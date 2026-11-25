Hosté v závěru ztratili dvoubrankové vedení, nakonec ale utkání rozhodl v čase 59:53 Lukáš Adámek. Zlín je po čtvrté porážce v řadě dvanáctý.
V souboji o druhé místo byla úspěšnější Třebíč, která na domácím ledě porazila Litoměřice 3:2 v prodloužení. Rovněž Stadion ztratil dvoubrankové vedení a nakonec bral jen bod, v prodloužení skóroval Ladislav Bittner. Horácká Slavia má o tři body více než třetí Litoměřice, které mají dvě utkání k dobru.
Jihlava přejela na domácím ledě Sokolov 5:1 a v tabulce se dostala na páté místo. Sokolov z posledních devíti zápasů vyhrál jediný a ztrácí šest bodů na předposlední Havířov, který prohrál 1:3 s Táborem a má podobně nelichotivou bilanci sedmi porážek v řadě.
Velký obrat se podařil Chomutovu, který ve třetí třetině smazal třígólovou ztrátu a nakonec zvítězil 4:3 v prodloužení nad Přerovem. Utkání rozhodl v čase 63:59 svým druhým gólem v utkání Evan Boucher.
09:01 Süss (Vaculík)
16:03 Šenkeřík (Köhler, Holík)
27:35 Štibingr (Guévin)
40:36 Jarůšek (Holík)
54:44 Vaculík (Süss, Heš)
58:20 Doktor
02:23 Klhůfek (Slováček)
20:58 Suchý (Slováček, Hryciow)
22:27 Dorot (Straka, Jandus)
33:33 Suchý (Klhůfek, Slováček)
33:53 Frömel
42:53 Š. Bláha (Hryciow, Půček)
59:53 L. Adámek (Matějček)
Kantor (34. Huf) – Talafa, Štibingr, Šenkeřík, Škůrek (A), Ondračka, Guévin, Rajaniemi – Doktor, Holík, Köhler – Válek, P. Sedláček (C), Jarůšek (A) – Vaculík, Süss, Heš – Bačo, Sadovikov, Čechmánek – Holba.
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Hryciow, Weinhold, Kříženecký, Dorot, Jenáček, Stejskal – Jandus, Klhůfek (A), Straka – Costa, Suchý, Plos – Frömel, Matějček, Š. Bláha (A) – L. Adámek, Dědek, Půček – Ramik.
Rozhodčí: Sýkora, Pilný – Brož, Nezval
Počet diváků: 4022
43:12 J. Stránský (Žovinec, T. Tůma)
45:06 Boucher (Krutil, Přikryl)
47:49 Bareš (Matějíček, M. Tůma)
63:59 Boucher (J. Stránský, Krutil)
08:59 Žálčík (Mrázek, Eret)
30:50 Pajer (Ministr, Böhm)
37:29 Anděl (Sloboda, Žálčík)
Honzík (Málek) – Krutil, Kadeřávek, T. Tůma, Žovinec (C), Pinkas, Matějíček, Konvalinka – Lisler, Hanzl (A), J. Stránský – Bareš, O. Bláha, Titlbach – Havelka, Přikryl, Boucher – M. Tůma (A), T. Svoboda, Šilar.
Kavan (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Krajčík, Pěnčík, Zdráhal (A), Nedelka, Böhm – M. Novák (A), Eret, Mrázek – Sloboda, Anděl, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Cakl, Pechanec, Nášel – Hradil.
Rozhodčí: Kostourek, Trnka – Jindra, Pěkný
Počet diváků: 1288
09:22 Lhoták
29:57 Cachnín (Kuprijanov, Harkabus)
52:55 Cachnín (Kuprijanov, Čachotský)
53:11 Harkabus (Kulda)
54:41 Jiránek (Ozols, Kulda)
26:52 Hlinský (M. Váňa, Vracovský)
A. Beran (Pařík) – Riedl, Strejček (A), Ozols, Bergmanis, Rašner, Dundáček, Chvátal – Lhoták, Jaroslav Brož, Michnáč – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Štefančík, Kuprijanov, Winder – Harkabus (A), Kulda, Jiránek.
Dybal (Habal) – Pulpán (C), Hlinský, Štebih, Perčič, J. Müller, Klejna, Vogel – Šik, Dalecký (A), V. Tomeček – Vracovský, Kverka (A), Csamangó – Osmík, M. Váňa, Šiler – Dommers, M. Adámek, Janata.
Rozhodčí: Horák, Mrkva – Zídek, Kráľ
Počet diváků: 3585
03:19 Teper (Jáchym)
25:34 P. Novák (Babka, Pech)
30:32 Mertl (Pech)
59:31 Pech (Tomáš Chlubna, Babka)
Žukov (Kořének) – Hromádka, Stříteský, Drábek, Ševčík, Kubíček, Teper, Bilčík – Kordule, Jáchym, Razgals – Šuhaj, Bednář (A), Kotala (C) – Zaťovič (A), Glas, Kucsera – O. Šedivý, Koudelný, Vehovský.
Mařík (F. Novotný) – Babka, Plášil, Cícha, Haman, Benda, Kříž, J. Šedivý, Hubata – Tomáš Chlubna, Mertl (A), Valský – P. Novák, Pech (C), Fronk – Jungwirth, Slavíček, Lev – Vlček, Zadražil (A), Dančišin.
Rozhodčí: Petružálek, Micka – Mikšík Bartoň
12:38 Nahodil (Ferda, Bartejs)
44:25 Rob (A. Svoboda, Kozlík)
61:48 Bittner (Ošmera, Psota)
03:43 Hrabík (Malát, Kuťák)
07:47 Malát (Kuťák)
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Ošmera, Bartejs, T. Müller, E. Mareš, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jaša, Vodný, V. Brož.
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Koštoval, Smetana (A), Bjakov, J. Tůma, Hanousek, Samson – Malát, Kuťák (C), Hrabík – Ton, Kern (A), Přibyl – Pšenička, Hujer, Pérez – Holčák, Špilka, R. Chlán – S. Fiala.
Rozhodčí: Zavřel, Matoušek – Maštalíř, Roischel
Počet diváků: 2006