Slavia poskočila do čela první ligy, Vsetín prohrál s posledním béčkem Pardubic

Slávisté otevřeli na severu Čech skóre už ve třetí minutě, když se prosadil Průžek. Dva góly přidal Kružík, který nasbíral už deset kanadských bodů ve dvanácti zápasech. Výhra za tři body katapultovala Pražany do čela tabulky, neboť Litoměřice zaváhaly na jihu Čech.
Ačkoliv Stadion vedl po dvanácti minutách po trefách Jelínka a Kuťáka už 2:0, Tábor dvěma zásahy Hrušky a jedním gólem Kvasničky skóre do konce druhé třetiny otočil. Možnost vyrovnat zápas měl 24 vteřin před koncem hostující Kuťák, jenže 29letý útočník neproměnil nařízené trestné střílení.
|
Kubiesa dál září. Desátým gólem v sezoně pomohl Frýdku-Místku zdolat Sokolov
Nejvyšší výhru kola zaznamenali finalisté uplynulé sezony. Zlín na domácím ledě deklasoval Třebíč 7:1, hattrick zkompletoval Petr Holík. Nečekaná prohra postihla druhý valašský tým, Vsetín v domácím prostředí podlehl pardubickému béčku 3:4 po prodloužení.
B tým Dynama na 3:3 srovnal zásluhou Žálčíka až 23 vteřin před závěrečnou sirénou. Stejný hokejista pak rozhodl i v nastaveném čase. Podruhé v řadě získala plný počet bodů Jihlava, která v Přerově zvítězila 3:0. Už ve středu v 10 hodin ráno Frýdek-Místek porazil předposlední Sokolov 5:2.
37:09 Straka (Klhůfek)
40:57 Klhůfek (Stříteský)
51:08 Klhůfek
27:22 Žálčík (Matěcha)
42:52 Pekař (Voženílek)
59:36 Žálčík (Herčík, Urban)
60:29 Žálčík (Rákos, Herčík)
Honzík (Pavlíček) – Staněk (A), Stříteský, Marcel, Dujsík, Slováček, Hryciow, Srdínko – Jonák (C), Klhůfek, Valtonen – Šmerha, Prokeš, Rob (A) – Straka, Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – Jandus.
Matěcha (Vondraš) – Chabada, Kolář (A), Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Herčík, Fiala, Formánek – Pekař, Urban, Stránský – Pochobradský, Rouha, Kalužík.
Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík – Kráľ, Augusta
02:11 Průžek (Polák, Jansa)
23:49 Gricius (Šťovíček)
30:06 Kružík (Polák, F. Kočí)
54:43 Kružík (Polák)
Pešout (Štěrba) – Jenáček, Krutil, Kadeřávek, Eliáš (A), Hejda, Ulrych (C), Havel – Kordule, Forsblom, Coskey (A) – Badinka, Chlán, Eret – Sklenář, Tadeáš Svoboda, Redlich – Havelka, Koblížek, M. Tůma – Chládek.
Pavelka (Ebenstreit) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), Hrdinka, Stejskal, Š. Havránek, V. Beran – M. Beran, Přikryl, Kružík – Gricius, J. Knotek (A), Šťovíček – Jansa, Polák, Průžek – Čermák, Trunda, Berka.
Rozhodčí: Veselý, Hucl – Maštalíř, Brož
Počet diváků: 1704
45:30 Ozols (Rachůnek, Pořízek)
52:43 Harkabus (L. Mareš, Burkov)
54:10 Rachůnek (Kulda)
Němeček (32. Švančara) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Süss, Mácha – David Dobša, J. Hanák, Nášel.
A. Beran (Žukov) – Ozols, Krenželok, Chvátal, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Bilčík (A) – Rachůnek, Kulda, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Pořízek.
Rozhodčí: Vrba, Kosnar – Otáhal, Bartoň
07:13 Holík (Paukku, Válek)
33:43 Holík (Válek, Talafa)
35:06 Čáp (Gago, Vracovský)
36:31 Holík
41:42 Zavřel (Říčka, S. Salonen)
44:51 Válek (Hanousek, Zavřel)
53:22 Gago
58:43 Handl (Kuba)
Huf (Čiliak) – A. Salonen, Riedl, Hanousek, Čáp, Veber, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Válek – Říčka, Kverka, S. Salonen – Heš, Sedláček, Kratochvíl – Gago, Sadovikov, Vracovský – Holba.
J. Brož (37. Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera – Dočekal, Bittner, Psota – Vodný, Michalčuk, Kučera – Šprynar, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Handl – Michálek.
Rozhodčí: Wagner, Micka – Vašíček, Pěkný
17:41 Hruška (Valský, Pech)
34:50 Hruška (Chlubna, Mertl)
39:50 Kvasnička
3:56 Jelínek (Žovinec)
12:04 Kuťák (Klepiš, T. Žižka)
Žajdlík (Málek) – Zahradníček, Cícha, Kubíček, Kvasnička, Suchánek (A), Piegl, Weinhold, Hubata – Chlubna, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, M. Svoboda – Matai (A), Dančišin, Vildumetz – Humeník, Zadražil, Doležal.
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Žovinec (A), T. Žižka, Smetana, J. Tůma, Pavlák, Koštoval – Klepiš, Kuťák (C), P. Svoboda – Lisler, Hujer, Jelínek – Bernovský, Kern, Costa – Žmola, Plos, Jiří Pospíšil – Lang.
Rozhodčí: Kosturek, Valenta – Jindra, Polák
33:37 Kubiesa (Sikora, Kozlík)
41:09 Teper (Střondala)
46:52 Teper (Sikora, Kalkis)
47:54 Ostřížek (Svačina, Haman)
55:01 Střondala (Cedzo, Kofroň)
07:00 Dalecký (Osmík, Číp)
57:12 Číp
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Byrtus, Urbanec, M. Pospíšil, Průšek – Svačina, Ostřížek (A), Klimek (C) – Kofroň, Střondala, Cedzo – Kubiesa, Sikora, Kozlík – Šilar, Matiaško, Gerych.
Habal (Stuchlík) – Klejna, Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Dorot, Pulpán (C), Vogel, Nedelka – Číp, Dalecký, Kupčo – Váňa, T. Knotek, Šlechta – Csamango, Osmík, Krežolek – Zembol, Adámek, Varvařovský.
Rozhodčí: Zavřel, Rapák – Tvrdý, Frais
Počet diváků: 1627