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Nevídané. Při hromadné bitce Litoměřic a Pardubic se porvali i brankáři

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  10:50
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Bitka brankářů v zápase první hokejové ligy Stadion Litoměřice - Dynamo...

Bitka brankářů v zápase první hokejové ligy Stadion Litoměřice - Dynamo Pardubice B. V bílém domácí Martin Michajlov, v červeném hostující Jakub Vondraš. | foto: Barbora Tanciková, HC Stadion Ltioměřice

Bitka brankářů v zápase první hokejové ligy Stadion Litoměřice - Dynamo...
Bitka brankářů v zápase první hokejové ligy Stadion Litoměřice - Dynamo...
Bitka brankářů v zápase první hokejové ligy Stadion Litoměřice - Dynamo...
Bitka brankářů v zápase první hokejové ligy Stadion Litoměřice - Dynamo...
16 fotografií
Drsný sever, drsná hokejová rvačka. A v hlavní roli gólmani. Nedělní magnet první ligy mezi Litoměřicemi a béčkem Pardubic vyvrcholil divokou hromadnou bitkou, pustili se do sebe i brankáři, domácí Martin Michajlov s Jakubem Vondrašem. Střízlík versus těžká váha. Rozhodčí rozdali 282 trestných minut.

„V životě jsem se nepral, bylo to vidět,“ uvedl pro klubovou televizi Michajlov, který má sedm startů v extralize za Spartu a Mladou Boleslav. „Než kariéra skončí, bitku jsem si odškrtnul. Bylo to poprvé a naposledy.“

Domácí porazili druhý tým tabulky 6:3 a hromadná šarvátka vypukla v čase 59:23. Vyprovokovala ji situace po poslední trefě Litoměřic. Útočník Richard Žemlička mladší mířil při power play soupeře na prázdnou branku, po faulu ve středním pásmu rozhodčí pískli technický gól. Žemlička však vstal a dojel mezi kruhy, odkud skóroval. Hosté považovali zakončení za zbytečné a vznikla mela.

Prali se hráči z pole, nakonec se do pomyslného ringu dostali i gólmani. Tresty za bitku kromě nich schytali také domácí Kuťák, Kern, Bjakov a Malát, za hosty Chabada, Pekař, Vápeník a Kaplan.

hcstadion

Trochu se nám to zvrtlo…

15. listopadu 2026 v 20:28, příspěvek archivován: 16. listopadu 2026 v 9:04
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„Naštvalo mě, jak se pardubičtí hráči zachovali vůči našemu. Dobrý, že s ním má někdo problém, ale ne, že budou chodit na jednoho ve více lidech,“ popsal Michajlov. „Vyjel jsem tam, trošku se pošťuchoval, chtěl jsem zpátky do branky. A v tu chvíli Kuba Vondraš přijel, že do toho jde. Už jsem nechtěl couvnout, viděl jsem, že chybí půlminuta do konce. Bral jsem to tak, že neustoupím, že se postavíme jeden za druhého, jak se kluci staví za mě, když do mě někdo vjíždí.“

V boxu by každý nastupoval v jiné kategorii, dvaadvacetiletý Vondraš, bývalý juniorský reprezentant, váží 84 kg, zato o deset let starší Michajlov má 71 kg. Ve federaci World Boxing by šlo o těžkou versus střední váhu.

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„Hned, jak jsem k němu přijel, bylo jasné, že šance moc velká není, protože jsem jeden z nejmenších gólmanů v první lize,“ pochopil litoměřický drobeček, že bitka pro něj nebude žádný med.

Michajlov spíš inkasoval, jednu ránu zkusil, nakonec se poroučel k ledu. „Neměl jsem se k němu jak dostat, víc jsem se kryl. Chtěl jsem, aby mě moc netrefil a já dal aspoň jednu. Nepovedlo se to, ale naštěstí jsem moc do držky nedostal. Splnilo to účel, že se rveme za vítězství a nebojíme se.“

Oba gólmani dostali stejně jako další hráči trest do konce zápasu za bitku, na zbývajících 37 sekund je vystřídali kolegové. U Litoměřic Jan Škorpík, do pardubické branky se vrátil původně startující Lukáš Matěcha.

Na tradiční pozápasové podávání rukou po šokujícím závěru nedošlo, hosté hned zmizeli v šatně.

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