Vsetín zvítězil podvanácté ze čtrnácti zápasů, zvýšil svůj náskok v čele tabulky na čtyři body. Asistenci u třetího gólu si připsal nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Šmerha, jenž bodoval ve dvanáctém utkání v řadě. Na kontě má devět branek a 12 asistencí.
O bod méně má jeho spoluhráč Pavel Klhůfek, jenž tentokrát asistoval u dvou gólů a bodoval podeváté za sebou. Třetí čisté konto v sezoně vychytal brankář Miroslav Svoboda.
První nulu udržel v brance béčka Pardubic Jakub Vondraš. Vítězný gól proti Táboru dal v 19. minutě devatenáctiletý obránce Teodor Vápeník po asistenci o 20 let staršího Daniela Rákose.
Na poslední místo spadl Chomutov, který prohrál po přestřelce s Jihlavou. Po dvou gólech vítězů dali Maxim Burkov, Todd Winder a Lukáš Lhoták. Dukla skórovala třikrát v oslabení, z toho dvakrát se to povedlo Lhotákovi. Jihlava vyhrála popáté v řadě, ale zůstává sedmá.
39:28 Razgals (O. Šedivý, Marosz)
09:51 Csamangó (Vracovský, Perčič)
42:11 Janata (Šik)
44:41 Štebih (Dalecký, Vracovský)
58:26 Osmík (Dlapa)
Žukov (Kořének) – Marcel, Stříteský, Klimíček, Chroboček (A), Krenželok, Teper, Bilčík, Kubíček – Zaťovič (C), Roman, Kucsera – O. Šedivý, Marosz, Razgals – Šuhaj, Bednář (A), Kordule – Mrva, Koudelný, Vehovský.
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Dlapa, J. Müller, Dorot – Osmík, Dalecký (A), Koffer – Vracovský, Kverka (A), Csamangó – Šik, Váňa, Janata – Šlechta, M. Adámek, Dommers – Jan Kučera.
Rozhodčí: Obadal, Grygera – Bartoň, Tvrdý
Počet diváků: 1011
03:37 Coskey (Hanzl)
27:20 Přikryl (Boucher, Pinkas)
46:16 Coskey (Redlich, Hanzl)
53:59 Boucher (Hanzl, Baránek)
56:06 Bareš (Marha, O. Bláha)
12:57 Burkov
17:30 Winder
31:45 Burkov (Kuprijanov)
34:03 Winder (Michnáč, Menšík)
47:55 Harkabus (Burkov)
52:34 Lhoták (Kulda)
58:51 Lhoták (Strejček, Kulda)
59:52 Ozols
Jekel (Málek) – Pinkas, Žovinec, Vandas, Baránek, Beran, Havel, Kadeřávek – Coskey, Hanzl, Redlich – Šprynar, Přikryl, Boucher – Bareš, O. Bláha, Marha – M. Tůma, Matyáš Svoboda, T. Svoboda – Šilar.
A. Beran (Žajdlík) – Bergmanis, Ozols, Strejček (A), Riedl, Švec, Rašner, Dundáček – Michnáč, Kulda, Winder – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Jaroslav Brož, Lhoták.
Rozhodčí: Kostourek, Valenta – Baxa, Bertlík
Počet diváků: 1173
15:18 Rob (Nahodil)
27:34 Psota (Stehlík, Dočekal)
42:00 Malý
47:24 Psota (Vodný, Stehlík)
57:48 Nahodil (Bartejs, Malý)
25:57 M. Novák (D. Novotný, Pěnčík)
29:38 Hanák (Ministr, Pajer)
50:30 Černý (Pechanec, Krisl)
58:59 Pěnčík (Žálčík)
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Ošmera, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Jan Kučera, Malý, Ferda – Jaša, Vodný, V. Brož.
Honzík (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Pěnčík, Zdráhal, Nedelka, Šišák – Mozr, M. Novák (A), D. Novotný – Mrázek, Mácha, Pechanec – Žálčík, Pajer, Hanák – Ministr, Hradil, Stránský – Petr.
Rozhodčí: Micka, Rapák – Hájková, Pluháček
35:21 Doktor (Válek, Guévin)
39:12 Šťovíček (Polák)
Huf (Kantor) – Guévin, Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Ondračka, Šenkeřík, Zavřel – Číp, Heš, Jarůšek (A) – Doktor, Holík, Válek – Bačo, Vaculík, Sadovikov – P. Sedláček (C), Holba, Süss – Čechmánek.
Cichoň (Pavelka) – Gaspar (A), Holý (C), Piskáček, Kočí, Havlín, Havránek, Hrdinka – M. Beran, Gricius, Elias – Průžek, Knotek (A), Trunda – Šťovíček, Polák, Kružík – Varvařovský, Berka, Tichý.
Rozhodčí: Hucl, Schenel – Hanzlík, Nezval.
Počet diváků: 2141
28:07 Šimek (Bernad)
28:39 Hašek (Hampl)
30:21 Ouřada (T. Moravec)
25:20 Ižacký (Ostřížek, Lednický)
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Bernad, T. Moravec, Hampl, Piegl – Chalupa, P. Moravec, Šimek – P. Svoboda, Hašek, Březina – Zvagulis, Malínek, Dlouhý – Ouřada, Hora, Adamec.
Javorek (Dolejš) – Hrbas, Ročák, Aubrecht, Průšek, Petrovický, Prčík, Volas – Lednický, Ostřížek (C), Ižacký – Kofroň, Matiaško, Střondala – Haas, Macháček, Indrst – Gerych, R. Švančara, Vojáček.
Rozhodčí: Jechoutek, Matoušek – Roischel, Černohlávek
Počet diváků: 893
10:30 Matějček (Jenáček, Straka)
14:40 Suchý (Klhůfek, Slováček)
40:38 Půček (Šmerha, Klhůfek)
Michajlov (Volevecký) – Suhrada (A), Bjakov, Koštoval, J. Tůma, Pilíšek, T. Tůma, Samson – Holčák, Špilka, Sklenář – Petrovič, Kern (C), Pekař – L. Král, Jelínek, R. Chlán – Steklý, Marek, Novák.
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Weinhold, Slováček (C), Šalda, Hryciow, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký – Straka, Klhůfek (A), Šmerha – Costa, Suchý, Půček – L. Adámek, Matějček, E. Pospíšil – Jandus, Dědek, Š. Bláha – A. Koláček.
Rozhodčí: Horák, Domský – Teršíp, Pěkný
Počet diváků: 1003
18:17 Vápeník (Rákos, Nedbal)
47:15 Formánek (Rákos, Kusý)
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Formánek, Rákos (A), Kusý – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Pekař, Hrníčko, Kaplan – Pavlata, Jevtěchov, Macek – Štěpánek.
Mařík (F. Novotný) – Kachyňa, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Hubata, Kříž – Tomáš Chlubna, Mertl (A), Valský – Jungwirth, Pech (C), Hejduk – P. Novák, Prokeš (A), Slavíček – Lev, Zadražil, Dančišin – Babka.
Rozhodčí: Zavřel, Veselý – Otáhal, Vašíček
Počet diváků: 228
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Vsetín
|14
|10
|2
|1
|1
|59:25
|35
|2.
|Pardubice B
|15
|9
|2
|0
|4
|49:40
|31
|3.
|Tábor
|15
|8
|2
|1
|4
|39:29
|29
|4.
|Litoměřice
|15
|8
|1
|2
|4
|53:39
|28
|5.
|Kolín
|15
|6
|4
|2
|3
|42:35
|28
|6.
|Třebíč
|15
|7
|2
|3
|3
|41:36
|28
|7.
|Jihlava
|14
|6
|3
|2
|3
|47:37
|26
|8.
|Frýdek-Místek
|15
|4
|2
|3
|6
|44:49
|19
|9.
|Zlín
|15
|4
|1
|3
|7
|38:47
|17
|10.
|Havířov
|15
|3
|2
|3
|7
|35:42
|16
|11.
|Přerov
|15
|5
|0
|0
|10
|31:58
|15
|12.
|Slavia Praha
|15
|2
|3
|2
|8
|37:51
|14
|13.
|Sokolov
|15
|3
|1
|2
|9
|37:50
|13
|14.
|Chomutov
|15
|3
|1
|2
|9
|43:57
|13