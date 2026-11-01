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Vsetín v závěru otočil zápas v Táboře. Na čele Maxa ligy má náskok osmi bodů

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  20:36
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Robert Vávra

Hokejisté Vsetína otočili v neděli třemi góly v posledních sedmi minutách zápas v Táboře a vyhráli 3:1. Tabulku první ligy vedou Valaši po předehrávce 20. kola už o osm bodů před druhou Třebíčí. Tábor zůstal na čtvrtém místě.

Jihočechy dostal do vedení Šimon Slavíček na začátku druhé třetiny, ale pak už se radoval jen hostující tým. Nejprve v 54. minutě vyrovnal Lukáš Plos a zápas rozhodl v čase 58:01 Michal Hryciow.

Skóre uzavřel gólem do prázdné branky při vlastním oslabení nejlepší střelec soutěže Petr Straka. Trefil se v sezoně již posedmnácté a i díky 14 asistencím se hřeje v čele tabulky produktivity.

Rozjetý Vsetín nasázel Sokolovu osm gólů, v čele první ligy navýšil náskok

Hned za ním je spoluhráč Tomáš Šmerha, jenž má o bod méně (30). Třetí nejproduktivnější hráč Maxa ligy je rovněž hráč Vsetína – Pavel Klhůfek, který má na kontě 25 bodů.

Soutěž teď čeká reprezentační pauza. Po ní Vsetín přivítá desátý Přerov, Tábor čeká výjezd na hřiště předposledního Sokolova.

Maxa liga
20. kolo 1. 11. 2026 17:00
HC Tábor : VHK ROBE Vsetín 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Góly:
24:16 Slavíček (Pech)
Góly:
53:20 Plos
57:50 Hryciow (Straka, Šmerha)
59:47 Straka (Matějček, Šalda)
Sestavy:
F. Novotný (Bogač) – Plášil, Kachyňa, Eichler, Kvasnička, Haman, Benda, Hubata, Kříž – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Slavíček, Pech (C), Jungwirth – Humeník, Prokeš (A), P. Novák – Dančišin, Zadražil, Babka.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Hryciow, Weinhold, Šalda, Zahradníček (A), Jenáček, Kříženecký – Šmerha, Klhůfek (A), Straka – Jandus, Matějček, Suchý – Costa, Dědek, Plos – E. Pospíšil, Š. Bláha, Půček.

Rozhodčí: Kostourek, Čamra – Jindra, Pěkný

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