Gólman Soukup vychytal Zlín, výhru Kolínu vystřelil jedinou brankou Moravec

  20:35
Kolínský gólman Jakub Soukup zlikvidoval všech 44 střel zlínských hokejistů a zasloužil se o hubené vítězství 1:0. Berani tak zůstali na posledním místě prvoligové tabulky, Kolín je třetí. Jediným úspěšným střelcem byl dvaadvacetiletý útočník Petr Moravec, který se prosadil ve 22. minutě.

Kolínský Petr Moravec se raduje z jediné branky v utkání proti Zlínu. | foto: Profimedia.cz

Čtvrté Litoměřice neudržely vedení a po čtyřech inkasovaných gólech ve třetí třetině prohrály 1:4 se Sokolovem. Baník měl čtyři různé střelce. Zápas Třebíče s béčkem Pardubic při stejném výsledku rozhodl Martin Dočekal – tři góly dal a u čtvrtého asistoval.

Další tři sobotní zápasy 31. kola byly odloženy kvůli marodce v kádru Přerova, Jihlavy i Vsetína.

Maxa liga
31. kolo 13. 12. 2025 17:00
HC Baník Sokolov : HC Stadion Litoměřice 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)
Góly:
41:25 Vrhel (Pulpán, Váňa)
43:22 Šlechta (Pulpán, M. Adámek)
55:57 Sapoušek (Osmík, Číp)
57:45 Číp (Sapoušek)
Góly:
14:45 Hujer (J. Tůma, Plos)
Sestavy:
D. Král (Habal) – Šedivý, Klejna, Rohan (A), Pinkas, Pulpán (C), Nedelka, Vogel – T. Knotek, Sapoušek, Číp – Kupčo, Osmík, Csamango – Vrhel, Váňa, Janata – Šlechta, M. Adámek, Varvařovský – Zembol.
Sestavy:
Michajlov (Kalista) – Žovinec, Suhrada, Smetana, J. Tůma, Pavlák, Tomov, Koštoval – Hrabík, Kuťák (C), Bernovský – Jelínek, Klepiš (A), Ton – Costa, Kern, Lang – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil.

Rozhodčí: Micka, Hacaperka – Maňák, Bertlík

Počet diváků: 343

Maxa liga
31. kolo 13. 12. 2025 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Dynamo Pardubice B 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly:
07:34 Dočekal (Bittner, Psota)
31:45 Dočekal (Psota, Stehlík)
39:55 Bittner (Štebih, Dočekal)
56:48 Dočekal (Michálek)
Góly:
17:40 Fejes (Lučan)
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – V. Brož, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – Malý, Ekrt, Šprynar.
Sestavy:
Vondraš (Osvald) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Kaplan, Hrníčko, Žálčík – Fejes, Rákos (A), Herčík – Formánek, T. Havránek, Stránský – Pavlata, Rouha, Pochobradský.

Rozhodčí: Šico, Gebauer – Tvrdý, Frais

Počet diváků: 423

Maxa liga
31. kolo 13. 12. 2025 17:00
HC ZUBR Přerov : HC Frýdek-Místek 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Maxa liga
31. kolo 13. 12. 2025 16:00
RI Okna Berani Zlín : SC Marimex Kolín 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Góly:
Góly:
21:21 P. Moravec (Štohanzl)
Sestavy:
Klimeš (Huf) – Veber, Čáp, Štibingr, Ondračka, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Válek, Holík (C), Říčka – Kordule, Gago, P. Svoboda – Maciaś, Heš, Paukku – Čechmánek, Sedláček (A), Mužík – Sadovikov.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann, T. Tůma, Sýkora, A. Adamec, Hampl, T. Moravec – M. Novák, Štohanzl, Haas – Vlach, P. Moravec, Veselý – Dlouhý, Skořepa, Šimek – M. Vlasák, Pajer, Zvagulis.

Rozhodčí: Kosnar, Rapák – Zídek, Hradil

Tabulka

1.Jihlava291832687:5762
2.Slavia Praha301831890:6061
3.Kolín311714982:6957
4.Litoměřice3015231091:8652
5.Třebíč3112451081:8249
6.Vsetín307941079:7843
7.Chomutov3012061277:8142
8.Sokolov318741277:9242
9.Tábor309541281:8241
10.Přerov3010511464:7441
11.Frýdek-Místek3010251380:8439
12.Poruba3010231585:9237
13.Pardubice B317541575:8935
14.Zlín319241666:8935
Výsledky

