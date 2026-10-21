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Jihlava ovládla třináctigólovou přestřelku, duel trápících se týmů vyhrála Slavia

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  21:46

Radost hokejistů Jihlavy po vstřelené brance. | foto: MAFRA

Hned třináct branek viděli fanoušci na zápase první hokejové ligy mezi domácím Chomutovem a Jihlavou. Slavil hostující celek, který ve středu večer zvítězil 8:5. Boj ve druhé polovině tabulky mezi Zlínem a Slavií vyzněl lépe pro Pražany, kteří uspěli 2:1 po nájezdech. Sokolov vyhrál 4:1 v Havířově, Třebíč zdolala 5:4 Přerov a Kolín přehrál 3:1 Frýdek-Místek. Vyhrály týmy z popředí tabulky - Vsetín zvítězil 3:0 v Litoměřicích, Pardubice B doma porazily 2:0 Tábor.

Vsetín zvítězil podvanácté ze čtrnácti zápasů, zvýšil svůj náskok v čele tabulky na čtyři body. Asistenci u třetího gólu si připsal nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Šmerha, jenž bodoval ve dvanáctém utkání v řadě. Na kontě má devět branek a 12 asistencí.

O bod méně má jeho spoluhráč Pavel Klhůfek, jenž tentokrát asistoval u dvou gólů a bodoval podeváté za sebou. Třetí čisté konto v sezoně vychytal brankář Miroslav Svoboda.

První nulu udržel v brance béčka Pardubic Jakub Vondraš. Vítězný gól proti Táboru dal v 19. minutě devatenáctiletý obránce Teodor Vápeník po asistenci o 20 let staršího Daniela Rákose.

Na poslední místo spadl Chomutov, který prohrál po přestřelce s Jihlavou. Po dvou gólech vítězů dali Maxim Burkov, Todd Winder a Lukáš Lhoták. Dukla skórovala třikrát v oslabení, z toho dvakrát se to povedlo Lhotákovi. Jihlava vyhrála popáté v řadě, ale zůstává sedmá.

Maxa liga
17. kolo 21. 10. 2026 17:30
AZ Havířov : HC Baník Sokolov 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Góly:
39:28 Razgals (O. Šedivý, Marosz)
Góly:
09:51 Csamangó (Vracovský, Perčič)
42:11 Janata (Šik)
44:41 Štebih (Dalecký, Vracovský)
58:26 Osmík (Dlapa)
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Marcel, Stříteský, Klimíček, Chroboček (A), Krenželok, Teper, Bilčík, Kubíček – Zaťovič (C), Roman, Kucsera – O. Šedivý, Marosz, Razgals – Šuhaj, Bednář (A), Kordule – Mrva, Koudelný, Vehovský.
Sestavy:
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Dlapa, J. Müller, Dorot – Osmík, Dalecký (A), Koffer – Vracovský, Kverka (A), Csamangó – Šik, Váňa, Janata – Šlechta, M. Adámek, Dommers – Jan Kučera.

Rozhodčí: Obadal, Grygera – Bartoň, Tvrdý

Počet diváků: 1011

Maxa liga
17. kolo 21. 10. 2026 17:30
Piráti Chomutov : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 5:8 (1:2, 1:2, 3:4)
Góly:
03:37 Coskey (Hanzl)
27:20 Přikryl (Boucher, Pinkas)
46:16 Coskey (Redlich, Hanzl)
53:59 Boucher (Hanzl, Baránek)
56:06 Bareš (Marha, O. Bláha)
Góly:
12:57 Burkov
17:30 Winder
31:45 Burkov (Kuprijanov)
34:03 Winder (Michnáč, Menšík)
47:55 Harkabus (Burkov)
52:34 Lhoták (Kulda)
58:51 Lhoták (Strejček, Kulda)
59:52 Ozols
Sestavy:
Jekel (Málek) – Pinkas, Žovinec, Vandas, Baránek, Beran, Havel, Kadeřávek – Coskey, Hanzl, Redlich – Šprynar, Přikryl, Boucher – Bareš, O. Bláha, Marha – M. Tůma, Matyáš Svoboda, T. Svoboda – Šilar.
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Bergmanis, Ozols, Strejček (A), Riedl, Švec, Rašner, Dundáček – Michnáč, Kulda, Winder – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Jaroslav Brož, Lhoták.

Rozhodčí: Kostourek, Valenta – Baxa, Bertlík

Počet diváků: 1173

Maxa liga
17. kolo 21. 10. 2026 17:30
SK Horácká Slavia Třebíč : HC ZUBR Přerov 5:4 (1:0, 1:2, 3:2)
Góly:
15:18 Rob (Nahodil)
27:34 Psota (Stehlík, Dočekal)
42:00 Malý
47:24 Psota (Vodný, Stehlík)
57:48 Nahodil (Bartejs, Malý)
Góly:
25:57 M. Novák (D. Novotný, Pěnčík)
29:38 Hanák (Ministr, Pajer)
50:30 Černý (Pechanec, Krisl)
58:59 Pěnčík (Žálčík)
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Ošmera, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Jan Kučera, Malý, Ferda – Jaša, Vodný, V. Brož.
Sestavy:
Honzík (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Pěnčík, Zdráhal, Nedelka, Šišák – Mozr, M. Novák (A), D. Novotný – Mrázek, Mácha, Pechanec – Žálčík, Pajer, Hanák – Ministr, Hradil, Stránský – Petr.

Rozhodčí: Micka, Rapák – Hájková, Pluháček

Maxa liga
17. kolo 21. 10. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC Slavia Praha 1:2N (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)s.n.2:3
Góly:
35:21 Doktor (Válek, Guévin)
Góly:
39:12 Šťovíček (Polák)
Sestavy:
Huf (Kantor) – Guévin, Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Ondračka, Šenkeřík, Zavřel – Číp, Heš, Jarůšek (A) – Doktor, Holík, Válek – Bačo, Vaculík, Sadovikov – P. Sedláček (C), Holba, Süss – Čechmánek.
Sestavy:
Cichoň (Pavelka) – Gaspar (A), Holý (C), Piskáček, Kočí, Havlín, Havránek, Hrdinka – M. Beran, Gricius, Elias – Průžek, Knotek (A), Trunda – Šťovíček, Polák, Kružík – Varvařovský, Berka, Tichý.

Rozhodčí: Hucl, Schenel – Hanzlík, Nezval.

Počet diváků: 2141

Maxa liga
17. kolo 21. 10. 2026 18:00
SC Retia Kolín : HC Frýdek-Místek 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Góly:
28:07 Šimek (Bernad)
28:39 Hašek (Hampl)
30:21 Ouřada (T. Moravec)
Góly:
25:20 Ižacký (Ostřížek, Lednický)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Bernad, T. Moravec, Hampl, Piegl – Chalupa, P. Moravec, Šimek – P. Svoboda, Hašek, Březina – Zvagulis, Malínek, Dlouhý – Ouřada, Hora, Adamec.
Sestavy:
Javorek (Dolejš) – Hrbas, Ročák, Aubrecht, Průšek, Petrovický, Prčík, Volas – Lednický, Ostřížek (C), Ižacký – Kofroň, Matiaško, Střondala – Haas, Macháček, Indrst – Gerych, R. Švančara, Vojáček.

Rozhodčí: Jechoutek, Matoušek – Roischel, Černohlávek

Počet diváků: 893

Maxa liga
17. kolo 21. 10. 2026 18:00
HC Stadion Litoměřice : VHK ROBE Vsetín 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Góly:
Góly:
10:30 Matějček (Jenáček, Straka)
14:40 Suchý (Klhůfek, Slováček)
40:38 Půček (Šmerha, Klhůfek)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada (A), Bjakov, Koštoval, J. Tůma, Pilíšek, T. Tůma, Samson – Holčák, Špilka, Sklenář – Petrovič, Kern (C), Pekař – L. Král, Jelínek, R. Chlán – Steklý, Marek, Novák.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Weinhold, Slováček (C), Šalda, Hryciow, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký – Straka, Klhůfek (A), Šmerha – Costa, Suchý, Půček – L. Adámek, Matějček, E. Pospíšil – Jandus, Dědek, Š. Bláha – A. Koláček.

Rozhodčí: Horák, Domský – Teršíp, Pěkný

Počet diváků: 1003

Maxa liga
17. kolo 21. 10. 2026 18:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Tábor 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly:
18:17 Vápeník (Rákos, Nedbal)
47:15 Formánek (Rákos, Kusý)
Góly:
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Formánek, Rákos (A), Kusý – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Pekař, Hrníčko, Kaplan – Pavlata, Jevtěchov, Macek – Štěpánek.
Sestavy:
Mařík (F. Novotný) – Kachyňa, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Hubata, Kříž – Tomáš Chlubna, Mertl (A), Valský – Jungwirth, Pech (C), Hejduk – P. Novák, Prokeš (A), Slavíček – Lev, Zadražil, Dančišin – Babka.

Rozhodčí: Zavřel, Veselý – Otáhal, Vašíček

Počet diváků: 228

Tabulka Maxa ligy
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Vsetín141021159:2535
2.Pardubice B15920449:4031
3.Tábor15821439:2929
4.Litoměřice15812453:3928
5.Kolín15642342:3528
6.Třebíč15723341:3628
7.Jihlava14632347:3726
8.Frýdek-Místek15423644:4919
9.Zlín15413738:4717
10.Havířov15323735:4216
11.Přerov155001031:5815
12.Slavia Praha15232837:5114
13.Sokolov15312937:5013
14.Chomutov15312943:5713
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