  19:38
Jihlavští hokejisté v předehrávce 26. kola první ligy porazili doma Chomutov 5:1 a po čtvrtém vítězství za sebou se posunuli už na druhé místo v neúplné tabulce. Piráti zůstali devátí.

Jihlavští hokejisté slaví gól. | foto: Luboš Vácha / MF DNES

Severočeši ve středu doma v derby porazili třetí Litoměřice 7:2 a v sobotu zvítězili v hale vedoucí Slavie 4:1, dalšího favorita už ale nezaskočili a poprvé po čtyřech zápasech vyšli bodově naprázdno.

Na výhře Dukly se dvěma góly podílel devatenáctiletý estonský útočník Maxim Burkov. V chomutovském dresu se ve druhém utkání za sebou neprosadil americký útočník Cole Coskey, nejproduktivnější hráč týmu a s 15 góly nejlepší střelec soutěže.

Maxa liga
26. kolo 23. 11. 2025 16:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : Piráti Chomutov 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Góly:
06:02 Menšík (Dundáček, Rachůnek)
10:13 Burkov (Kulda)
37:33 Burkov (Kulda, Krenželok)
51:10 Kuprijanov
56:27 Harkabus (Rachůnek)
Góly:
12:29 Chlán (Ouřada)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Sestavy:
Vay (57.–58. Pešout) – Jenáček, Baláž, Hejda, Eliáš (A), Ulrych (C), Krutil, Havel, Kadeřávek – Káňa, Eret, Coskey (A) – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Ouřada, Chlán, Sklenář – Havelka, Koblížek, M. Tůma.

Rozhodčí: Wagner, Schenel – Polák, Juránek

Počet diváků: 4755

Tabulka:

1.Slavia Praha251631585:5155
2.Jihlava231232662:4944
3.Litoměřice251313881:7244
4.Kolín251214870:6142
5.Vsetín25684772:6838
6.Třebíč25934964:7137
7.Přerov249411058:6036
8.Frýdek-Místek24924968:6535
9.Chomutov2510051065:6935
10.Tábor258341071:7334
11.Sokolov24573960:7532
12.Poruba248221269:7530
13.Zlín257241259:7629
14.Pardubice B255421457:7625
Vstoupit do diskuse
Výsledky

