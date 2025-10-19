Slavističtí hokejisté odskočili na čele první ligy. V předehrávce porazili Zlín

Hokejisté Slavie v předehrávce 14. kola první ligy porazili doma 3:2 Zlín a upevnili si vedení v tabulce. Z posledních devíti utkání vyhráli osm s tříbodovým ziskem. Berani stejným výsledkem prohráli i v sobotu v Litoměřicích a jsou šestí.

Hokejisté pražské Slavie se radí. | foto: Veronika Mašátová / HC Slavia Praha

Pražané v Edenu vedli od 4. minuty po gólu kapitána Jana Holého, ale ještě v první třetině vyrovnal v přesilovce Tomáš Hanousek. Vedení vrátil domácím ve druhém dějství bývalý dlouholetý hráč Olomouce Jan Knotek. Ve třetí třetině pak na 3:1 zvýšil Milan Čermák, za Zlín už jen snížil Petr Holík.

V tabulce Slavia vede s 33 body před Litoměřicemi, které mají o pět bodů méně a zároveň jeden zápas k dobru.

Maxa liga
14. kolo 19. 10. 2025 15:00
HC Slavia Praha : RI Okna Berani Zlín 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Góly:
03:51 Holý (Polák, Berka)
25:29 J. Knotek (Gricius, Šťovíček)
42:16 Čermák (Gaspar)
Góly:
11:43 Hanousek (A. Salonen, Kverka)
44:15 Holík (Heš, Paukku)
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Stejskal, Š. Havránek, V. Beran – M. Beran, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Přikryl, Trunda – Berka, Tichý, Slavíček – Čermák.
Sestavy:
Čiliak (Huf) – A. Salonen (A), Riedl, Hanousek, Brůna, Veber, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Válek – Říčka (A), Kverka, S. Salonen – Heš, Sedláček (C), Kratochvíl – Holba, Gago, Vracovský.

Rozhodčí: Horák, Hacaperka – Hradil, Černohlávek

