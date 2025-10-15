Slavia poskočila do čela první ligy, Vsetín prohrál s posledním béčkem Pardubic

  20:50
První hokejová liga má nového lídra. Po dvanácti kolech se na čelo vyhoupla Slaviia, která ve středu vyhrála na ledě Chomutova 0:4. Pražané tak předskočili Litoměřice, jež padly na kluzišti nováčka soutěže Táboru 2:3. Po třetí v řadě vyhrál i Zlín. Na chovstu Maxa ligy zůstává dále B tým Pardubic, východočeši si ovšem vyšlápli na Vsetín, který udolali 4:3 po prodloužení.

Petr Holík (vlevo) ze Zlína v duelu se Slavií | foto: Jan SalačMAFRA

Slávisté otevřeli na severu Čech skóre už ve třetí minutě, když se prosadil Průžek. Dva góly přidal Kružík, který nasbíral už deset kanadských bodů ve dvanácti zápasech. Výhra za tři body katapultovala Pražany do čela tabulky, neboť Litoměřice zaváhaly na jihu Čech.

Ačkoliv Stadion vedl po dvanácti minutách po trefách Jelínka a Kuťáka už 2:0, Tábor dvěma zásahy Hrušky a jedním gólem Kvasničky skóre do konce druhé třetiny otočil. Možnost vyrovnat zápas měl 24 vteřin před koncem hostující Kuťák, jenže 29letý útočník neproměnil nařízené trestné střílení.

Kubiesa dál září. Desátým gólem v sezoně pomohl Frýdku-Místku zdolat Sokolov

Nejvyšší výhru kola zaznamenali finalisté uplynulé sezony. Zlín na domácím ledě deklasoval Třebíč 7:1, hattrick zkompletoval Petr Holík. Nečekaná prohra postihla druhý valašský tým, Vsetín v domácím prostředí podlehl pardubickému béčku 3:4 po prodloužení.

B tým Dynama na 3:3 srovnal zásluhou Žálčíka až 23 vteřin před závěrečnou sirénou. Stejný hokejista pak rozhodl i v nastaveném čase. Podruhé v řadě získala plný počet bodů Jihlava, která v Přerově zvítězila 3:0. Už ve středu v 10 hodin ráno Frýdek-Místek porazil předposlední Sokolov 5:2.

Maxa liga
12. kolo 15. 10. 2025 16:30
VHK ROBE Vsetín : HC Dynamo Pardubice B 3:4P (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)
Góly:
37:09 Straka (Klhůfek)
40:57 Klhůfek (Stříteský)
51:08 Klhůfek
Góly:
27:22 Žálčík (Matěcha)
42:52 Pekař (Voženílek)
59:36 Žálčík (Herčík, Urban)
60:29 Žálčík (Rákos, Herčík)
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Staněk (A), Stříteský, Marcel, Dujsík, Slováček, Hryciow, Srdínko – Jonák (C), Klhůfek, Valtonen – Šmerha, Prokeš, Rob (A) – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – Jandus.
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Chabada, Kolář (A), Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Herčík, Fiala, Formánek – Pekař, Urban, Stránský – Pochobradský, Rouha, Kalužík.

Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík – Kráľ, Augusta

Maxa liga
12. kolo 15. 10. 2025 17:30
Piráti Chomutov : HC Slavia Praha 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
02:11 Průžek (Polák, Jansa)
23:49 Gricius (Šťovíček)
30:06 Kružík (Polák, F. Kočí)
54:43 Kružík (Polák)
Sestavy:
Pešout (Štěrba) – Jenáček, Krutil, Kadeřávek, Eliáš (A), Hejda, Ulrych (C), Havel – Kordule, Forsblom, Coskey (A) – Badinka, Chlán, Eret – Sklenář, Tadeáš Svoboda, Redlich – Havelka, Koblížek, M. Tůma – Chládek.
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), Hrdinka, Stejskal, Š. Havránek, V. Beran – M. Beran, Přikryl, Kružík – Gricius, J. Knotek (A), Šťovíček – Jansa, Polák, Průžek – Čermák, Trunda, Berka.

Rozhodčí: Veselý, Hucl – Maštalíř, Brož

Počet diváků: 1704

Maxa liga
12. kolo 15. 10. 2025 17:30
HC ZUBR Přerov : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Góly:
Góly:
45:30 Ozols (Rachůnek, Pořízek)
52:43 Harkabus (L. Mareš, Burkov)
54:10 Rachůnek (Kulda)
Sestavy:
Němeček (32. Švančara) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Süss, Mácha – David Dobša, J. Hanák, Nášel.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Ozols, Krenželok, Chvátal, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Bilčík (A) – Rachůnek, Kulda, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.

Rozhodčí: Vrba, Kosnar – Otáhal, Bartoň

Maxa liga
12. kolo 15. 10. 2025 17:30
RI Okna Berani Zlín : SK Horácká Slavia Třebíč 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)
Góly:
07:13 Holík (Paukku, Válek)
33:43 Holík (Válek, Talafa)
35:06 Čáp (Gago, Vracovský)
36:31 Holík
41:42 Zavřel (Říčka, S. Salonen)
44:51 Válek (Hanousek, Zavřel)
53:22 Gago
Góly:
58:43 Handl (Kuba)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – A. Salonen, Riedl, Hanousek, Čáp, Veber, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Válek – Říčka, Kverka, S. Salonen – Heš, Sedláček, Kratochvíl – Gago, Sadovikov, Vracovský – Holba.
Sestavy:
J. Brož (37. Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera – Dočekal, Bittner, Psota – Vodný, Michalčuk, Kučera – Šprynar, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Handl – Michálek.

Rozhodčí: Wagner, Micka – Vašíček, Pěkný

Maxa liga
12. kolo 15. 10. 2025 18:00
HC Tábor : HC Stadion Litoměřice 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Góly:
17:41 Hruška (Valský, Pech)
34:50 Hruška (Chlubna, Mertl)
39:50 Kvasnička
Góly:
3:56 Jelínek (Žovinec)
12:04 Kuťák (Klepiš, T. Žižka)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Zahradníček, Cícha, Kubíček, Kvasnička, Suchánek (A), Piegl, Weinhold, Hubata – Chlubna, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, M. Svoboda – Matai (A), Dančišin, Vildumetz – Humeník, Zadražil, Doležal.
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Žovinec (A), T. Žižka, Smetana, J. Tůma, Pavlák, Koštoval – Klepiš, Kuťák (C), P. Svoboda – Lisler, Hujer, Jelínek – Bernovský, Kern, Costa – Žmola, Plos, Jiří Pospíšil – Lang.

Rozhodčí: Kosturek, Valenta – Jindra, Polák

Maxa liga
8. kolo 15. 10. 2025 10:00
HC Frýdek-Místek : HC Baník Sokolov 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
Góly:
33:37 Kubiesa (Sikora, Kozlík)
41:09 Teper (Střondala)
46:52 Teper (Sikora, Kalkis)
47:54 Ostřížek (Svačina, Haman)
55:01 Střondala (Cedzo, Kofroň)
Góly:
07:00 Dalecký (Osmík, Číp)
57:12 Číp
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Byrtus, Urbanec, M. Pospíšil, Průšek – Svačina, Ostřížek (A), Klimek (C) – Kofroň, Střondala, Cedzo – Kubiesa, Sikora, Kozlík – Šilar, Matiaško, Gerych.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Klejna, Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Dorot, Pulpán (C), Vogel, Nedelka – Číp, Dalecký, Kupčo – Váňa, T. Knotek, Šlechta – Csamango, Osmík, Krežolek – Zembol, Adámek, Varvařovský.

Rozhodčí: Zavřel, Rapák – Tvrdý, Frais

Počet diváků: 1627

Výsledky

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

Vítkovice rozprášily Litvínov. Debakl 8:2 doprovodily novým střeleckým rekordem

Další trudný výsledek zaznamenali hokejisté Litvínova. Na ledě Vítkovic si ve středu v předehrávce 16. kola připsali osmou porážku v řadě, ne ovšem ledajakou. Severočeši prohráli vysoko 2:8, jde o...

