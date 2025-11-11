Vedení se v zápase ujali Valaši po trefě z přesilovky Pavla Klhůfka. Severočeši na vyrovnávací branku čekali pouze 16 sekund, kdy se prosadil Jakub Hujer. Rozhodující branku vstřelil na konci druhé třetiny z přesilovky litoměřický Jan Bernovský.
Stadion tak Vsetínu vrátil měsíc a půl starou porážku z Lapače v prodloužení.
17:05 Hujer (Lisler, Vandas)
38:49 Bernovský (J. Tůma, Lang)
16:49 Klhůfek (Stříteský)
Michajlov (Volevecký) – Pavlák (A), Suhrada, Koštoval, Vandas, Benda, J. Tůma, T. Žižka – Jelínek, Klepiš (C), Bernovský – Costa, Kern, Lang – P. Svoboda, Hujer, Lisler – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil – Stěpančuk.
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Stříteský, Marcel, Dujsík, Staněk (A), Ďurkáč, Krajčík – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – Straka, Dědek, Valtonen – Prokeš, Matějček, Jandus – Hořanský, Š. Bláha, L. Adámek.
Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Hradil, Brož
Počet diváků: 962
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|20
|14
|2
|1
|3
|67:37
|47
|2.
|Litoměřice
|21
|11
|1
|2
|7
|68:56
|37
|3.
|Kolín
|20
|10
|1
|3
|6
|57:45
|35
|4.
|Přerov
|20
|9
|3
|1
|7
|52:50
|34
|5.
|Jihlava
|18
|9
|2
|1
|6
|43:40
|32
|6.
|Vsetín
|21
|5
|7
|2
|7
|62:59
|31
|7.
|Poruba
|19
|8
|1
|2
|8
|54:48
|28
|8.
|Třebíč
|20
|7
|2
|3
|8
|48:56
|28
|9.
|Tábor
|20
|7
|1
|4
|8
|57:60
|27
|10.
|Zlín
|20
|7
|2
|2
|9
|51:59
|27
|11.
|Sokolov
|20
|3
|7
|2
|8
|47:62
|25
|12.
|Frýdek-Místek
|20
|6
|1
|4
|9
|54:59
|24
|13.
|Chomutov
|19
|6
|0
|4
|9
|46:57
|22
|14.
|Pardubice B
|20
|4
|3
|2
|11
|45:63
|20