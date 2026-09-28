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Pardubické béčko si poradilo i se Zlínem, první hokejovou ligu vede před Vsetínem

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  20:36

Brankář Vsetína Miroslav Svoboda v zápase se Zlínem | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Hokejisté pardubického béčka zdolali v 7. kole první ligy doma Zlín 6:4, vyhráli sedmý z osmi duelů v sezoně a drží se v čele tabulky o bod před druhým Vsetínem. Stále neporažení Valaši, kteří mají zápas k dobru, porazili Tábor 4:1.

Na třetí místo se posunuly díky třetí výhře za sebou Litoměřice, které porazily pražskou Slavii 5:2. Premiérovou výhru v sezoně oslavil nováček Havířov, který doma zvítězil nad obhájcem triumfu ve druhé nejvyšší soutěži Jihlavou 2:1 po samostatných nájezdech.

Záložní tým Dynama odpověděl na sobotní první neúspěch v ročníku, který si připsal po výsledku 1:4 ve Frýdku-Místku. I díky dvěma trefám Matěje Pekaře si vypracoval vedení 4:1. Berani sice zkorigovali na rozdíl jediné branky, ale ve 44. minutě pojistil pardubický náskok v početní výhodě Denis Kusý. V čase 54:08 ještě vykřesal naději hostům Lukáš Válek, ale 65 sekund před koncem pečetil výsledek v power play do prázdné branky Jan Stránský. Zlín nebodoval už popáté v řadě.

Vsetín rozhodl o svém vítězství nad Táborem v přesilových hrách. V čase 7:19 otevřel skóre při vyloučení Tomáše Chlubny Pavel Klhůfek a ve 28. minutě při trestu Matěje Zadražila zvýšil Tomáš Jandus. Na začátku třetí třetiny snížil také v početní výhodě Radek Prokeš, ale za domácí pak skórovali ještě Adam Koláček a Radim Šalda. Tábor si připsal teprve druhou porážku z posledních sedmi duelů.

Litoměřice bodovaly i v pátém domácím utkání a počtvrté z toho slavily vítězství. Shodně brankou a asistencí přispěli k úspěchu Filip Kuťák a Petr Ton. Slavia zaznamenala čtvrtou porážku z uplynulých šesti zápasů.

Havířov odehrál úvodních šest utkání venku a při šesti porážkách posbíral jen dva body. Hned v prvním duelu ve zrekonstruované Gascontrol aréně uspěl. Domácí dostal do vedení v 37. minutě Jan Süss. V čase 47:28 odpověděl v přesilovce Ukrajinec Ilarion Kuprijanov. V šesté sérii rozstřelu rozhodl Lotyš Frenks Razgals, který byl úspěšný z obou svých samostatných nájezdů. Dukla si připsala třetí porážku z uplynulých pěti utkání.

Kolín zdolal Přerov 3:2 a spravil si chuť po dvou domácích porážkách za sebou a celkově třech prohrách z posledních čtyř duelů. Od 17. minuty prohrával po přesilovkové trefě Radima Hradila, ale potom také v početních výhodách otočil na 3:1. V 58. minutě zkorigoval výsledek Martin Novák, který se jako jediný v zápase prosadil při plném počtu hráčů na ledě. Zubři po sérii tří výher podruhé za sebou nebodovali.

Frýdek-Místek vyhrál v Sokolově 5:2 a uspěl potřetí za sebou. Dvěma góly k tomu pomohl Vojtěch Střondala a shodně brankou a přihrávkou Štěpán Macháček a Vojtěch Lednický. Baník naopak potřetí v řadě nebodoval.

Třebíč porazila předposlední Chomutov 4:2 a zabrala po sérii čtyř porážek. Doma bodovala Horácká Slavia i ve čtvrtém duelu v sezoně a z toho třikrát zvítězila. Třemi body za gól a dvě asistence se na tom podílel Martin Dočekal. Piráti utrpěli šestou porážku v osmém duelu v ročníku.

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2026 17:00
HC Baník Sokolov : HC Frýdek-Místek 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Góly:
05:29 Dommers (Šlechta)
59:22 Csamangó (Šik, Kverka)
Góly:
10:34 Macháček (Indrst, Haas)
24:56 Střondala (Lednický)
39:34 Lednický (Macháček)
47:33 Střondala (Průšek)
48:29 Volas (Haas, Indrst)
Sestavy:
Habal (Dybal) – Klejna, Štebih, Perčič, Pulpán (C), Vogel, Rulík, Dorot – Dalecký (A), Osmík, Vracovský – Janata, Kverka (A), Šik – Csamangó, M. Adámek, Šiler – Jan Kučera, Dommers, Šlechta.
Sestavy:
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Zielinski, Rašner, Prčík, Průšek, Volas – Matiaško, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Lednický, Střondala, Ižacký – Haas, Macháček, Indrst – Gerych, Spěváček, R. Švančara.

Rozhodčí: Zavřel, Kostourek – Kokrment, Baxa

Počet diváků: 422

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Tábor 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly:
07:19 Klhůfek (Slováček, Šmerha)
27:39 Jandus (Klhůfek, Slováček)
46:15 A. Koláček (Jenáček, Š. Bláha)
50:22 Šalda (Šmerha, Straka)
Góly:
42:59 Prokeš (Pech, P. Novák)
Sestavy:
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček, Zahradníček (A), Stodůlka, Kříženecký – Suchý, E. Pospíšil, Straka – Jandus, Šmerha, Klhůfek (A) – Costa, Dědek, A. Koláček – Plos, Š. Bláha, L. Adámek.
Sestavy:
Mařík (F. Novotný) – Kříž, Cícha, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, J. Šedivý – Mertl (A), Tomáš Chlubna, Všetečka – Jungwirth, Drančák, Pech (C) – Prokeš (A), P. Novák, Slavíček – Babka, Zadražil, Dančišin – Hubata.

Rozhodčí: Hucl, Schenel – Hanzlík, Nezval

Počet diváků: 2210

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2026 16:00
SC Retia Kolín : HC ZUBR Přerov 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Góly:
28:09 P. Svoboda (Hašek)
46:12 P. Moravec (Vlasák)
49:48 Chalupa (P. Moravec)
Góly:
16:43 Hradil (Mácha, Žálčík)
57:09 M. Novák (Krisl)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Piegl, Kolmann (C), Černohorský, Adamec, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Veselý, P. Moravec, Hašek – Zvagulis, Závora, Chalupa – P. Svoboda, Malínek, Ouřada – Šimek, Pokorný, Dlouhý (A) – Pajer.
Sestavy:
Honzík (Schnattinger) – Černý, Krisl (C), Šišák, Zbořil (A), Ďurkáč, Pěnčík, Mozr – Mrázek, M. Novák (A), Ministr – Žálčík, D. Novotný, Mácha – Hradil, Hanák, Březina – Vehovský, Skuhrovec, Čechmánek – D. Moravec.

Rozhodčí: Petružálek, Bernat – Černohlávek, Pluháček

Počet diváků: 1003

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2026 17:00
HC Dynamo Pardubice B : RI Okna Berani Zlín 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
Góly:
02:34 Pekař (Macek)
18:27 Hauser (Voženílek, Nedbal)
24:03 A. Fiala (Hauser)
31:43 Pekař (Nedbal, Rolinek)
43:05 Kusý (Kaplan, Kolář)
58:55 Stránský (Formánek)
Góly:
11:10 Jarůšek (Číp, Šenkeřík)
34:38 Škůrek (Šenkeřík, Holba)
39:36 Vaculík
54:08 Válek
Sestavy:
Tuláček (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pavlata, Stránský, Formánek – Kaplan, Hrníčko, Kusý – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Pekař, Rolinek, Macek – Štěpánek.
Sestavy:
Huf (25. Kantor) – Guévin, Šenkeřík (A), Škůrek, Ondračka, Port, Zavřel, Talafa, Štibingr – Číp, Holba, Jarůšek (A) – Říčka, Holík (C), Válek – Doktor, P. Sedláček, Heš – Vaculík, Sadovikov, Köhler.

Rozhodčí: Čamra, Valenta – Hájková, Juránek

Počet diváků: 275

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2026 17:00
AZ Havířov : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:1N (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)s.n.3:2
Góly:
36:54 Süss (Ševčík)
Razgals
Góly:
47:28 Kuprijanov (Čachotský)
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Stříteský, Hromádka, Chroboček (A), Marcel, Ševčík, Bilčík, Teper, Kubíček – Razgals, Jáchym, Kordule – Kucsera, Roman, Zaťovič (C) – O. Šedivý, Bednář (A), Šuhaj – Tvrdý, Koudelný, Süss.
Sestavy:
Žajdlík (A. Beran) – Bergmanis, Ozols, L. Mareš, Dundáček, Riedl, Švec, Chvátal – Winder, Kulda, Michnáč – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Jaroslav Brož, Pořízek, Jiránek.

Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Otáhal, Kráľ

Počet diváků: 2139

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2026 15:00
SK Horácká Slavia Třebíč : Piráti Chomutov 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Góly:
03:26 T. Müller (Bartejs, Psota)
22:25 Michálek (Jan Kučera, Tureček)
23:10 Psota (Bartejs)
59:50 Dočekal (Ferda, Michálek)
Góly:
31:13 Přikryl (Baránek, M. Tůma)
42:27 Boucher (M. Tůma, Přikryl)
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Ošmera, Tureček, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Jan Kučera – V. Brož, Vodný, Ferda.
Sestavy:
Málek (Jekel) – Baránek, Vandas, Krutil, Matějíček, Žovinec (C), Konvalinka, Kadeřávek – Badinka, Hanzl, Coskey – Matyáš Svoboda, Šilar, T. Svoboda – Boucher, Přikryl (A), M. Tůma (A) – Žižka, Eret, Šprynar.

Rozhodčí: Šudoma, Grygera – Zídek, Rakušan

Počet diváků: 1451

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Slavia Praha 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Góly:
02:24 S. Fiala (Kuťák)
03:05 Bjakov (Pšenička, Sklenář)
17:42 Ton (Pavlák, Přibyl)
21:49 Kuťák (Pavlák)
29:30 Špilka (Ton, Kern)
Góly:
15:43 Elias
57:17 Šťovíček (Gricius)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Pavlák, Smetana, Koštoval, Samson, Bjakov, T. Tůma – Pšenička, Hrabík, Sklenář – Ton, Kern, Přibyl – Holčák, Špilka, Jelínek – S. Fiala, Kuťák, R. Chlán – L. Král.
Sestavy:
Hamalčík (Pavelka) – Hrdinka, Holý, Piskáček, Gaspar, Havlín, Havránek, Kočí – Šťovíček, Knotek, Elias – M. Beran, Gricius, Kružík – Berka, Trunda, Průžek – Židlický, Polák, Varvařovský – Tichý.

Rozhodčí: Horák, Matoušek – Dědek, Bertlík

Tabulka:

1.Pardubice B8610130:1920
2.Vsetín7520029:819
3.Litoměřice8411231:2115
4.Frýdek-Místek8321226:2214
5.Kolín8321223:2214
6.Tábor8410317:1614
7.Přerov8400419:2212
8.Třebíč8303218:2112
9.Jihlava8221319:2311
10.Slavia Praha8211422:299
11.Sokolov8202421:308
12.Zlín8201522:307
13.Chomutov8200619:276
14.Havířov7012412:184
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29. 9. 17:30
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