Dramatický souboj v první lize. Kolo před koncem jde do čela Slavia, přeskočila Kolín

Výhru za tři body si červenobílí připsali po více než měsíci a po osmi zápasech. Gólem a dvěma asistencemi se o to zasloužili americký útočník Jake Gricius a Tomáš Trunda.
Hokejisté Kolína se sice v utkání s Frýdkem-Místkem na konci první třetiny ujali vedení, ale hosté v polovině zápasu vyrovnali a v čase 56:36 rozhodl Vojtěch Střondala. Frýdek-Místek si pojistil účast v předkole play off.
Jihlava deklasovala Přerov 7:0, navázala na sobotní vítězství 9:1 nad Porubou a ještě má naději zabojovat o druhé místo. Dva góly a dvě asistence zaznamenal Lotyš Edgars Kulda. Dvakrát skóroval také dvacetiletý ukrajinský útočník Ilarion Kuprijanov. Tři asistence měl Albert Michnáč.
Pardubice B porazily 5:2 čtvrtý Vsetín a ztrácejí jediný bod na šestou Třebíč, která zdolala desátý Zlín 4:1.
Litoměřice zvítězily nad Táborem 3:2 v prodloužení, když neudržely vedení 2:0 z první třetiny. Utkání rozhodl v 63. minutě Kryštof Lang. Severočeši jsou stále na páté pozici s jistotou postupu rovnou do čtvrtfinále. Na šestou Třebíč mají náskok tří bodů.
V souboji o poslední dvě postupové pozice do předkola bude mít navrch Sokolov. Baník porazil Porubu 4:1 a s 69 body se posunul na devátou příčku. O bod zpět je desátý Tábor i jedenáctý Zlín.
Do posledního kola bude dramatický i boj o udržení. Poslední Chomutov i předposlední Poruba mají stejně bodů. V sobotu Chomutov přivítá rozjetou Jihlavu a Poruba bude hostit Pardubice B.
14:34 Hujer (Žovinec)
17:30 Tomov (Jelínek)
62:46 Lang (Tomov)
44:28 Zadražil (Bernad)
54:59 Červený (Mertl, Pech)
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Žovinec (A), Samson, Smetana (A), Pavlák, Tomov, Benda – Klepiš, Kuťák (C), Costa – Jelínek, Kern, Ton – Lang, Špilka, F. Novák – Jiří Pospíšil, Hujer, Plos – R. Chlán.
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Kříž, Weinhold, Bernad, Suchánek (A), Hubata, Cícha – Červený, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, Jungwirth – Všetečka, Dančišin, Babka – Severa, Zadražil, T. Doležal – Handl.
Rozhodčí: Horák, Kosnar – Maštalíř, Brož
Počet diváků: 915
06:44 Ondráček (Kučera, Tomáš Svoboda)
15:01 Tomáš Svoboda
22:42 Psota (Jaša, Stehlík)
59:21 Bittner (Dočekal)
21:33 Šlahař (Válek)
Mičán (Bizoň) – E. Mareš, Stehlík, Štebih, T. Vandas, Tureček, Müller, Furch – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Ondráček, Vodný (A), V. Brož – Jaša, Kuba, Veselský.
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Heš, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Jarůšek, Sadovikov, Paukku – Köhler, Sedláček (A), Říčka – P. Svoboda.
Rozhodčí: R. Mrkva, M. Rapák – O. Polák, R. Komínek
Počet diváků: 561
03:31 Cachnín (Kulda)
05:43 Lhoták (Menšík)
20:31 Kulda (Michnáč, Cachnín)
36:01 Kuprijanov (Lhoták, Michnáč)
49:38 Kuprijanov (Štefančík, Harkabus)
50:06 Kulda (Michnáč, T. Havránek)
52:04 Menšík (T. Havránek, Kulda)
A. Beran (Žukov) – Dlapa, Strejček (A), Ozols, Bukač, Dundáček, L. Mareš – Michnáč, Kulda, Cachnín – Harkabus (C), Kuprijanov, T. Havránek – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Chvátal.
Švančara (53. Němeček) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, T. Hanák – Březina (A), M. Tomeček, Fronk – Lundgren, Pechanec, Indrák (A) – Mácha, J. Hanák, Süss – Hradil, Nášel, David Dobša – Zembol.
Rozhodčí: Petružálek, Grygera – Belko, Kráľ
Počet diváků: 3952
08:12 Herčík (Formánek, Pekař)
22:42 Kaplan (Herčík, Rákos)
28:55 Rákos (Kolář, Žálčík)
44:52 Macek (Chabada)
58:44 Formánek (Pekař, Nedbal)
36:29 Rob (Stříteský)
41:11 Prokeš (M. Novák)
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Pekař, Herčík, Formánek – Kalužík, Urban, Macek – Pavlata, Jevtěchov, Štěpánek – Rouha.
Miroslav Svoboda (Honzík) – Marcel, Stříteský, Staněk (A), Ďurkáč, Hryciow, Zedek, Stodůlka – Jonák (C), Klhůfek, E. Pospíšil – M. Novák, Prokeš, Rob (A) – Straka, Matějček, Jandus – Hořanský, Dědek, Š. Bláha – L. Adámek.
Rozhodčí: Valenta, Schenel – Rakušan, Sýkora
Počet diváků: 229
01:13 Trunda (Gricius, Matěj Beran)
15:22 J. Knotek (Holý, Gricius)
48:40 Gricius (Trunda, Holý)
58:57 Čermák (Trunda, Gaspar)
08:05 Forsblom (Gut, Badinka)
41:14 Badinka (Sklenář)
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), V. Beran, Š. Havránek, Perčič, Tomka – Berka, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Trunda, Gricius – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Havrda, Tichý, Čermák – Slavíček.
Vay (Jekel) – Kadeřávek, Baláž, Eliáš (A), Hejda, Havel, Jenáček, Krutil, T. Žižka – Gajda, P. Chlán, Coskey (A) – Gut, Forsblom, Badinka – Sklenář, Helt, Peksa – Havelka, Koblížek, M. Tůma (C).
Rozhodčí: Cabák, Kika – Dědek, Malý
19:44 Gardoň (A. Adamec)
31:31 Kofroň (Cedzo)
56:36 Střondala (Haas, Cedzo)
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Aubrecht, Křepelka, Čech, T. Moravec, Hampl, T. Tůma – Musil (A), Skořepa, Marha – A. Adamec, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek, Hora, P. Král.
Dolejš (Schnattinger) – Younan, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Byrtus – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Matiaško, Ižacký – Haas, Střondala, Cedzo – Gerych, Šilar, Ramik.
Rozhodčí: Zavřel, Hucl – Roischel, Bohuněk
Počet diváků: 1424
18:02 Vracovský (Lindelöf)
25:22 Krežolek (Číp, Osmík)
58:27 Osmík
58:55 Číp (Krežolek)
44:54 Sloboda (Vachovec, Mrázek)
Habal (Stuchlík) – Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Lindelöf, Pinkas, Rohan (A), Nedelka – Číp, Osmík, Krežolek – Csamangó, T. Knotek, Vracovský – Janata, M. Adámek, Kupčo – Vrhel, Varvařovský, Šlechta – Šilhan.
Kavan (Pařík) – Bartko, Bialy, Haman, Nilsson, Ježek (A), Prčík, Jeřábek – Berisha, Vachovec (A), Gřeš – Razgals, Marosz, Gegeris – Mrázek, Mikyska, Kotala (C) – M. Vehovský, Toman, Sloboda – Zduba.
Rozhodčí: Vrba, Jaroš – Zídek, Teršíp
Počet diváků: 478
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|51
|28
|5
|6
|12
|155:117
|100
|2.
|Kolín
|51
|27
|6
|6
|12
|143:106
|99
|3.
|Jihlava
|51
|26
|6
|6
|13
|158:109
|96
|4.
|Vsetín
|51
|20
|9
|7
|15
|146:125
|85
|5.
|Litoměřice
|51
|22
|5
|3
|21
|151:153
|79
|6.
|Třebíč
|51
|19
|5
|9
|18
|121:129
|76
|7.
|Pardubice B
|51
|19
|7
|4
|21
|146:134
|75
|8.
|Frýdek-Místek
|51
|20
|3
|7
|21
|135:133
|73
|9.
|Sokolov
|51
|15
|9
|6
|21
|133:155
|69
|10.
|Tábor
|51
|16
|6
|8
|21
|125:139
|68
|11.
|Zlín
|51
|17
|5
|7
|22
|108:129
|68
|12.
|Přerov
|51
|16
|7
|3
|25
|109:144
|65
|13.
|Poruba
|51
|14
|7
|3
|27
|142:166
|59
|14.
|Chomutov
|51
|17
|1
|6
|27
|118:151
|59