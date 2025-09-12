Souboj favoritů o první body vyhrála Jihlava, Zlín před koncem zlomil Kulda

Zlín v prvním zápase sezony prohrál doma s pražskou Slavii vysoko 1:6 a ani Jihlava na úvod nedokázala zvítězit, když překvapivě prohrála s nováčkem z Tábora 3:6. V souboji o první body v ročníku domácí Berani v první i druhé třetině vedli, ale Dukla vždy rychle vyrovnala.
V poslední části padaly góly pouze z přesilových her a nejprve poslal poprvé do vedení hosty Cachnín, ale v 57. minutě vrátil nerozhodný stav Fin Paukku. Jenže už za 83 sekund se prosadil Kulda a druhým gólem v sezoně zajistil Jihlavě vítězství.
10:23 Gago (Válek)
22:58 Sadovikov (S. Salonen, Vracovský)
56:21 Paukku (S. Salonen, Holík)
11:07 Menšík (Rachůnek)
24:57 Štefančík (Rachůnek, Menšík)
45:08 Cachnín (Harkabus, Čachotský)
57:54 Kulda (Bukač, Rachůnek)
Huf (Čiliak) – Hanousek, Riedl, Veber, Čáp, Štibingr, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Říčka (A) – Válek, Kverka, Šlahař (A) – S. Salonen, Sadovikov, Vracovský – Heš, Sedláček (C), Kratochvíl – Gago.
Žukov (A. Beran) – Dundáček, Bukač, Bilčík (A), Strejček (A), Ozols, L. Mareš, Chvátal – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Rozhodčí: Valenta, Gebauer – Malý, Klouček
Tabulka:
|1.
|Tábor
|1
|1
|0
|0
|0
|6:3
|3
|2.
|Slavia Praha
|1
|1
|0
|0
|0
|6:1
|3
|3.
|Přerov
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|4.
|Litoměřice
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|5.
|Vsetín
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|6.
|Jihlava
|2
|1
|0
|0
|1
|7:9
|3
|7.
|Kolín
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|Sokolov
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|9.
|Poruba
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|Chomutov
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|11.
|Třebíč
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|12.
|Frýdek-Místek
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|13.
|Pardubice B
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0
|14.
|Zlín
|2
|0
|0
|0
|2
|4:10
|0