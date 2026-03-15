Zlín ukončil pohádku Slavie, vítěz základní části první ligy končí ve čtvrtfinále

Semifinále první hokejové ligy bude bez vítěze základní části. Slavia Praha v rozhodujícím pátém čtvrtfinále prohrála na domácím ledě se Zlínem 0:3.

Radost zlínských hokejistů | foto: Salač JanMAFRA

Berani, kteří v konečné tabulce dlouhodobé části obsadili deváté místo a v předkole vyřadili Pardubice B, se v semifinále utkají s Kolínem. Jihlavští obhájci prvenství v play off svedou bitvu o postup do finále s Litoměřicemi. Hrát se bude na čtyři vítězné zápasy, série začnou ve středu.

Zlín v Edenu přečkal několik šancí domácích hokejistů a na začátku druhé třetiny ho dostal po efektním sólu do vedení jednadvacetiletý Lukáš Heš, který v útočném pásmu projel mezi všemi bránícími slávisty. Domácího gólmana Jaroslava Pavelku, jenž dvakrát v sérii udržel čisté konto, pak po rychlém protiútoku a přečíslení překonal ještě Tadeáš Talafa.

Slavia už čtyři a půl minuty minuty před koncem sáhla ke hře bez brankáře, ale konec sezony neodvrátila. Naopak třetí gól hostů přidal do prázdné branky Richard Jarůšek, s pěti brankami nejlepší střelec play off. Nulu tentokrát vychytal Daniel Huf, potřeboval na ni 31 zákroků. Zlínští vyslali na domácí branku 38 střeleckých pokusů.

„Na rovinu - to, že Slavia byla první po základní části, bych nazval minimálně překvapením, spíš senzací. A pak nás najednou všichni začali bláznivě šacovat na favorita, ale ti jsou opravdu jinde,“ řekl televizi Sporty TV trenér Pražanů David Bruk.

Maxa liga
5. kolo 15. 3. 2026 15:00
HC Slavia Praha : RI Okna Berani Zlín 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly:
22:05 Heš (Šlahař)
34:15 Talafa (Válek)
57:15 Jarůšek (Rachůnek)
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Trunda, Polák, Kružík – Gricius, Přikryl, Berka – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Matěj Beran, Tichý, Čermák – Havrda.
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Čechmánek.

Rozhodčí: Horák, Mrkva – Jindra, Kráľ

Počet diváků: 3159

Stav série: 2:3

Tipsport - partner programu
Winnipeg vs. St. LouisHokej - - 15. 3. 2026:Winnipeg vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
15. 3. 20:00
  • 2.62
  • 3.94
  • 2.45
Ottawa vs. San JoseHokej - - 15. 3. 2026:Ottawa vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
15. 3. 22:00
  • 1.82
  • 4.40
  • 3.72
Montreal vs. AnaheimHokej - - 16. 3. 2026:Montreal vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
16. 3. 00:00
  • 2.11
  • 4.16
  • 3.02
Minnesota vs. TorontoHokej - - 16. 3. 2026:Minnesota vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
16. 3. 00:30
  • 1.68
  • 4.61
  • 4.33
Seattle vs. FloridaHokej - - 16. 3. 2026:Seattle vs. Florida //www.idnes.cz/sport
16. 3. 01:00
  • 2.86
  • 4.04
  • 2.24
Edmonton vs. NashvilleHokej - - 16. 3. 2026:Edmonton vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
16. 3. 01:00
  • 1.93
  • 4.32
  • 3.39
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
