Pardubické béčko si poradilo i se Zlínem, první hokejovou ligu vede před Vsetínem

Na třetí místo se posunuly díky třetí výhře za sebou Litoměřice, které porazily pražskou Slavii 5:2. Premiérovou výhru v sezoně oslavil nováček Havířov, který doma zvítězil nad obhájcem triumfu ve druhé nejvyšší soutěži Jihlavou 2:1 po samostatných nájezdech.
Záložní tým Dynama odpověděl na sobotní první neúspěch v ročníku, který si připsal po výsledku 1:4 ve Frýdku-Místku. I díky dvěma trefám Matěje Pekaře si vypracoval vedení 4:1. Berani sice zkorigovali na rozdíl jediné branky, ale ve 44. minutě pojistil pardubický náskok v početní výhodě Denis Kusý. V čase 54:08 ještě vykřesal naději hostům Lukáš Válek, ale 65 sekund před koncem pečetil výsledek v power play do prázdné branky Jan Stránský. Zlín nebodoval už popáté v řadě.
Vsetín rozhodl o svém vítězství nad Táborem v přesilových hrách. V čase 7:19 otevřel skóre při vyloučení Tomáše Chlubny Pavel Klhůfek a ve 28. minutě při trestu Matěje Zadražila zvýšil Tomáš Jandus. Na začátku třetí třetiny snížil také v početní výhodě Radek Prokeš, ale za domácí pak skórovali ještě Adam Koláček a Radim Šalda. Tábor si připsal teprve druhou porážku z posledních sedmi duelů.
Litoměřice bodovaly i v pátém domácím utkání a počtvrté z toho slavily vítězství. Shodně brankou a asistencí přispěli k úspěchu Filip Kuťák a Petr Ton. Slavia zaznamenala čtvrtou porážku z uplynulých šesti zápasů.
Havířov odehrál úvodních šest utkání venku a při šesti porážkách posbíral jen dva body. Hned v prvním duelu ve zrekonstruované Gascontrol aréně uspěl. Domácí dostal do vedení v 37. minutě Jan Süss. V čase 47:28 odpověděl v přesilovce Ukrajinec Ilarion Kuprijanov. V šesté sérii rozstřelu rozhodl Lotyš Frenks Razgals, který byl úspěšný z obou svých samostatných nájezdů. Dukla si připsala třetí porážku z uplynulých pěti utkání.
Kolín zdolal Přerov 3:2 a spravil si chuť po dvou domácích porážkách za sebou a celkově třech prohrách z posledních čtyř duelů. Od 17. minuty prohrával po přesilovkové trefě Radima Hradila, ale potom také v početních výhodách otočil na 3:1. V 58. minutě zkorigoval výsledek Martin Novák, který se jako jediný v zápase prosadil při plném počtu hráčů na ledě. Zubři po sérii tří výher podruhé za sebou nebodovali.
Frýdek-Místek vyhrál v Sokolově 5:2 a uspěl potřetí za sebou. Dvěma góly k tomu pomohl Vojtěch Střondala a shodně brankou a přihrávkou Štěpán Macháček a Vojtěch Lednický. Baník naopak potřetí v řadě nebodoval.
Třebíč porazila předposlední Chomutov 4:2 a zabrala po sérii čtyř porážek. Doma bodovala Horácká Slavia i ve čtvrtém duelu v sezoně a z toho třikrát zvítězila. Třemi body za gól a dvě asistence se na tom podílel Martin Dočekal. Piráti utrpěli šestou porážku v osmém duelu v ročníku.
05:29 Dommers (Šlechta)
59:22 Csamangó (Šik, Kverka)
10:34 Macháček (Indrst, Haas)
24:56 Střondala (Lednický)
39:34 Lednický (Macháček)
47:33 Střondala (Průšek)
48:29 Volas (Haas, Indrst)
Habal (Dybal) – Klejna, Štebih, Perčič, Pulpán (C), Vogel, Rulík, Dorot – Dalecký (A), Osmík, Vracovský – Janata, Kverka (A), Šik – Csamangó, M. Adámek, Šiler – Jan Kučera, Dommers, Šlechta.
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Zielinski, Rašner, Prčík, Průšek, Volas – Matiaško, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Lednický, Střondala, Ižacký – Haas, Macháček, Indrst – Gerych, Spěváček, R. Švančara.
Rozhodčí: Zavřel, Kostourek – Kokrment, Baxa
Počet diváků: 422
07:19 Klhůfek (Slováček, Šmerha)
27:39 Jandus (Klhůfek, Slováček)
46:15 A. Koláček (Jenáček, Š. Bláha)
50:22 Šalda (Šmerha, Straka)
42:59 Prokeš (Pech, P. Novák)
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček, Zahradníček (A), Stodůlka, Kříženecký – Suchý, E. Pospíšil, Straka – Jandus, Šmerha, Klhůfek (A) – Costa, Dědek, A. Koláček – Plos, Š. Bláha, L. Adámek.
Mařík (F. Novotný) – Kříž, Cícha, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, J. Šedivý – Mertl (A), Tomáš Chlubna, Všetečka – Jungwirth, Drančák, Pech (C) – Prokeš (A), P. Novák, Slavíček – Babka, Zadražil, Dančišin – Hubata.
Rozhodčí: Hucl, Schenel – Hanzlík, Nezval
Počet diváků: 2210
28:09 P. Svoboda (Hašek)
46:12 P. Moravec (Vlasák)
49:48 Chalupa (P. Moravec)
16:43 Hradil (Mácha, Žálčík)
57:09 M. Novák (Krisl)
Soukup (Kasal) – Piegl, Kolmann (C), Černohorský, Adamec, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Veselý, P. Moravec, Hašek – Zvagulis, Závora, Chalupa – P. Svoboda, Malínek, Ouřada – Šimek, Pokorný, Dlouhý (A) – Pajer.
Honzík (Schnattinger) – Černý, Krisl (C), Šišák, Zbořil (A), Ďurkáč, Pěnčík, Mozr – Mrázek, M. Novák (A), Ministr – Žálčík, D. Novotný, Mácha – Hradil, Hanák, Březina – Vehovský, Skuhrovec, Čechmánek – D. Moravec.
Rozhodčí: Petružálek, Bernat – Černohlávek, Pluháček
Počet diváků: 1003
02:34 Pekař (Macek)
18:27 Hauser (Voženílek, Nedbal)
24:03 A. Fiala (Hauser)
31:43 Pekař (Nedbal, Rolinek)
43:05 Kusý (Kaplan, Kolář)
58:55 Stránský (Formánek)
11:10 Jarůšek (Číp, Šenkeřík)
34:38 Škůrek (Šenkeřík, Holba)
39:36 Vaculík
54:08 Válek
Tuláček (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pavlata, Stránský, Formánek – Kaplan, Hrníčko, Kusý – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Pekař, Rolinek, Macek – Štěpánek.
Huf (25. Kantor) – Guévin, Šenkeřík (A), Škůrek, Ondračka, Port, Zavřel, Talafa, Štibingr – Číp, Holba, Jarůšek (A) – Říčka, Holík (C), Válek – Doktor, P. Sedláček, Heš – Vaculík, Sadovikov, Köhler.
Rozhodčí: Čamra, Valenta – Hájková, Juránek
Počet diváků: 275
36:54 Süss (Ševčík)
Razgals
47:28 Kuprijanov (Čachotský)
Žukov (Kořének) – Stříteský, Hromádka, Chroboček (A), Marcel, Ševčík, Bilčík, Teper, Kubíček – Razgals, Jáchym, Kordule – Kucsera, Roman, Zaťovič (C) – O. Šedivý, Bednář (A), Šuhaj – Tvrdý, Koudelný, Süss.
Žajdlík (A. Beran) – Bergmanis, Ozols, L. Mareš, Dundáček, Riedl, Švec, Chvátal – Winder, Kulda, Michnáč – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Jaroslav Brož, Pořízek, Jiránek.
Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Otáhal, Kráľ
Počet diváků: 2139
03:26 T. Müller (Bartejs, Psota)
22:25 Michálek (Jan Kučera, Tureček)
23:10 Psota (Bartejs)
59:50 Dočekal (Ferda, Michálek)
31:13 Přikryl (Baránek, M. Tůma)
42:27 Boucher (M. Tůma, Přikryl)
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Ošmera, Tureček, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Jan Kučera – V. Brož, Vodný, Ferda.
Málek (Jekel) – Baránek, Vandas, Krutil, Matějíček, Žovinec (C), Konvalinka, Kadeřávek – Badinka, Hanzl, Coskey – Matyáš Svoboda, Šilar, T. Svoboda – Boucher, Přikryl (A), M. Tůma (A) – Žižka, Eret, Šprynar.
Rozhodčí: Šudoma, Grygera – Zídek, Rakušan
Počet diváků: 1451
02:24 S. Fiala (Kuťák)
03:05 Bjakov (Pšenička, Sklenář)
17:42 Ton (Pavlák, Přibyl)
21:49 Kuťák (Pavlák)
29:30 Špilka (Ton, Kern)
15:43 Elias
57:17 Šťovíček (Gricius)
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Pavlák, Smetana, Koštoval, Samson, Bjakov, T. Tůma – Pšenička, Hrabík, Sklenář – Ton, Kern, Přibyl – Holčák, Špilka, Jelínek – S. Fiala, Kuťák, R. Chlán – L. Král.
Hamalčík (Pavelka) – Hrdinka, Holý, Piskáček, Gaspar, Havlín, Havránek, Kočí – Šťovíček, Knotek, Elias – M. Beran, Gricius, Kružík – Berka, Trunda, Průžek – Židlický, Polák, Varvařovský – Tichý.
Rozhodčí: Horák, Matoušek – Dědek, Bertlík
Tabulka:
|1.
|Pardubice B
|8
|6
|1
|0
|1
|30:19
|20
|2.
|Vsetín
|7
|5
|2
|0
|0
|29:8
|19
|3.
|Litoměřice
|8
|4
|1
|1
|2
|31:21
|15
|4.
|Frýdek-Místek
|8
|3
|2
|1
|2
|26:22
|14
|5.
|Kolín
|8
|3
|2
|1
|2
|23:22
|14
|6.
|Tábor
|8
|4
|1
|0
|3
|17:16
|14
|7.
|Přerov
|8
|4
|0
|0
|4
|19:22
|12
|8.
|Třebíč
|8
|3
|0
|3
|2
|18:21
|12
|9.
|Jihlava
|8
|2
|2
|1
|3
|19:23
|11
|10.
|Slavia Praha
|8
|2
|1
|1
|4
|22:29
|9
|11.
|Sokolov
|8
|2
|0
|2
|4
|21:30
|8
|12.
|Zlín
|8
|2
|0
|1
|5
|22:30
|7
|13.
|Chomutov
|8
|2
|0
|0
|6
|19:27
|6
|14.
|Havířov
|7
|0
|1
|2
|4
|12:18
|4