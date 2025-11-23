Severočeši ve středu doma v derby porazili třetí Litoměřice 7:2 a v sobotu zvítězili v hale vedoucí Slavie 4:1, dalšího favorita už ale nezaskočili a poprvé po čtyřech zápasech vyšli bodově naprázdno.
Na výhře Dukly se dvěma góly podílel devatenáctiletý estonský útočník Maxim Burkov. V chomutovském dresu se ve druhém utkání za sebou neprosadil americký útočník Cole Coskey, nejproduktivnější hráč týmu a s 15 góly nejlepší střelec soutěže.
06:02 Menšík (Dundáček, Rachůnek)
10:13 Burkov (Kulda)
37:33 Burkov (Kulda, Krenželok)
51:10 Kuprijanov
56:27 Harkabus (Rachůnek)
12:29 Chlán (Ouřada)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Vay (57.–58. Pešout) – Jenáček, Baláž, Hejda, Eliáš (A), Ulrych (C), Krutil, Havel, Kadeřávek – Káňa, Eret, Coskey (A) – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Ouřada, Chlán, Sklenář – Havelka, Koblížek, M. Tůma.
Rozhodčí: Wagner, Schenel – Polák, Juránek
Počet diváků: 4755
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|25
|16
|3
|1
|5
|85:51
|55
|2.
|Jihlava
|23
|12
|3
|2
|6
|62:49
|44
|3.
|Litoměřice
|25
|13
|1
|3
|8
|81:72
|44
|4.
|Kolín
|25
|12
|1
|4
|8
|70:61
|42
|5.
|Vsetín
|25
|6
|8
|4
|7
|72:68
|38
|6.
|Třebíč
|25
|9
|3
|4
|9
|64:71
|37
|7.
|Přerov
|24
|9
|4
|1
|10
|58:60
|36
|8.
|Frýdek-Místek
|24
|9
|2
|4
|9
|68:65
|35
|9.
|Chomutov
|25
|10
|0
|5
|10
|65:69
|35
|10.
|Tábor
|25
|8
|3
|4
|10
|71:73
|34
|11.
|Sokolov
|24
|5
|7
|3
|9
|60:75
|32
|12.
|Poruba
|24
|8
|2
|2
|12
|69:75
|30
|13.
|Zlín
|25
|7
|2
|4
|12
|59:76
|29
|14.
|Pardubice B
|25
|5
|4
|2
|14
|57:76
|25