 Hlinský
Jan Brož (Mičán) – Poledna, Ošmera, Bartejs, T. Müller, E. Mareš, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Tecl – Jaša, Vodný, V. Brož.
Dybal (Habal) – Pulpán (C), Hlinský, Štebih, Perčič, Dlapa, J. Müller, Vogel – Šik, Dalecký (A), V. Tomeček – Vracovský, Vachovec, Csamangó – Osmík, M. Adámek, Janata – Šiler, Kverka (A), M. Váňa – Dommers.
Rozhodčí: R. Wagner, T. Micka – V. Juránek, F. Pěkný
Počet diváků: 1604
17:43 Pavlata (Nedbal, Kaplan)
57:18 Hauser (A. Fiala, Kolář)
65:00 Kalužík
10:58 Šuhaj (Razgals, Stříteský)
22:07 Koudelný (Teper, Razgals)
Matěcha (Pernica) – Kolář (A), Švec, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík – Formánek, Rákos (A), Pavlata – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Kaplan, Rolinek, Sekanina – Štěpánek, Jevtěchov, Pochobradský – Bórik.
Žukov (Kořének) – Hromádka, Stříteský, Bilčík, Chroboček (A), Teper, Ševčík, Kubíček – Kordule, Jáchym, Kotala (C) – Šuhaj, Bednář, Kucsera – Zaťovič (A), Koudelný, Razgals – Tvrdý, O. Šedivý, Vehovský.
Rozhodčí: Horák, Domský – Jindra, Hájková
Počet diváků: 168
24:57 Čechmánek
04:28 Pšenička (Přibyl, Suhrada)
06:27 Hujer (J. Tůma)
10:50 Samson (J. Tůma, R. Chlán)
34:03 Hujer (Holčák, Suhrada)
Huf (11. Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Šenkeřík, Guévin, Ondračka, Rajaniemi – Köhler, P. Sedláček (C), Jarůšek (A) – Doktor, Holík, Válek – Heš, Holba, Vaculík – Čechmánek, Sadovikov, Bačo – Süss.
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Koštoval, Smetana (C), T. Tůma, J. Tůma, Samson, Hanousek – Pšenička, Žemlička, Chlán – Ton, Kern (A), Přibyl – Holčák, Hujer, Pérez – Fiala, Steklý.
Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Kráľ, Vašíček.
Počet diváků: 1606
|1.
|Vsetín
|23
|16
|3
|3
|1
|97:43
|57
|2.
|Pardubice B
|24
|12
|5
|1
|6
|81:68
|47
|3.
|Třebíč
|24
|12
|3
|4
|5
|66:51
|46
|4.
|Litoměřice
|22
|13
|1
|3
|5
|83:56
|44
|5.
|Tábor
|23
|11
|4
|2
|6
|63:50
|43
|6.
|Jihlava
|23
|10
|4
|3
|6
|78:64
|41
|7.
|Kolín
|23
|9
|5
|4
|5
|61:52
|41
|8.
|Frýdek-Místek
|24
|7
|4
|3
|10
|69:74
|32
|9.
|Přerov
|24
|9
|1
|0
|14
|54:83
|29
|10.
|Slavia Praha
|24
|6
|3
|3
|12
|64:74
|27
|11.
|Zlín
|24
|5
|3
|4
|12
|60:75
|25
|12.
|Havířov
|24
|5
|2
|5
|12
|52:74
|24
|13.
|Chomutov
|24
|6
|1
|3
|14
|62:89
|23
|14.
|Sokolov
|24
|4
|1
|2
|17
|50:87
|16