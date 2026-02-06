Situace na čele první ligy se dramatizuje. Jihlava přejela Slavii, ztrácí na ni dva body

Marcel Štefančík v třetí třetině dvěma góly zvýšil už na 5:0 pro Jihlavu. Čestný úspěch Slavie, která utrpěla třetí porážku za sebou, zaznamenal v 52. minutě Daniel Kružík.
Kolín zvítězil 3:2 v prodloužení nad Třebíčí, které oplatil týden starou porážku po samostatných nájezdech. Utkání rozhodl ve prospěch třetího týmu tabulky v čase 63:30 Jaroslav Vlach.
51:59 Kružík (Gaspar)
11:13 Kulda (Štefančík, Michnáč)
25:31 Lhoták (Harkabus)
36:01 Harkabus (Strejček, Cachnín)
41:33 Štefančík (Harkabus)
49:31 Štefančík (Kulda, Ozols)
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), Stejskal, Š. Havránek, Kremláček, Perčič – Průžek, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Berka, J. Knotek (A), Trunda – Havrda, Slavíček, Matějovský – Filip.
A. Beran (Žukov) – Dlapa, Strejček (A), Ozols, Bukač, Krenželok, L. Mareš – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Lhoták, Burkov – Michnáč, Kulda, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Chvátal.
Rozhodčí: Petružálek, Obadal – Kokrment, Malý
Počet diváků: 2334
00:42 Musil (Štohanzl)
24:23 A. Adamec (Čech)
63:25 Vlach (P. Moravec)
18:26 Psota (Dočekal, Tureček)
29:52 Dočekal (Stehlík)
Kasal (Soukup) – Kolmann (C), Aubrecht, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec, Čech, Křepelka, A. Adamec – Vlach, Štohanzl, Musil (A) – Marha, P. Moravec, Veselý – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis – Pokorný, Pajer.
Mičán (Vejmelka) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Vandas, E. Mareš, Tureček, Müller – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Tecl, Vodný (A), Ekrt – Jenyš, Kuba, V. Brož.
Rozhodčí: Roman Mrkva, Luděk Pilný – Ondřej Bohuněk, Patrik Augusta
Počet diváků: 1190