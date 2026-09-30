Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Osm výher v řadě vyneslo Vsetín do čela, Jihlava a Zlín se dál trápí

Autor: ,
  21:43

Hráči Vsetína se radují z gólu v utkání se Zlínem. | foto: ČTK

Hokejisté Vsetína zvítězili v první lize 5:0 na ledě Přerova a vyhráli i osmý zápas. V čele tabulky díky tomu vystřídali Pardubice B, které zvítězily v Jihlavě 2:1 až v prodloužení a jsou druhé vinou horšího skóre.

Na výhře Vsetína se podílel dvěma góly a dvěma asistencemi Tomáš Šmerha, který je s 11 body nejproduktivnějším hráčem soutěže. Přerov utrpěl třetí porážku za sebou.

O vítězství pardubické rezervy rozhodl v čase 64:42 Denis Kusý. Trápící se Jihlava, která byla před sezonou pasována do role favorita druhé nejvyšší soutěže, prohrála pátý z devíti zápasů a je osmá s dvanácti body.

Dno tabulky opustil po prvním tříbodovém zisku Havířov. Nováček první ligy zvítězil na ledě Slavie 4:1. Pražané figurují po šesté prohře na desátém místě s devíti body. Na poslední pozici klesl finalista minulého ročníku Zlín, který doma podlehl 1:3 Třebíči a prohrál pošesté za sebou.

Předposlední Chomutov vedl nad Kolínem po první třetině 2:0, ale nakonec prohrál 2:3 po samostatných nájezdech.

Maxa liga
8. kolo 30. 9. 2026 17:30
Piráti Chomutov : SC Retia Kolín 2:3N (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
05:48 Eret
08:03 Krutil (M. Tůma)
Góly:
26:11 Hampl (Hašek, Dlouhý)
52:58 Chalupa (P. Moravec)
P. Moravec
Sestavy:
Jekel (Málek) – Žižka, Baránek, Krutil, Matějíček, Vandas, Žovinec (C), Konvalinka – Coskey, Hanzl, Redlich – Marha, Přikryl (A), Boucher – M. Tůma (A), Eret, Badinka – T. Svoboda, Šilar, Matyáš Svoboda.
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Piegl, Kolmann (C), Černohorský, Adamec, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Závora, Hašek, Chalupa – Šimek, P. Moravec, P. Svoboda – Veselý, Hora, Zvagulis – Ouřada, Pokorný, Dlouhý (A) – Pajer.

Rozhodčí: Micka, Čamra – Teršíp, Bertlík

Počet diváků: 1211

Maxa liga
8. kolo 30. 9. 2026 16:15
HC Tábor : HC Baník Sokolov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly:
04:20 Jungwirth (Cícha)
58:16 Valský (Tomáš Chlubna)
Góly:
Sestavy:
Mařík (F. Novotný) – Haman, Cícha, Eichler, Kvasnička, J. Šedivý, Benda, Hubata, Kříž – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Drančák, Pech (C), Jungwirth – Všetečka, Prokeš (A), P. Novák – Babka, Zadražil, Dančišin.
Sestavy:
D. Král (Dybal) – Klejna, Štebih, Perčič, Pulpán (C), J. Müller, Rulík, Dorot – Janata, Kverka (A), Šik – Csamangó, Dalecký (A), Vracovský – Lučkin, Osmík, Šiler – Dommers, M. Adámek, Šlechta – Jan Kučera.

Rozhodčí: Bernat, Turhobr – Malý, Černohlávek

Maxa liga
8. kolo 30. 9. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Stadion Litoměřice 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Góly:
22:22 Macháček (Lednický, Lazovský)
37:14 Rybnikár (Macháček, Hrbas)
Góly:
06:29 Smetana (S. Fiala, R. Chlán)
23:51 Přibyl (Ton, Koštoval)
25:07 Ton (Přibyl, Kern)
59:04 Pšenička (Kuťák, Hrabík)
Sestavy:
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Zielinski, Rašner, Prčík, Aubrecht, Volas – Lazovský, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Ižacký, Střondala, Lednický – Indrst, Macháček, Haas – R. Švančara, Rybnikár, Spěváček.
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Pavlák, Bjakov, Smetana (A), Samson, Koštoval, T. Tůma – Sklenář, Hrabík, Pšenička – Přibyl, Kern (A), Ton – Jelínek, Kuťák (C), Holčák – R. Chlán, S. Fiala, L. Král.

Rozhodčí: Veselý, Grygera – Tvrdý, F. Kapitanov

Počet diváků: 523

Maxa liga
8. kolo 30. 9. 2026 18:00
HC Slavia Praha : AZ Havířov 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Góly:
09:42 Elias (Trunda)
Góly:
11:52 Šuhaj (O. Šedivý)
17:49 Kucsera (Chroboček)
32:32 Jáchym (Bilčík, Kordule)
57:17 Ševčík
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), Holý (C), Havlín, Havránek, Piskáček, Kočí, Mack – Průžek, Trunda, Elias – M. Beran, Knotek (A), Gricius – Šťovíček, Polák, Kružík – Židlický, Tichý, Berka – Varvařovský.
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Stříteský, Hromádka, Chroboček (A), Marcel, Bilčík, Ševčík, Kubíček, Teper – Kordule, Jáchym, Razgals – Zaťovič (C), Roman, Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Süss, Koudelný, Tvrdý.

Rozhodčí: Domský, Trnka – Maštalíř, Hošťálek

Počet diváků: 576

Maxa liga
8. kolo 30. 9. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Dynamo Pardubice B 1:2P (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly:
40:42 Ozols (Michnáč)
Góly:
26:47 Pekař (Macek, Rolinek)
64:42 Kusý (Hauser)
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Dundáček, L. Mareš, Švec, Riedl, Chvátal – Michnáč, Kulda, Winder – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Pořízek, Jaroslav Brož.
Sestavy:
Matěcha (Tuláček) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pavlata, Stránský, Formánek – Kaplan, Hrníčko, Kusý – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Pekař, Rolinek, Macek – Štěpánek.

Rozhodčí: Hucl, Schenel – Vašíček, Rakušan

Počet diváků: 3306

Maxa liga
8. kolo 30. 9. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : SK Horácká Slavia Třebíč 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Góly:
27:41 Doktor (Port, Holba)
Góly:
32:24 Michálek (Ferda)
39:06 Vodný (Bittner, Psota)
52:48 Dočekal (Malý, Stehlík)
Sestavy:
Kantor (Huf) – Šenkeřík, Štibingr, Ondračka, Škůrek, Guévin, Port, Zavřel, Talafa – Válek, Heš, Číp – Jarůšek, Holík, Říčka – Vaculík, Holba, Doktor – Köhler, Sadovikov, P. Sedláček.
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Ošmera, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Jan Kučera – V. Brož, Vodný, Ferda.

Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Otáhal, Bartoň

Počet diváků: 1312

Maxa liga
8. kolo 30. 9. 2026 17:30
HC ZUBR Přerov : VHK ROBE Vsetín 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
05:18 Šmerha (Klhůfek)
14:53 Hryciow (Šmerha, Kříženecký)
31:03 Straka (Šmerha, Zahradníček)
32:12 Suchý (Jandus)
57:14 Šmerha (Jenáček, Costa)
Sestavy:
Honzík (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Mozr, Pěnčík, Sedlák, Šišák – Ministr, M. Novák (A), Mrázek – Mácha, Skuhrovec, Žálčík – Březina, Hanák, Hradil – Čechmánek, D. Moravec, Vehovský.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký – E. Pospíšil, Suchý, Jandus – Straka, Klhůfek (A), Šmerha – Costa, Dědek, Plos – A. Koláček, Š. Bláha, L. Adámek – Kovář.

Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Hanzlík, Homolová Smetková

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Toronto vs. NY IslandersHokej - - 1. 10. 2026:Toronto vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
1. 10. 01:30
  • 2.28
  • 4.09
  • 2.77
Philadelphia vs. PittsburghHokej - - 1. 10. 2026:Philadelphia vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
1. 10. 01:30
  • 2.15
  • 4.13
  • 2.95
Colorado vs. Los AngelesHokej - - 1. 10. 2026:Colorado vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
1. 10. 04:00
  • 1.85
  • 4.24
  • 3.72
Sparta vs. Č. BudějoviceHokej - 7. kolo - 1. 10. 2026:Sparta vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:30
  • 1.55
  • 4.84
  • 4.74
Columbus vs. BuffaloHokej - - 2. 10. 2026:Columbus vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
2. 10. 01:00
  • 2.40
  • 4.09
  • 2.40
NY Rangers vs. TampaHokej - - 2. 10. 2026:NY Rangers vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
2. 10. 01:00
  • 2.72
  • 4.09
  • 2.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?

Zleva: David Pastrňák, Lukáš Dostál a Adam Jiříček

Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Majitel Třince: Ať se Dědek přestane soustředit na ovládnutí hokeje. A Slovan?

Premium
Mistrovská radost v Třinci. Pohár nad hlavu zvedá šéf klubu Ján Moder.

Chlapík je to svérázný, většinu času veselý, na jazyku neustále připravenou glosu i peprný výraz. Bez obalu vám řekne, co si myslí, proč tomu věří, co zažil a co čeká, že přijde. A vy Jánu Moderovi...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Osm výher v řadě vyneslo Vsetín do čela, Jihlava a Zlín se dál trápí

Hráči Vsetína se radují z gólu v utkání se Zlínem.

Hokejisté Vsetína zvítězili v první lize 5:0 na ledě Přerova a vyhráli i osmý zápas. V čele tabulky díky tomu vystřídali Pardubice B, které zvítězily v Jihlavě 2:1 až v prodloužení a jsou druhé vinou...

30. září 2026  21:43

Hokejistky v Lahti nevstřelily Finkám gól, dvakrát neproměnily trestné střílení

Brankářka Peslarová ukrývá puk před Finkou Ronjou Savolainenovou (8. února 2026)

České hokejistky vstoupily do turnaje Euro Hockey Tour v Lahti porážkou s domácím Finskem 0:2. Ve třetí třetině neproměnily dvě trestná střílení, brankářku Sanni Aholaovou nedokázaly překonat Klára...

30. září 2026  19:55

Slovan si u hokejové extraligy otevřel dveře. Češi budou s Bratislavou dál jednat

Ryan Dmowski slaví branku Slovanu Bratislava.

Zástupci Slovanu Bratislava ve středu jednali s extraligovými kluby o možném vstupu slovenského klubu do české hokejové soutěže. A jednání pro ně nedopadla špatně. „Po prezentaci a diskusi o možných...

30. září 2026  18:22

Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?

Zleva: David Pastrňák, Lukáš Dostál a Adam Jiříček

Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...

30. září 2026  15:47

Pastrňákův nový spoluhráč hned zaujal gólem. Zvedne se vedle české hvězdy?

JJ Peterka slaví se spoluhráči svůj premiérový gól v dresu Bostonu v utkání...

Létal po ledě, byl všude. Tahle slova chvály použil David Pastrňák na adresu nového spoluhráče Johna Jasona Peterky. Čtyřiadvacetiletý útočník se po jeho boku prosadil hned v zahajovacím utkání NHL...

30. září 2026  14:53

Litvínov vstal z popela, Koblasu těší Reichelův bič: Je přísný, i když se daří

Hráči Litvínova slaví gól proti Bílým Tygrům.

V minulé sezoně by ho třígólové manko umrtvilo, teď ho naopak vyburcovalo. Hokejový Litvínov, upgradovaná verze 2026. Neprůstřelný důkaz o proměně loňského barážisty dal poslední obrat z 0:3 na 5:4...

30. září 2026  13:03

Bída Sparty? Dostaneme gól a jako by se zbořil svět, řekl kapitán. Brankáře ocenil

Sparťanský kapitán Filip Chlapík (uprostřed) v zápase s Hradcem Králové

Pouze den po domácí blamáži s Karlovými Vary (0:1) vyrazili hokejisté do Hradce. Jen několik hodin poté, co se kapitán týmu Filip Chlapík dušoval: „Jdeme na to znova. Máme dost zkušený tým na to, aby...

30. září 2026  11:38

Dukle schází výsledky i klíčoví obránci. Zápasy si komplikujeme sami, ví Nekvasil

Jihlavský Marcel Štefančík se probíjí mezi Richardem Jarůškem a Vojtěchem...

Nespokojenost, zranění opor a nepříznivá bilance. Hokejisté ambiciózní Dukly Jihlava neprožívají ideální vstup do nového ročníku Maxa ligy. Po osmi odehraných duelech nasbírali jedenáct bodů a v...

30. září 2026  11:30

Jako Makar či Hughes. Jiříček dostane šanci v NHL, kouče uhranul: V útoku je výjimečný

Adam Jiříček v dresu St. Louis.

Mířil na farmu a počítal s tím, že tam i sezonu zahájí. Dokonce si už téměř začal vybavovat domácnost. Jenže situace se rychle změnila a St. Louis povolalo obránce Adama Jiříčka do prvního týmu, kde...

30. září 2026  10:35

Hronek dvakrát asistoval, na startu NHL slavili i Pastrňák a Dobeš

Zachary Bolduc (76) a Jakub Dobeš (75) slaví výhru Montreal Canadiens.

Nová sezona hokejové NHL odstartovala pěti zápasy. V souboji obhájců trofeje Caroliny s Floridou padla jediná branka až v páté minutě nastavení, kdy za Panthers skóroval Forsling. Jakub Dobeš...

30. září 2026  6:34,  aktualizováno  7:56

Zápas číslo 900 pro Klimka: Krásná léta! A teď musím vrátit Porubu tam, kam patří

Lukáš Klimek při svém 900. zápase v hokejové extralize.

V kariéře toho zažil opravdu hodně – sedm sezon ve Vítkovicích, šest ve Spartě a pět v Olomouci. Poslední dva roky dělal kapitána prvoligovému Frýdku-Místku. Na jeden z posledních milníků kariéry si...

30. září 2026  7:33

Boj o moc v nové NHL. Hráči vytváří drama, tlačí týmy do kouta. Proč Kanada netáhne?

Premium
Connor Hellebuyck si upravuje účes v brance Winnipegu.

Celé to připomíná hokejovou telenovelu. Dějové linky se zaplétají dohromady, cesta k rozuzlení se natahuje, uprostřed všeho stojí postava, která budí vášně. A když se podíváte blíž, zjistíte, že v...

30. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde