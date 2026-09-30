Osm výher v řadě vyneslo Vsetín do čela, Jihlava a Zlín se dál trápí

Na výhře Vsetína se podílel dvěma góly a dvěma asistencemi Tomáš Šmerha, který je s 11 body nejproduktivnějším hráčem soutěže. Přerov utrpěl třetí porážku za sebou.
O vítězství pardubické rezervy rozhodl v čase 64:42 Denis Kusý. Trápící se Jihlava, která byla před sezonou pasována do role favorita druhé nejvyšší soutěže, prohrála pátý z devíti zápasů a je osmá s dvanácti body.
Dno tabulky opustil po prvním tříbodovém zisku Havířov. Nováček první ligy zvítězil na ledě Slavie 4:1. Pražané figurují po šesté prohře na desátém místě s devíti body. Na poslední pozici klesl finalista minulého ročníku Zlín, který doma podlehl 1:3 Třebíči a prohrál pošesté za sebou.
Předposlední Chomutov vedl nad Kolínem po první třetině 2:0, ale nakonec prohrál 2:3 po samostatných nájezdech.
05:48 Eret
08:03 Krutil (M. Tůma)
26:11 Hampl (Hašek, Dlouhý)
52:58 Chalupa (P. Moravec)
P. Moravec
Jekel (Málek) – Žižka, Baránek, Krutil, Matějíček, Vandas, Žovinec (C), Konvalinka – Coskey, Hanzl, Redlich – Marha, Přikryl (A), Boucher – M. Tůma (A), Eret, Badinka – T. Svoboda, Šilar, Matyáš Svoboda.
Kasal (Soukup) – Piegl, Kolmann (C), Černohorský, Adamec, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Závora, Hašek, Chalupa – Šimek, P. Moravec, P. Svoboda – Veselý, Hora, Zvagulis – Ouřada, Pokorný, Dlouhý (A) – Pajer.
Rozhodčí: Micka, Čamra – Teršíp, Bertlík
Počet diváků: 1211
04:20 Jungwirth (Cícha)
58:16 Valský (Tomáš Chlubna)
Mařík (F. Novotný) – Haman, Cícha, Eichler, Kvasnička, J. Šedivý, Benda, Hubata, Kříž – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Drančák, Pech (C), Jungwirth – Všetečka, Prokeš (A), P. Novák – Babka, Zadražil, Dančišin.
D. Král (Dybal) – Klejna, Štebih, Perčič, Pulpán (C), J. Müller, Rulík, Dorot – Janata, Kverka (A), Šik – Csamangó, Dalecký (A), Vracovský – Lučkin, Osmík, Šiler – Dommers, M. Adámek, Šlechta – Jan Kučera.
Rozhodčí: Bernat, Turhobr – Malý, Černohlávek
22:22 Macháček (Lednický, Lazovský)
37:14 Rybnikár (Macháček, Hrbas)
06:29 Smetana (S. Fiala, R. Chlán)
23:51 Přibyl (Ton, Koštoval)
25:07 Ton (Přibyl, Kern)
59:04 Pšenička (Kuťák, Hrabík)
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Zielinski, Rašner, Prčík, Aubrecht, Volas – Lazovský, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Ižacký, Střondala, Lednický – Indrst, Macháček, Haas – R. Švančara, Rybnikár, Spěváček.
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Pavlák, Bjakov, Smetana (A), Samson, Koštoval, T. Tůma – Sklenář, Hrabík, Pšenička – Přibyl, Kern (A), Ton – Jelínek, Kuťák (C), Holčák – R. Chlán, S. Fiala, L. Král.
Rozhodčí: Veselý, Grygera – Tvrdý, F. Kapitanov
Počet diváků: 523
09:42 Elias (Trunda)
11:52 Šuhaj (O. Šedivý)
17:49 Kucsera (Chroboček)
32:32 Jáchym (Bilčík, Kordule)
57:17 Ševčík
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), Holý (C), Havlín, Havránek, Piskáček, Kočí, Mack – Průžek, Trunda, Elias – M. Beran, Knotek (A), Gricius – Šťovíček, Polák, Kružík – Židlický, Tichý, Berka – Varvařovský.
Žukov (Kořének) – Stříteský, Hromádka, Chroboček (A), Marcel, Bilčík, Ševčík, Kubíček, Teper – Kordule, Jáchym, Razgals – Zaťovič (C), Roman, Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Süss, Koudelný, Tvrdý.
Rozhodčí: Domský, Trnka – Maštalíř, Hošťálek
Počet diváků: 576
40:42 Ozols (Michnáč)
26:47 Pekař (Macek, Rolinek)
64:42 Kusý (Hauser)
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Dundáček, L. Mareš, Švec, Riedl, Chvátal – Michnáč, Kulda, Winder – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Pořízek, Jaroslav Brož.
Matěcha (Tuláček) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pavlata, Stránský, Formánek – Kaplan, Hrníčko, Kusý – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Pekař, Rolinek, Macek – Štěpánek.
Rozhodčí: Hucl, Schenel – Vašíček, Rakušan
Počet diváků: 3306
27:41 Doktor (Port, Holba)
32:24 Michálek (Ferda)
39:06 Vodný (Bittner, Psota)
52:48 Dočekal (Malý, Stehlík)
Kantor (Huf) – Šenkeřík, Štibingr, Ondračka, Škůrek, Guévin, Port, Zavřel, Talafa – Válek, Heš, Číp – Jarůšek, Holík, Říčka – Vaculík, Holba, Doktor – Köhler, Sadovikov, P. Sedláček.
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Ošmera, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Jan Kučera – V. Brož, Vodný, Ferda.
Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Otáhal, Bartoň
Počet diváků: 1312
05:18 Šmerha (Klhůfek)
14:53 Hryciow (Šmerha, Kříženecký)
31:03 Straka (Šmerha, Zahradníček)
32:12 Suchý (Jandus)
57:14 Šmerha (Jenáček, Costa)
Honzík (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Mozr, Pěnčík, Sedlák, Šišák – Ministr, M. Novák (A), Mrázek – Mácha, Skuhrovec, Žálčík – Březina, Hanák, Hradil – Čechmánek, D. Moravec, Vehovský.
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký – E. Pospíšil, Suchý, Jandus – Straka, Klhůfek (A), Šmerha – Costa, Dědek, Plos – A. Koláček, Š. Bláha, L. Adámek – Kovář.
Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Hanzlík, Homolová Smetková