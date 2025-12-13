Gólman Soukup vychytal Zlín, výhru Kolínu vystřelil jedinou brankou Moravec

Čtvrté Litoměřice neudržely vedení a po čtyřech inkasovaných gólech ve třetí třetině prohrály 1:4 se Sokolovem. Baník měl čtyři různé střelce. Zápas Třebíče s béčkem Pardubic při stejném výsledku rozhodl Martin Dočekal – tři góly dal a u čtvrtého asistoval.
Další tři sobotní zápasy 31. kola byly odloženy kvůli marodce v kádru Přerova, Jihlavy i Vsetína.
41:25 Vrhel (Pulpán, Váňa)
43:22 Šlechta (Pulpán, M. Adámek)
55:57 Sapoušek (Osmík, Číp)
57:45 Číp (Sapoušek)
14:45 Hujer (J. Tůma, Plos)
D. Král (Habal) – Šedivý, Klejna, Rohan (A), Pinkas, Pulpán (C), Nedelka, Vogel – T. Knotek, Sapoušek, Číp – Kupčo, Osmík, Csamango – Vrhel, Váňa, Janata – Šlechta, M. Adámek, Varvařovský – Zembol.
Michajlov (Kalista) – Žovinec, Suhrada, Smetana, J. Tůma, Pavlák, Tomov, Koštoval – Hrabík, Kuťák (C), Bernovský – Jelínek, Klepiš (A), Ton – Costa, Kern, Lang – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil.
Rozhodčí: Micka, Hacaperka – Maňák, Bertlík
Počet diváků: 343
07:34 Dočekal (Bittner, Psota)
31:45 Dočekal (Psota, Stehlík)
39:55 Bittner (Štebih, Dočekal)
56:48 Dočekal (Michálek)
17:40 Fejes (Lučan)
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – V. Brož, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – Malý, Ekrt, Šprynar.
Vondraš (Osvald) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Kaplan, Hrníčko, Žálčík – Fejes, Rákos (A), Herčík – Formánek, T. Havránek, Stránský – Pavlata, Rouha, Pochobradský.
Rozhodčí: Šico, Gebauer – Tvrdý, Frais
Počet diváků: 423
21:21 P. Moravec (Štohanzl)
Klimeš (Huf) – Veber, Čáp, Štibingr, Ondračka, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Válek, Holík (C), Říčka – Kordule, Gago, P. Svoboda – Maciaś, Heš, Paukku – Čechmánek, Sedláček (A), Mužík – Sadovikov.
Soukup (Kasal) – Kolmann, T. Tůma, Sýkora, A. Adamec, Hampl, T. Moravec – M. Novák, Štohanzl, Haas – Vlach, P. Moravec, Veselý – Dlouhý, Skořepa, Šimek – M. Vlasák, Pajer, Zvagulis.
Rozhodčí: Kosnar, Rapák – Zídek, Hradil
Tabulka
|1.
|Jihlava
|29
|18
|3
|2
|6
|87:57
|62
|2.
|Slavia Praha
|30
|18
|3
|1
|8
|90:60
|61
|3.
|Kolín
|31
|17
|1
|4
|9
|82:69
|57
|4.
|Litoměřice
|30
|15
|2
|3
|10
|91:86
|52
|5.
|Třebíč
|31
|12
|4
|5
|10
|81:82
|49
|6.
|Vsetín
|30
|7
|9
|4
|10
|79:78
|43
|7.
|Chomutov
|30
|12
|0
|6
|12
|77:81
|42
|8.
|Sokolov
|31
|8
|7
|4
|12
|77:92
|42
|9.
|Tábor
|30
|9
|5
|4
|12
|81:82
|41
|10.
|Přerov
|30
|10
|5
|1
|14
|64:74
|41
|11.
|Frýdek-Místek
|30
|10
|2
|5
|13
|80:84
|39
|12.
|Poruba
|30
|10
|2
|3
|15
|85:92
|37
|13.
|Pardubice B
|31
|7
|5
|4
|15
|75:89
|35
|14.
|Zlín
|31
|9
|2
|4
|16
|66:89
|35