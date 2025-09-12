Souboj favoritů o první body vyhrála Jihlava, Zlín před koncem zlomil Kulda

  21:00aktualizováno  23:36
Hokejisté Jihlavy vyhráli v předehrávaném utkání druhého kola první hokejové ligy na ledě Zlína 4:3. Rozhodující gól vstřelil Lotyš Edgars Kulda dvě minuty před koncem, třemi asistencemi se na výhře Dukly podílel Tomáš Rachůnek.

Edgars Kulda oslavuje jihlavský gól. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Zlín v prvním zápase sezony prohrál doma s pražskou Slavii vysoko 1:6 a ani Jihlava na úvod nedokázala zvítězit, když překvapivě prohrála s nováčkem z Tábora 3:6. V souboji o první body v ročníku domácí Berani v první i druhé třetině vedli, ale Dukla vždy rychle vyrovnala.

V poslední části padaly góly pouze z přesilových her a nejprve poslal poprvé do vedení hosty Cachnín, ale v 57. minutě vrátil nerozhodný stav Fin Paukku. Jenže už za 83 sekund se prosadil Kulda a druhým gólem v sezoně zajistil Jihlavě vítězství.

Maxa liga
2. kolo 12. 9. 2025 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Góly:
10:23 Gago (Válek)
22:58 Sadovikov (S. Salonen, Vracovský)
56:21 Paukku (S. Salonen, Holík)
Góly:
11:07 Menšík (Rachůnek)
24:57 Štefančík (Rachůnek, Menšík)
45:08 Cachnín (Harkabus, Čachotský)
57:54 Kulda (Bukač, Rachůnek)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Hanousek, Riedl, Veber, Čáp, Štibingr, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Říčka (A) – Válek, Kverka, Šlahař (A) – S. Salonen, Sadovikov, Vracovský – Heš, Sedláček (C), Kratochvíl – Gago.
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – Dundáček, Bukač, Bilčík (A), Strejček (A), Ozols, L. Mareš, Chvátal – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Jáchym, Pořízek.

Rozhodčí: Valenta, Gebauer – Malý, Klouček

Tabulka:

1.Tábor110006:33
2.Slavia Praha110006:13
3.Přerov110006:23
4.Litoměřice110004:33
5.Vsetín110002:13
6.Jihlava210017:93
7.Kolín101003:22
Sokolov101003:22
9.Poruba100102:31
Chomutov100102:31
11.Třebíč100013:40
12.Frýdek-Místek100011:20
13.Pardubice B100012:60
14.Zlín200024:100
Výsledky

