Zlín vyrovnal finále první ligy s Jihlavou, v pátém zápase se bude hrát o mečbol

Zlínskou branku opět hájil Huf, mezi jihlavské tyče se postavil Žukov, neboť sezonní jednička Beran je stále na marodce.
Pro domácí hokejisty začal zápas tak, jak si přáli. Nátlakovou hrou a vedoucím gólem. Už ve 3. minutě ujel po levém křídle Válek, v mezikruží našel Šlahaře a na jeho přesnou střelu nedokázal Žukov zareagovat.
Jenže pohoda a psychické uvolnění vydržely Zlínu jen dvě minuty. Při pobytu Aleksiho Salonena na trestné lavici uvolnil Michnáč na modré čáře obránce Dundáčka a jeho nechytatelná rána skončila v Hufově síti.
Dukla se opět dostala ke své rychlé a kombinační hře, přehrávala Berany i rychlostí a byla odměněna druhým gólem. Ozolsova střela vypadla Hufovi z výstroje, puk se lehce šinul k brankové čáře. Nejrychleji u něho byl veterán Čachotský a posunul jej do sítě. Čtyřiačtyřicetiletý útočník skóroval potřetí v play off.
Zlín musel ve druhé třetině hledat recept, jak vyzrát na dobrou organizaci hry Dukly, založené na poctivé obraně a rychlém přechodu do útoku. Sedm minut se mu to nedařilo, až zkušený kapitán Petr Holík využil jedno z mála zaváhání jihlavské obrany, od modré se vydal vstříc Žukovovi a přesnou vyrovnávací střelou mu nedal šanci.
Ve 29. minutě sestřelil domácí Říčka jihlavského Strejčka a dostal trest na pět minut a do konce zápasu. Delší přesilovku si ale Dukla pokazila dvěma vyloučeními a Zlín při hře čtyř proti třem dal gól, poté co střelu Aleksiho Salonena lehce tečoval za Žukova jihlavský Menšík. Těsné vedení povzbuzený Zlín stihl ještě navýšit, Sedláčkovo nahození Žukov jen vyrazil před sebe a Šlahař zblízka zaznamenal svůj druhý gól večera.
Tři inkasované góly během třinácti minut přinutily jihlavského kouče Ujčíka k přeskupení formací ve snaze zvrátit vývoj. Dukla se snažila vyvinout na Hufovu svatyni tlak, jenže Berani dobře bránili střední pásmo a podnikali brejky.
Tento způsob hry Zlínu vyhovoval a do not mu hrál i ubíhající čas. V 53. minutě mohl v přesilovce završit Šlahař hattrick, jenže těsně minul. Vzápětí ale Sedláček sebral hostům všechny naděje pátým gólem a srovnáním série. Nic na tom nezměnila ani dlouhá power play Dukly a Lhotákův gól osm sekund před závěrečnou sirénou.
02:07 Šlahař (Válek)
27:02 Holík (Jarůšek, Riedl)
30:44 A. Salonen (Rachůnek, Holík)
39:00 Šlahař (Sedláček, Sadovikov)
52:48 Sedláček (Talafa, Čáp)
04:01 Dundáček (Michnáč)
10:11 Čachotský (Ozols, Kulda)
59:52 Lhoták (Harkabus)
Huf (Čiliak) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Sadovikov, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Gago, Sedláček (A) – Kverka.
Žukov (Tuláček) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Dlapa, Chvátal, Strejček (A), Bukač – Čachotský (C), Kulda, Burkov – Harkabus (A), Kuprijanov, Michnáč – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, T. Havránek.
Rozhodčí: T. Horák, M. Kostourek – J. Rakušan, J. Vašíček
Počet diváků: 4981
Stav série: 2:2