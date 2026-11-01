Jihočechy dostal do vedení Šimon Slavíček na začátku druhé třetiny, ale pak už se radoval jen hostující tým. Nejprve v 54. minutě vyrovnal Lukáš Plos a zápas rozhodl v čase 58:01 Michal Hryciow.
Skóre uzavřel gólem do prázdné branky při vlastním oslabení nejlepší střelec soutěže Petr Straka. Trefil se v sezoně již posedmnácté a i díky 14 asistencím se hřeje v čele tabulky produktivity.
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Rozjetý Vsetín nasázel Sokolovu osm gólů, v čele první ligy navýšil náskok
Hned za ním je spoluhráč Tomáš Šmerha, jenž má o bod méně (30). Třetí nejproduktivnější hráč Maxa ligy je rovněž hráč Vsetína – Pavel Klhůfek, který má na kontě 25 bodů.
Soutěž teď čeká reprezentační pauza. Po ní Vsetín přivítá desátý Přerov, Tábor čeká výjezd na hřiště předposledního Sokolova.
24:16 Slavíček (Pech)
53:20 Plos
57:50 Hryciow (Straka, Šmerha)
59:47 Straka (Matějček, Šalda)
F. Novotný (Bogač) – Plášil, Kachyňa, Eichler, Kvasnička, Haman, Benda, Hubata, Kříž – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Slavíček, Pech (C), Jungwirth – Humeník, Prokeš (A), P. Novák – Dančišin, Zadražil, Babka.
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Hryciow, Weinhold, Šalda, Zahradníček (A), Jenáček, Kříženecký – Šmerha, Klhůfek (A), Straka – Jandus, Matějček, Suchý – Costa, Dědek, Plos – E. Pospíšil, Š. Bláha, Půček.
Rozhodčí: Kostourek, Čamra – Jindra, Pěkný
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