Zlín vyrovnal finále první ligy s Jihlavou, v pátém zápase se bude hrát o mečbol

  20:06
Hokejisté Zlína vyhráli čtvrté finále play off první ligy na domácím ledě nad Jihlavou 5:3 a v sérii na čtyři výhry srovnali stav na 2:2. Berani rozhodli třemi brankami ve druhé třetině, dvakrát se v zápase prosadil Jakub Šlahař. Série bude pokračovat v pátek od 17:30 na Vysočině a vítěz si vybojuje mečbol, který bude moci proměnit v neděli ve Zlíně (16:30). Celkový vítěz první ligy pak vyzve v baráži o extraligu Litvínov.

Zlínský hokejista Jakub Šlahař. | foto: Jan SalačMAFRA

Zlínskou branku opět hájil Huf, mezi jihlavské tyče se postavil Žukov, neboť sezonní jednička Beran je stále na marodce.

Pro domácí hokejisty začal zápas tak, jak si přáli. Nátlakovou hrou a vedoucím gólem. Už ve 3. minutě ujel po levém křídle Válek, v mezikruží našel Šlahaře a na jeho přesnou střelu nedokázal Žukov zareagovat.

Jenže pohoda a psychické uvolnění vydržely Zlínu jen dvě minuty. Při pobytu Aleksiho Salonena na trestné lavici uvolnil Michnáč na modré čáře obránce Dundáčka a jeho nechytatelná rána skončila v Hufově síti.

Matadora Köhlera čeká čtvrté finále v řadě: Také mám ego. Baví mě soutěžit s mladými

Dukla se opět dostala ke své rychlé a kombinační hře, přehrávala Berany i rychlostí a byla odměněna druhým gólem. Ozolsova střela vypadla Hufovi z výstroje, puk se lehce šinul k brankové čáře. Nejrychleji u něho byl veterán Čachotský a posunul jej do sítě. Čtyřiačtyřicetiletý útočník skóroval potřetí v play off.

Zlín musel ve druhé třetině hledat recept, jak vyzrát na dobrou organizaci hry Dukly, založené na poctivé obraně a rychlém přechodu do útoku. Sedm minut se mu to nedařilo, až zkušený kapitán Petr Holík využil jedno z mála zaváhání jihlavské obrany, od modré se vydal vstříc Žukovovi a přesnou vyrovnávací střelou mu nedal šanci.

Ve 29. minutě sestřelil domácí Říčka jihlavského Strejčka a dostal trest na pět minut a do konce zápasu. Delší přesilovku si ale Dukla pokazila dvěma vyloučeními a Zlín při hře čtyř proti třem dal gól, poté co střelu Aleksiho Salonena lehce tečoval za Žukova jihlavský Menšík. Těsné vedení povzbuzený Zlín stihl ještě navýšit, Sedláčkovo nahození Žukov jen vyrazil před sebe a Šlahař zblízka zaznamenal svůj druhý gól večera.

Zlín povstal z popela, tak znovu po roce. Mají čisté hlavy, ví jihlavský kouč Ujčík

Tři inkasované góly během třinácti minut přinutily jihlavského kouče Ujčíka k přeskupení formací ve snaze zvrátit vývoj. Dukla se snažila vyvinout na Hufovu svatyni tlak, jenže Berani dobře bránili střední pásmo a podnikali brejky.

Tento způsob hry Zlínu vyhovoval a do not mu hrál i ubíhající čas. V 53. minutě mohl v přesilovce završit Šlahař hattrick, jenže těsně minul. Vzápětí ale Sedláček sebral hostům všechny naděje pátým gólem a srovnáním série. Nic na tom nezměnila ani dlouhá power play Dukly a Lhotákův gól osm sekund před závěrečnou sirénou.

Maxa liga
Finále 7. 4. 2026 17:00
RI Okna Berani Zlín : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)
Góly:
02:07 Šlahař (Válek)
27:02 Holík (Jarůšek, Riedl)
30:44 A. Salonen (Rachůnek, Holík)
39:00 Šlahař (Sedláček, Sadovikov)
52:48 Sedláček (Talafa, Čáp)
Góly:
04:01 Dundáček (Michnáč)
10:11 Čachotský (Ozols, Kulda)
59:52 Lhoták (Harkabus)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Sadovikov, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Gago, Sedláček (A) – Kverka.
Sestavy:
Žukov (Tuláček) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Dlapa, Chvátal, Strejček (A), Bukač – Čachotský (C), Kulda, Burkov – Harkabus (A), Kuprijanov, Michnáč – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, T. Havránek.

Rozhodčí: T. Horák, M. Kostourek – J. Rakušan, J. Vašíček

Počet diváků: 4981

Stav série: 2:2

Tipsport - partner programu
K. Vary vs. TřinecHokej - Semifinále - 7. 4. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 5.40
  • 1.48
  • 5.00
Sparta vs. PardubiceHokej - Semifinále - 7. 4. 2026:Sparta vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.40
  • 3.90
  • 1.60
Carolina vs. BostonHokej - - 8. 4. 2026:Carolina vs. Boston //www.idnes.cz/sport
8. 4. 01:00
  • 1.89
  • 4.24
  • 3.56
New Jersey vs. PhiladelphiaHokej - - 8. 4. 2026:New Jersey vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
8. 4. 01:00
  • 2.36
  • 4.00
  • 2.70
Detroit vs. ColumbusHokej - - 8. 4. 2026:Detroit vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
8. 4. 01:00
  • 2.47
  • 4.04
  • 2.55
Ottawa vs. TampaHokej - - 8. 4. 2026:Ottawa vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
8. 4. 01:00
  • 2.22
  • 4.14
  • 2.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

7. dubna 2026  20:11

Zlín vyrovnal finále první ligy s Jihlavou, v pátém zápase se bude hrát o mečbol

Zlínský hokejsta Jakub Šlahař v zápase se Slavií

Hokejisté Zlína vyhráli čtvrté finále play off první ligy na domácím ledě nad Jihlavou 5:3 a v sérii na čtyři výhry srovnali stav na 2:2. Berani rozhodli třemi brankami ve druhé třetině, dvakrát se v...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

