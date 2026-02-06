Situace na čele první ligy se dramatizuje. Jihlava přejela Slavii, ztrácí na ni dva body

Autor: ,
  21:12
Hokejisté Slavie prohráli i čtvrtý zápas s Duklou Jihlava v tomto ročníku první ligy. V dohrávce 31. kola podlehli doma svému rivalovi jednoznačně 1:5 a mají před ním v čele tabulky už pouze dvoubodový náskok.

Jihlavští hokejisté slaví gól. | foto: Luboš Vácha / MF DNES

Marcel Štefančík v třetí třetině dvěma góly zvýšil už na 5:0 pro Jihlavu. Čestný úspěch Slavie, která utrpěla třetí porážku za sebou, zaznamenal v 52. minutě Daniel Kružík.

Kolín zvítězil 3:2 v prodloužení nad Třebíčí, které oplatil týden starou porážku po samostatných nájezdech. Utkání rozhodl ve prospěch třetího týmu tabulky v čase 63:30 Jaroslav Vlach.

Maxa liga
31. kolo 6. 2. 2026 18:00
HC Slavia Praha : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Góly:
51:59 Kružík (Gaspar)
Góly:
11:13 Kulda (Štefančík, Michnáč)
25:31 Lhoták (Harkabus)
36:01 Harkabus (Strejček, Cachnín)
41:33 Štefančík (Harkabus)
49:31 Štefančík (Kulda, Ozols)
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), Stejskal, Š. Havránek, Kremláček, Perčič – Průžek, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Berka, J. Knotek (A), Trunda – Havrda, Slavíček, Matějovský – Filip.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dlapa, Strejček (A), Ozols, Bukač, Krenželok, L. Mareš – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Lhoták, Burkov – Michnáč, Kulda, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Chvátal.

Rozhodčí: Petružálek, Obadal – Kokrment, Malý

Počet diváků: 2334

Maxa liga
32. kolo 6. 2. 2026 18:00
SC Marimex Kolín : SK Horácká Slavia Třebíč 3:2P (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly:
00:42 Musil (Štohanzl)
24:23 A. Adamec (Čech)
63:25 Vlach (P. Moravec)
Góly:
18:26 Psota (Dočekal, Tureček)
29:52 Dočekal (Stehlík)
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Kolmann (C), Aubrecht, Sýkora, Černohorský, Hampl, T. Moravec, Čech, Křepelka, A. Adamec – Vlach, Štohanzl, Musil (A) – Marha, P. Moravec, Veselý – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis – Pokorný, Pajer.
Sestavy:
Mičán (Vejmelka) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Vandas, E. Mareš, Tureček, Müller – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Tecl, Vodný (A), Ekrt – Jenyš, Kuba, V. Brož.

Rozhodčí: Roman Mrkva, Luděk Pilný – Ondřej Bohuněk, Patrik Augusta

Počet diváků: 1190

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Německo vs. JaponskoHokej - Skupina B - 7. 2. 2026:Německo vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
7. 2. 12:10
  • 2.35
  • 3.75
  • 2.59
Švédsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 7. 2. 2026:Švédsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
7. 2. 14:40
  • 1.30
  • 5.75
  • 7.32
USA vs. FinskoHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:USA vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
7. 2. 16:40
  • 1.00
  • 30.00
  • 30.00
Švýcarsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
7. 2. 21:10
  • 30.00
  • 18.00
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Situace na čele první ligy se dramatizuje. Jihlava přejela Slavii, ztrácí na ni dva body

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Hokejisté Slavie prohráli i čtvrtý zápas s Duklou Jihlava v tomto ročníku první ligy. V dohrávce 31. kola podlehli doma svému rivalovi jednoznačně 1:5 a mají před ním v čele tabulky už pouze...

6. února 2026  21:12

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

6. února 2026  17:33

Další válka na ledě. Čech zažil ostrý debut, Kanaďan si pochvaloval: Rivalita je patrná!

Curtis Douglas z Tampy v souboji s Nikem Mikkolou z Floridy.

Když na sebe tyto dva týmy v sezoně narazí, tušíte, že se nudit nebudete. A to nejen díky hokejové kvalitě, kterou hráči Tampy a Floridy předvádějí. Poslední střetnutí se totiž pravidelně vyostřují...

6. února 2026

Hertl asistoval u výhry Vegas, Vladař byl mezi hvězdami zápasu

Tim Stützle překonává Dana Vladaře.

Poslední hrací den před olympijskou přestávkou hokejová NHL nabídla sedm zápasů. Z Čechů se bodově prosadil Tomáš Hertl, jenž asistoval u výhry Vegas 4:1 nad Los Angeles. Gólman Dan Vladař byl zvolen...

6. února 2026  7:18,  aktualizováno  8:21

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

6. února 2026  7:53

Bez týmového výkonu nemáme šanci, hlásí Červenka před svou pátou olympiádou

Roman Červenka na letišti před odletem do dějiště olympijských her.

Na své páté olympijské hry se vydal hokejový útočník Roman Červenka, čímž vyrovnal počin legendárního Jaromíra Jágra. Mistr světa z let 2010 a 2024 v rozhovoru s novináři však neprozradil, jestli to...

5. února 2026  21:12

Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky

Andrea Trnková posílá k ledu Alex Carpenterovou.

Od našeho zpravodaje v Itálii České hokejistky sice ve čtvrtek prohrály s favoritkami na zlato ze Spojených států jasně 1:5, ale na prvním olympijském zápase v Miláně našly i pozitiva. „Prohra nic neznamená,“ řekla útočnice...

5. února 2026  20:28

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

5. února 2026  20:09

Česko - USA 1:5. Porážka na úvod her, hokejistky marně vzdorovaly favoritkám

Po trefě americké kapitánky Hilary Knightová končí v české brance i Klára...

Překvapení se nekonalo. České hokejistky na úvod olympijského turnaje prohrály s hlavními adeptkami na zlato. Američankám po snaživém výkonu podlehly 1:5, o jedinou branku se postarala Barbora...

5. února 2026  19:17

Superstar za hubičku. Fanoušci Rangers kritizují výměnu hvězdy. Nešlo to jinak?

Artěmij Panarin

Fanoušky hokejových New York Rangers zpráva zaskočila, ačkoliv s ní počítali. Už před více jak dvěma týdny se dozvěděli, že jejich oblíbenec Artěmij Panarin z klubu odejde. Ale tajně doufali v trochu...

5. února 2026  15:30

Rubins si oddychl, splní si olympijský sen. A pak chce mít kariéru jako Straka

Kladenský obránce Jiří Ticháček střeží Kristiana Rubinse z Plzně.

V aktuálním ročníku extraligy nastoupil hokejový obránce Kristians Rubins teprve do sedmi duelů. Lotyšský reprezentant se totiž zranil těsně před začátkem sezony, po operaci jej čekala dlouhá...

5. února 2026  13:55

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

5. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.