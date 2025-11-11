Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem

  21:16
Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok dva body, ten má však zápas k dobru.

Hokejisté Stadionu Litoměřice. | foto: Barbora Tanciková/HC Stadion Litoměřice

Vedení se v zápase ujali Valaši po trefě z přesilovky Pavla Klhůfka. Severočeši na vyrovnávací branku čekali pouze 16 sekund, kdy se prosadil Jakub Hujer. Rozhodující branku vstřelil na konci druhé třetiny z přesilovky litoměřický Jan Bernovský.

Stadion tak Vsetínu vrátil měsíc a půl starou porážku z Lapače v prodloužení.

Maxa liga
21. kolo 11. 11. 2025 18:00
HC Stadion Litoměřice : VHK ROBE Vsetín 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly:
17:05 Hujer (Lisler, Vandas)
38:49 Bernovský (J. Tůma, Lang)
Góly:
16:49 Klhůfek (Stříteský)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Pavlák (A), Suhrada, Koštoval, Vandas, Benda, J. Tůma, T. Žižka – Jelínek, Klepiš (C), Bernovský – Costa, Kern, Lang – P. Svoboda, Hujer, Lisler – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil – Stěpančuk.
Sestavy:
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Stříteský, Marcel, Dujsík, Staněk (A), Ďurkáč, Krajčík – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – Straka, Dědek, Valtonen – Prokeš, Matějček, Jandus – Hořanský, Š. Bláha, L. Adámek.

Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Hradil, Brož

Počet diváků: 962

Tabulka:

1.Slavia Praha201421367:3747
2.Litoměřice211112768:5637
3.Kolín201013657:4535
4.Přerov20931752:5034
5.Jihlava18921643:4032
6.Vsetín21572762:5931
7.Poruba19812854:4828
8.Třebíč20723848:5628
9.Tábor20714857:6027
10.Zlín20722951:5927
11.Sokolov20372847:6225
12.Frýdek-Místek20614954:5924
13.Chomutov19604946:5722
14.Pardubice B204321145:6320
Výsledky

11. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:45

11. listopadu 2025  21:16

