Vedoucí Vsetín dominoval nad Havířovem, v první lize uniká Třebíči i Jihlavě

Chomutov neuspěl ani pod novými trenéry a prohrál počtvrté za sebou. Třináctý Sokolov se mu díky vítězství nad Kolínem 2:0 vzdálil na dva body.
Vsetín si připsal třinácté vítězství. Čtvrté čisté konto v sezoně vychytal Miroslav Svoboda. Dvěma góly a asistencí přispěl k výhře Petr Straka a s 22 body je druhý v kanadském bodování soutěže. Před ním je s 25 body spoluhráč Tomáš Šmerha, který v neděli zaznamenal dvě gólové přihrávky. Třetí v produktivitě je další vsetínský hráč Pavel Klhůfek, jenž má stejně jako Straka 22 bodů.
Havířovu se po sérii vítězství na přelomu září a října přestalo dařit. Prohrál páté utkání v řadě a v tabulce se propadl na dvanácté místo.
Na páté místo se posunula Jihlava, která zdolala Slavii 4:2 a zvítězila pošesté z posledních sedmi zápasů.
21:38 Nahodil (Ferda, Rob)
37:45 Bittner (Vodný, Psota)
57:19 Dočekal (Bartejs, Vodný)
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Bartko, Průšek, Aubrecht, Volas, M. Sedláček – Ižacký, Ostřížek (C), Lednický – Střondala, Matiaško, Kofroň (A) – Indrst, Macháček, Haas – Vojáček, R. Švančara, Gerych – Spěváček.
Jan Brož (Mičán) – Ošmera, Poledna, T. Müller, Bartejs, Tureček, A. Svoboda – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Rob, Nahodil (A), Kozlík – Ferda, Malý, Tecl – V. Brož, Vodný, Jaša – Kuba.
Rozhodčí: Šudoma, Schenel – Tvrdý, Babulík
Počet diváků: 712
06:36 Straka (Costa)
17:58 Weinhold (Jenáček, Straka)
34:55 Klhůfek (Šmerha)
44:11 Straka (Klhůfek, Šmerha)
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký – Straka, Klhůfek (A), Půček – Šmerha, Suchý, Matějček – Costa, Dědek, Plos – L. Adámek, Jandus, Š. Bláha – E. Pospíšil.
Žukov (Kořének) – Klimíček, Stříteský, Bilčík, Chroboček (A), Kubíček, Teper, Horáček – Zaťovič (A), Mrva, Šuhaj – O. Šedivý, Bednář, Kotala (C) – Jáchym, Razgals, Kucsera – Kordule, Vehovský, Koudelný – Tvrdý.
Rozhodčí: Wagner, Rapák – Maštalíř, Landsmann
Počet diváků: 2820
17:16 Csamangó (Kverka, Vracovský)
18:03 Janata (Štebih, Šik)
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), J. Müller, Dlapa, Dorot, Perčič – Osmík, M. Adámek, Koffer – Vracovský, Kverka (A), Csamangó – Šiler, Váňa, Janata – Šlechta, Dalecký (A), Dommers – Šik.
Kasal (Soukup) – Sýkora, Kolmann (C), Bernad, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Černohorský – Šimek, P. Moravec, Chalupa – Březina, Hašek, P. Svoboda – Dlouhý (A), Zvagulis, Adamec – Malínek, Ouřada, Pokorný.
Rozhodčí: Petrůžálek, Pilný – Kokrment, Sýkora
Počet diváků: 531
22:55 Kuprijanov (Burkov)
32:30 Štefančík (Rašner)
32:47 Michnáč (Winder)
39:59 Burkov (Winder, Menšík)
35:49 Berka (Tichý, Varvařovský)
54:51 Šťovíček (Polák)
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Riedl, Strejček (A), Rašner, Švec, L. Mareš – Winder, Kulda, Michnáč – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Jaroslav Brož, Štefančík.
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), Holý (C), Piskáček, Kočí, Havlín, Havránek, Mack – M. Beran, Gricius, Elias – Průžek, Knotek (A), Trunda – Šťovíček, Polák, Kružík – Berka, Tichý, Varvařovský – Židlický.
Rozhodčí: Obadal, Turhobr – Otáhal, Vašíček
Počet diváků: 4376
03:10 Žálčík (M. Novák)
06:25 Řezníček (Krisl, M. Novák)
18:21 Mrázek (M. Novák, D. Novotný)
58:40 Pajer
24:00 Vaculík (Süss, Holík)
30:35 P. Sedláček (Vaculík, Šenkeřík)
Honzík (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Pěnčík, Zdráhal, Řezníček, Nedelka – M. Novák (A), D. Novotný, Mrázek – Mácha, Pechanec, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Hradil, Nášel, Šišák.
Huf (7. Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Ondračka, Guévin, Šenkeřík, Zavřel – Číp, P. Sedláček (C), Jarůšek (A) – Doktor, Holík, Válek – Heš, Süss, Vaculík – Bačo, Sadovikov, Čechmánek – Holba.
Rozhodčí: Grygera, Trnka – Kráľ, Kapitanov
00:15 Hanzl (Redlich, Žovinec)
23:02 Boucher (Coskey, Hanzl)
47:36 Eret (Bareš)
07:31 Chabada (Kusý, Kaplan)
15:34 Vápeník (Nedbal, M. Pekař)
50:55 Macek (Tvrdík, M. Pekař)
Hauser
Málek (Štěrba) – Pinkas, Žovinec (C), V. Beran, Baránek, Konvalinka, Matai, Matějíček – Coskey, Hanzl, Redlich – Šprynar, Přikryl (A), Boucher – Bareš, Eret, O. Bláha – M. Tůma (A), Matyáš Svoboda, T. Svoboda.
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Nedbal (C), Vápeník, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Kusý, Rákos (A), Formánek – Kalužík, Hauser, Kaplan – Macek, A. Fiala, M. Pekař – Pavlata, Jevtěchov, Štěpánek.
Rozhodčí: Micka, Matoušek – Hájková, Dědek
Počet diváků: 1120