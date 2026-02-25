Dramatický souboj v první lize. Kolo před koncem jde do čela Slavia, přeskočila Kolín

  21:42
Slavia se po dvou kolech vrátila do do čela první hokejové ligy. Pražané porazili poslední Chomutov 4:2 a využili zaváhání dosud prvního Kolína, který prohrál doma 1:2 s Frýdkem-Místkem. O vítězi základní části tak rozhodne až sobotní závěrečné kolo. Slavia vede před Kolínem o bod.

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka se radují ze vstřelené branky. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

Výhru za tři body si červenobílí připsali po více než měsíci a po osmi zápasech. Gólem a dvěma asistencemi se o to zasloužili americký útočník Jake Gricius a Tomáš Trunda.

Hokejisté Kolína se sice v utkání s Frýdkem-Místkem na konci první třetiny ujali vedení, ale hosté v polovině zápasu vyrovnali a v čase 56:36 rozhodl Vojtěch Střondala. Frýdek-Místek si pojistil účast v předkole play off.

Jihlava deklasovala Přerov 7:0, navázala na sobotní vítězství 9:1 nad Porubou a ještě má naději zabojovat o druhé místo. Dva góly a dvě asistence zaznamenal Lotyš Edgars Kulda. Dvakrát skóroval také dvacetiletý ukrajinský útočník Ilarion Kuprijanov. Tři asistence měl Albert Michnáč.

Pardubice B porazily 5:2 čtvrtý Vsetín a ztrácejí jediný bod na šestou Třebíč, která zdolala desátý Zlín 4:1.

Litoměřice zvítězily nad Táborem 3:2 v prodloužení, když neudržely vedení 2:0 z první třetiny. Utkání rozhodl v 63. minutě Kryštof Lang. Severočeši jsou stále na páté pozici s jistotou postupu rovnou do čtvrtfinále. Na šestou Třebíč mají náskok tří bodů.

V souboji o poslední dvě postupové pozice do předkola bude mít navrch Sokolov. Baník porazil Porubu 4:1 a s 69 body se posunul na devátou příčku. O bod zpět je desátý Tábor i jedenáctý Zlín.

Do posledního kola bude dramatický i boj o udržení. Poslední Chomutov i předposlední Poruba mají stejně bodů. V sobotu Chomutov přivítá rozjetou Jihlavu a Poruba bude hostit Pardubice B.

Maxa liga
51. kolo 25. 2. 2026 18:00
HC Stadion Litoměřice : HC Tábor 3:2P (2:0, 0:0, 0:2 - 1:0)
Góly:
14:34 Hujer (Žovinec)
17:30 Tomov (Jelínek)
62:46 Lang (Tomov)
Góly:
44:28 Zadražil (Bernad)
54:59 Červený (Mertl, Pech)
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Žovinec (A), Samson, Smetana (A), Pavlák, Tomov, Benda – Klepiš, Kuťák (C), Costa – Jelínek, Kern, Ton – Lang, Špilka, F. Novák – Jiří Pospíšil, Hujer, Plos – R. Chlán.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Kříž, Weinhold, Bernad, Suchánek (A), Hubata, Cícha – Červený, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, Jungwirth – Všetečka, Dančišin, Babka – Severa, Zadražil, T. Doležal – Handl.

Rozhodčí: Horák, Kosnar – Maštalíř, Brož

Počet diváků: 915

Maxa liga
51. kolo 25. 2. 2026 18:00
SK Horácká Slavia Třebíč : RI Okna Berani Zlín 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly:
06:44 Ondráček (Kučera, Tomáš Svoboda)
15:01 Tomáš Svoboda
22:42 Psota (Jaša, Stehlík)
59:21 Bittner (Dočekal)
Góly:
21:33 Šlahař (Válek)
Sestavy:
Mičán (Bizoň) – E. Mareš, Stehlík, Štebih, T. Vandas, Tureček, Müller, Furch – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Ondráček, Vodný (A), V. Brož – Jaša, Kuba, Veselský.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Heš, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Jarůšek, Sadovikov, Paukku – Köhler, Sedláček (A), Říčka – P. Svoboda.

Rozhodčí: R. Mrkva, M. Rapák – O. Polák, R. Komínek

Počet diváků: 561

Maxa liga
51. kolo 25. 2. 2026 18:00
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC ZUBR Přerov 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Góly:
03:31 Cachnín (Kulda)
05:43 Lhoták (Menšík)
20:31 Kulda (Michnáč, Cachnín)
36:01 Kuprijanov (Lhoták, Michnáč)
49:38 Kuprijanov (Štefančík, Harkabus)
50:06 Kulda (Michnáč, T. Havránek)
52:04 Menšík (T. Havránek, Kulda)
Góly:
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dlapa, Strejček (A), Ozols, Bukač, Dundáček, L. Mareš – Michnáč, Kulda, Cachnín – Harkabus (C), Kuprijanov, T. Havránek – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Chvátal.
Sestavy:
Švančara (53. Němeček) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, T. Hanák – Březina (A), M. Tomeček, Fronk – Lundgren, Pechanec, Indrák (A) – Mácha, J. Hanák, Süss – Hradil, Nášel, David Dobša – Zembol.

Rozhodčí: Petružálek, Grygera – Belko, Kráľ

Počet diváků: 3952

Maxa liga
51. kolo 25. 2. 2026 18:00
HC Dynamo Pardubice B : VHK ROBE Vsetín 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly:
08:12 Herčík (Formánek, Pekař)
22:42 Kaplan (Herčík, Rákos)
28:55 Rákos (Kolář, Žálčík)
44:52 Macek (Chabada)
58:44 Formánek (Pekař, Nedbal)
Góly:
36:29 Rob (Stříteský)
41:11 Prokeš (M. Novák)
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Pekař, Herčík, Formánek – Kalužík, Urban, Macek – Pavlata, Jevtěchov, Štěpánek – Rouha.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Honzík) – Marcel, Stříteský, Staněk (A), Ďurkáč, Hryciow, Zedek, Stodůlka – Jonák (C), Klhůfek, E. Pospíšil – M. Novák, Prokeš, Rob (A) – Straka, Matějček, Jandus – Hořanský, Dědek, Š. Bláha – L. Adámek.

Rozhodčí: Valenta, Schenel – Rakušan, Sýkora

Počet diváků: 229

Maxa liga
51. kolo 25. 2. 2026 18:00
HC Slavia Praha : Piráti Chomutov 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Góly:
01:13 Trunda (Gricius, Matěj Beran)
15:22 J. Knotek (Holý, Gricius)
48:40 Gricius (Trunda, Holý)
58:57 Čermák (Trunda, Gaspar)
Góly:
08:05 Forsblom (Gut, Badinka)
41:14 Badinka (Sklenář)
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), V. Beran, Š. Havránek, Perčič, Tomka – Berka, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Trunda, Gricius – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Havrda, Tichý, Čermák – Slavíček.
Sestavy:
Vay (Jekel) – Kadeřávek, Baláž, Eliáš (A), Hejda, Havel, Jenáček, Krutil, T. Žižka – Gajda, P. Chlán, Coskey (A) – Gut, Forsblom, Badinka – Sklenář, Helt, Peksa – Havelka, Koblížek, M. Tůma (C).

Rozhodčí: Cabák, Kika – Dědek, Malý

Maxa liga
51. kolo 25. 2. 2026 18:00
SC Marimex Kolín : HC Frýdek-Místek 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly:
19:44 Gardoň (A. Adamec)
Góly:
31:31 Kofroň (Cedzo)
56:36 Střondala (Haas, Cedzo)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Aubrecht, Křepelka, Čech, T. Moravec, Hampl, T. Tůma – Musil (A), Skořepa, Marha – A. Adamec, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek, Hora, P. Král.
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Younan, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Byrtus – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Matiaško, Ižacký – Haas, Střondala, Cedzo – Gerych, Šilar, Ramik.

Rozhodčí: Zavřel, Hucl – Roischel, Bohuněk

Počet diváků: 1424

Maxa liga
51. kolo 25. 2. 2026 18:00
HC Baník Sokolov : Poruba 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly:
18:02 Vracovský (Lindelöf)
25:22 Krežolek (Číp, Osmík)
58:27 Osmík
58:55 Číp (Krežolek)
Góly:
44:54 Sloboda (Vachovec, Mrázek)
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Lindelöf, Pinkas, Rohan (A), Nedelka – Číp, Osmík, Krežolek – Csamangó, T. Knotek, Vracovský – Janata, M. Adámek, Kupčo – Vrhel, Varvařovský, Šlechta – Šilhan.
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Bartko, Bialy, Haman, Nilsson, Ježek (A), Prčík, Jeřábek – Berisha, Vachovec (A), Gřeš – Razgals, Marosz, Gegeris – Mrázek, Mikyska, Kotala (C) – M. Vehovský, Toman, Sloboda – Zduba.

Rozhodčí: Vrba, Jaroš – Zídek, Teršíp

Počet diváků: 478

Tabulka:

1.Slavia Praha51285612155:117100
2.Kolín51276612143:10699
3.Jihlava51266613158:10996
4.Vsetín51209715146:12585
5.Litoměřice51225321151:15379
6.Třebíč51195918121:12976
7.Pardubice B51197421146:13475
8.Frýdek-Místek51203721135:13373
9.Sokolov51159621133:15569
10.Tábor51166821125:13968
11.Zlín51175722108:12968
12.Přerov51167325109:14465
13.Poruba51147327142:16659
14.Chomutov51171627118:15159
Výsledky

